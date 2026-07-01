Nous travaillons sans relâche sur de nouvelles fonctionnalités puissantes pour rendre votre expérience Foxpass encore meilleure. Nous sommes donc ravis d’annoncer officiellement certaines nouvelles fonctionnalités que nous avons déployées au cours des dernières semaines, ainsi que quelques fonctionnalités à venir actuellement en version bêta.
Microsoft Office 365
Le support Microsoft Office 365 est là ! Si votre organisation utilise Office 365, il vous suffit de vous inscrire ou de vous connecter sur Foxpass.com. Vous pouvez également configurer Foxpass pour qu’il se synchronise avec votre Azure AD depuis la page Config.
Foxpass VPN
Si vous l'avez manqué plus tôt ce mois-ci : nous avons lancé une AMI VPN sur AWS Marketplace ! Lisez l’annonce ici et découvrez pourquoi vous en avez besoin ici.
Correctif de bug OpenVPN
Il existe un bug connu avec l’extension LDAP d’OpenVPN qui provoque des plantages lorsqu’elle rencontre des problèmes de connexion et des expirations de délai. Nous avons créé un package mis à jour pour Ubuntu 14.04 qui corrige ce problème. Vous pouvez télécharger le package depuis launchpad ici.
Synchronisation des utilisateurs et des groupes Bitium
Nous avons ajouté la possibilité de configurer une synchronisation continue de Bitium vers Foxpass. Si vous activez la synchronisation Bitium, tous vos utilisateurs et groupes se synchroniseront automatiquement. Rendez-vous sur la page Directory Sync pour commencer.
Exemptions d’authentification déléguée
Vous pouvez désormais exempter des utilisateurs spécifiques de l’utilisation de l’authentification déléguée. Ceci est particulièrement utile pour les comptes à distance ou machine qui ne sont pas stockés dans votre annuaire.
De plus, vous pouvez vérifier les journaux pour voir s’il y a également une erreur de signalement d’erreur d’authentification déléguée.
Tri du tableau des utilisateurs
Vous pouvez désormais trier votre tableau d’utilisateurs par en-tête de colonne. Cliquez simplement sur l’en-tête pour trier ou inverser l’ordre de tri de cette colonne.
Utilisateurs hors domaine
Si vous avez un utilisateur qui n’a pas de compte e-mail dans votre domaine, vous pouvez désormais l’ajouter à votre organisation. Cependant, ils doivent être gérés manuellement par un administrateur. Les administrateurs peuvent définir manuellement les mots de passe utilisateur et les clés SSH depuis la page Utilisateur, via le menu déroulant « Actions ».
Si l’authentification déléguée est activée, vous pouvez exempter ces utilisateurs grâce à notre nouvelle fonctionnalité d’exemption déléguée sur la page Config.
Renforcez votre sécurité
Vous voulez renforcer la sécurité de votre réseau tout en permettant aux utilisateurs autorisés de se connecter facilement ? Cliquez ici pour découvrir comment Foxpass peut vous aider à éviter des erreurs de sécurité coûteuses :