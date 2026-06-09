Le scuole K–12 devono affrontare richieste sempre maggiori quando si tratta di proteggere le loro reti. Con il numero crescente di dispositivi, piattaforme di apprendimento online e minacce informatiche, i responsabili IT delle scuole devono garantire che la loro infrastruttura Wi-Fi non sia solo affidabile, ma anche sicura e conforme.
Fortunatamente, il programma federale E-Rate consente alle scuole di ottenere finanziamenti per aggiornamenti tecnologici essenziali, inclusi gli strumenti che migliorano la sicurezza della rete.
Se la tua scuola sta richiedendo finanziamenti E-Rate, questo è il momento ideale per abbandonare l'accesso Wi-Fi obsoleto basato su password. I tradizionali metodi WPA2-PSK non sono solo scomodi, ma lasciano anche la tua rete vulnerabile agli accessi non autorizzati e alla condivisione delle password.
Invece, le scuole di tutto il paese si stanno affidando all'autenticazione Wi‑Fi basata su certificati, supportata da soluzioni cloud RADIUS e PKI.
Foxpass è un fornitore E-Rate approvato che aiuta i distretti K–12 a gestire in modo sicuro l'accesso wireless tramite un'autenticazione basata sull'identità senza interruzioni. Con integrazioni per Microsoft Entra ID (precedentemente Azure AD), Jamf e Google Workspace, Foxpass offre un accesso scalabile e sicuro sia agli studenti che al personale.
In questo blog spiegheremo come i finanziamenti E-Rate possono supportare il tuo passaggio a una moderna sicurezza Wi-Fi e come Foxpass renda semplice la transizione.
Che cos'è E-Rate e come funziona?
Il programma E-Rate, ufficialmente noto come Schools and Libraries Program of the Universal Service Fund, offre sconti per aiutare le scuole K-12 e le biblioteche idonee a ottenere accesso conveniente alle telecomunicazioni e a Internet. Gestito dalla Universal Service Administrative Company (USAC) e supervisionato dalla FCC, E-Rate svolge un ruolo fondamentale nell’ampliare le opportunità di apprendimento digitale finanziando l’infrastruttura di rete essenziale.
E-Rate è suddiviso in due categorie di finanziamento. La categoria 1 copre i servizi di connettività a banda larga, come l'accesso a Internet e le reti geografiche estese. La categoria 2 si concentra sulle connessioni interne, che includono switch, access point, firewall e soluzioni di sicurezza di rete. È qui che le scuole possono destinare i finanziamenti a strumenti che migliorano la sicurezza del Wi-Fi e l'autenticazione dei dispositivi.
Per ricevere gli sconti E-Rate, le scuole devono presentare richieste dettagliate tramite moduli come il Form 470 e il Form 471, indicando i servizi o le attrezzature che intendono acquistare. È importante notare che tutti i fornitori coinvolti devono essere provider E-Rate registrati (Foxpass soddisfa questo requisito, risultando quindi idoneo per l’approvvigionamento nell’ambito del finanziamento di Categoria 2).
Con la giusta pianificazione e documentazione, le scuole possono usare E-Rate per modernizzare le proprie reti e adottare soluzioni di accesso sicure e scalabili come l’autenticazione Wi-Fi basata su certificati.
Requisiti di sicurezza della rete per il finanziamento E-Rate
Per ricevere i finanziamenti E-Rate, le scuole devono soddisfare specifici requisiti di sicurezza informatica e protezione, inclusa la conformità al Children’s Internet Protection Act (CIPA).
Una delle aspettative fondamentali è la segmentazione della rete. Le scuole devono garantire che studenti e personale siano collocati su reti separate, ciascuna con controlli di accesso appropriati. In genere, questo si ottiene tramite:
Creazione di VLAN separate per il personale e gli studenti
Assegnazione di SSID diversi ai gruppi di utenti
Applicazione di regole di filtro dei contenuti distinte per ciascun gruppo
Tuttavia, la sola segmentazione non mette in sicurezza la rete. Le scuole hanno anche bisogno di un modo per garantire che possano connettersi solo utenti e dispositivi autorizzati. È qui che entrano in gioco l’autenticazione basata su certificati e RADIUS.
Implementando l'accesso Wi-Fi basato su certificati, le scuole possono:
Elimina le password condivise che possono essere facilmente divulgate o riutilizzate
Collega l’accesso Wi-Fi direttamente all’identità dell’utente
Concedi e revoca automaticamente l’accesso quando gli utenti entrano o lasciano il team
Applica policy in base al ruolo o al gruppo dell’utente (studente, insegnante, admin)
Queste funzionalità sono strettamente in linea con l’attenzione di E-Rate per la sicurezza, il controllo degli accessi e le connessioni interne sicure.
Perché il Wi-Fi basato su certificati è la scelta più intelligente
Molte scuole K-12 si affidano ancora a reti WPA2-PSK che usano una password Wi-Fi condivisa. Sebbene sia semplice da configurare, questo metodo crea seri problemi di sicurezza e gestione. Le password condivise sono facili da divulgare, difficili da cambiare regolarmente e non offrono alcun modo per controllare l'accesso in base all'utente o al tipo di dispositivo.
L'autenticazione Wi-Fi basata su certificati risolve questi problemi associando l'accesso all'identità dell'utente, anziché affidarsi a una password. A ogni dispositivo viene rilasciato un certificato digitale che dimostra che appartiene a un utente autorizzato. Questo metodo è più sicuro, scalabile e in linea con i requisiti di conformità E-Rate.
I principali vantaggi del Wi-Fi basato su certificati includono:
Nessuna password condivisa: gli utenti si connettono senza dover conoscere o gestire una password Wi-Fi.
Controllo degli accessi migliore: l'accesso viene concesso in base ai ruoli utente, come studente, insegnante o personale.
Sicurezza migliorata: i certificati non possono essere riutilizzati, rubati o indovinati come le password.
Revoca semplice: se un dispositivo viene smarrito o un utente lascia l'organizzazione, il relativo certificato può essere revocato immediatamente.
Esperienza senza interruzioni: una volta installati, i certificati consentono agli utenti di connettersi automaticamente e in modo sicuro.
Foxpass come soluzione Cloud RADIUS e PKI idonea per E-Rate
Foxpass offre una moderna soluzione RADIUS e PKI ospitata nel cloud che consente un'autenticazione Wi‑Fi sicura, basata su certificati, per le scuole K–12. Con integrazioni integrate per piattaforme come Microsoft Entra ID, Google Workspace, Jamf e Intune, Foxpass consente ai team IT scolastici di implementare l'accesso alla rete basato sull'identità senza la complessità della gestione dell'hardware on-prem o dei processi manuali dei certificati.
Ecco come Foxpass supporta gli obiettivi E-Rate:
Consente un accesso Wi‑Fi sicuro tramite autenticazione basata sull’identità
Automatizza l'emissione e la revoca dei certificati usando il tuo provider di identità esistente
Supporta la segmentazione della rete assegnando gli utenti a VLAN o SSID diversi in base al ruolo
Si integra con gli strumenti esistenti come Jamf, Intune e Google Admin Console
Riduce i costi operativi IT con gestione centralizzata e provisioning zero-touch per gli utenti finali
Poiché Foxpass è ospitato nel cloud, non è necessario gestire server o infrastrutture locali. Le scuole possono essere operative rapidamente, rispettando al contempo sia gli standard di cybersecurity sia i requisiti di idoneità E-Rate.
Case study: come Los Lunas Schools ha protetto la propria rete con Foxpass
Le scuole di Los Lunas, nel New Mexico, servono circa 10.000 studenti e membri del personale in più campus. Come molti distretti scolastici, stavano affrontando le limitazioni delle password Wi‑Fi condivise, tra cui frequenti problemi di connessione, vulnerabilità di sicurezza e l'onere amministrativo di gestire l'accesso alla rete su larga scala.
Per migliorare sia la sicurezza sia l’esperienza utente, Los Lunas Schools ha implementato Foxpass. Integrandosi con Microsoft Entra ID e Jamf, Foxpass ha consentito a Los Lunas di emettere automaticamente certificati digitali per i dispositivi del personale e degli studenti. Questo ha reso l'accesso Wi-Fi fluido, sicuro e legato all'identità di ogni utente.
I risultati principali includevano:
Distribuzione scalabile: 10.000 certificati sono stati emessi e gestiti con il minimo coinvolgimento dell'IT
Sicurezza più forte: i tentativi di accesso non autorizzato sono diminuiti significativamente
Basta password: studenti e personale si connettono automaticamente, senza dover inserire o condividere le credenziali Wi-Fi
Revoca semplice: I dispositivi possono essere rapidamente rimossi dalla rete se vengono smarriti o riassegnati
Infrastruttura pronta per il futuro: il distretto ora dispone di una base per la crescita e la conformità a lungo termine
Come iniziare con Foxpass tramite E-Rate
Iniziare a usare Foxpass come parte della tua strategia E-Rate è un processo semplice. Poiché Foxpass è un fornitore E-Rate approvato, puoi includerlo nelle tue richieste di finanziamento di Categoria 2 per gli aggiornamenti della rete interna finalizzati a migliorare la sicurezza e il controllo degli accessi.
Segui questi passaggi per includere Foxpass nel tuo prossimo ciclo E-Rate:
Conferma l'idoneità: assicurati che la tua scuola o il tuo distretto siano idonei a ricevere i finanziamenti E-Rate. La maggior parte degli istituti pubblici K–12 è idonea.
Identifica le tue esigenze: determina come Foxpass si inserisce nei tuoi piani più ampi di aggiornamento della rete. Questo potrebbe includere la sostituzione delle password Wi-Fi condivise, l'attivazione della segmentazione della rete o l'integrazione di un accesso basato sull'identità.
Presenta il modulo Form 470: elenca Foxpass nel tuo Form 470 come parte della tua richiesta di proposte per servizi di rete interna.
Richiedi Foxpass nel Modulo 471: una volta selezionato Foxpass, includilo nella presentazione del Modulo 471 come parte della tua richiesta di finanziamento.
Usa il nostro SPIN: fai riferimento al Service Provider Identification Number (SPIN) di Foxpass per assicurarti che la tua richiesta venga collegata correttamente. Se hai bisogno di aiuto per trovarlo, contattaci direttamente.
Contatta il supporto: Il nostro team è a disposizione per collaborare con il tuo consulente E-Rate o con il personale IT e fornire documentazione, indicazioni e pianificazione dell'integrazione.
Con la giusta pianificazione, la tua scuola può finanziare completamente la transizione a un Wi-Fi sicuro basato su certificati con l'aiuto del programma E-Rate e di Foxpass.
Pronto a potenziare il tuo Wi‑Fi K–12 con i fondi E-Rate?
Modernizzare l'infrastruttura Wi-Fi della tua scuola non deve essere costoso o complicato. Con i finanziamenti E-Rate Category 2, le scuole K–12 possono investire nella sicurezza e nella scalabilità necessarie per supportare l'apprendimento digitale. Foxpass offre una soluzione collaudata, idonea all’E-Rate, che sostituisce le password condivise con un accesso sicuro basato sull’identità tramite cloud RADIUS e PKI.
Se quest’anno la tua scuola sta richiedendo finanziamenti E-Rate, questo è il momento giusto per scoprire cosa può fare Foxpass per la tua rete. Scopri di più e inizia subito con Foxpass!