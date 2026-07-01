Chez Splashtop et Foxpass, nous cherchons sans cesse de nouvelles façons innovantes de travailler de manière sécurisée et efficace. À ce titre, nous sommes ravis d’annoncer officiellement certaines nouvelles fonctionnalités que nous avons déployées au cours des dernières semaines, ainsi que quelques fonctionnalités à venir actuellement en version bêta.
Délai d’expiration de réautorisation
Les administrateurs peuvent désormais définir un délai d'expiration de réautorisation pour leurs clients Radius qui prennent en charge la réponse RADIUS "Session-Timeout". Cela oblige les terminaux à se réautoriser auprès du client RADIUS après un délai défini (mesuré en secondes). Les délais d’expiration de réautorisation peuvent être définis sur la page RADIUS Clients.
Support Radius MFA
Une autre nouvelle fonctionnalité pour les clients RADIUS est la prise en charge de l’authentification multifacteur (MFA). La MFA peut être activée pour chaque client.
Actuellement, Duo est le seul fournisseur MFA pris en charge. Chaque fois qu’un utilisateur tente de se connecter au client Radius, son application Duo lui demande une autorisation. Les entreprises peuvent activer la MFA depuis la page Configuration, après quoi la MFA peut être activée pour des clients individuels depuis la page RADIUS Clients.
Gestion des clés SSH
Les administrateurs peuvent désormais ajouter, activer et désactiver manuellement des clés SSH pour les utilisateurs. Ils peuvent également désactiver en masse toutes les clés SSH d’un utilisateur si une machine ou un compte est compromis. Vous pouvez trouver la fonctionnalité Manage SSH Keys dans le menu déroulant Actions de la page Users.
Expiration du mot de passe
Les entreprises peuvent désormais activer l’expiration automatique des mots de passe Foxpass. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs recevront un e-mail leur rappelant de définir un nouveau mot de passe dans la semaine précédant l’expiration de leur mot de passe actuel. Si le mot de passe d'un utilisateur expire, il peut en définir un nouveau sur la page Mot de passe, ou un administrateur peut le faire à sa place depuis le menu déroulant Actions sur la page Utilisateurs. L’expiration du mot de passe peut être gérée sur la page Authentication Settings.
Fonctionnalités bêta
Nous avons également quelques fonctionnalités actuellement en version bêta et en cours de déploiement !
Journalisation LDAP
La première fonctionnalité est la journalisation des requêtes LDAP, qui permet d’identifier d’éventuels problèmes de sécurité en suivant et en surveillant les requêtes LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) envoyées au serveur et reçues depuis celui-ci. Ces journaux sont particulièrement utiles pour les entreprises soumises à des audits de sécurité, car ils fournissent des enregistrements clairs indiquant qui demande l’accès à quoi et à quel moment.
Vous pouvez filtrer les journaux par plage horaire et afficher le nom de liaison, le type, le statut de réussite et le message d’erreur (le cas échéant) utilisés dans la requête de liaison LDAP.
Hébergement sur site
Nous finalisons également une application Foxpass sur site utilisant Docker. Les clients pourront exécuter Foxpass sur leurs propres machines et recevoir des mises à jour régulières via Docker Hub, plutôt que de dépendre de notre service hébergé (s’ils le souhaitent).
Support Office 365
Enfin, nous sommes sur le point d’ajouter la prise en charge d’Office 365. Une fois terminé, toutes les entreprises qui utilisent Azure Active Directory pourront utiliser Foxpass. Cela offrira un moyen nouveau, simple et efficace de gérer les utilisateurs et les autorisations, car Foxpass peut se synchroniser avec Azure Active Directory pour ajuster les autorisations lorsque des utilisateurs sont ajoutés ou supprimés.
Merci d’être d’excellents clients et restez à l’écoute pour la prochaine série de mises à jour !
-Foxpass
Renforcez votre sécurité
Prêt à sécuriser votre réseau sans dépendre du partage de mots de passe ou de clés d’accès ? Cliquez ici pour découvrir comment Foxpass peut vous aider à éviter des erreurs de sécurité coûteuses :