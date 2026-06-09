Nous sommes ravis d’annoncer deux nouvelles fonctionnalités très attendues : l’enregistrement des sessions et l’intégration de PagerDuty.
Enregistrement de la session
** Cette fonctionnalité n’est plus disponible pour les nouveaux clients
L’enregistrement de session permet à un administrateur d’enregistrer les sessions SSH de ses utilisateurs et de relire l’enregistrement de session à tout moment. Les administrateurs peuvent également rechercher des enregistrements par mot-clé ou par horodatage afin de trouver la session dont ils ont besoin.
C’est un outil puissant, car il permet à l’administrateur de revenir essentiellement au moment où le code a cessé de fonctionner, de voir quelles modifications ont été apportées et d’annuler ces modifications si nécessaire. Cela vous aide également à identifier qui a apporté une certaine modification au code afin que, par exemple, vous puissiez savoir quels identifiants ont été compromis si le code publié était malveillant.
Enfin, nous tenons à préciser que nous avons bien entendu nos clients lorsqu’ils ont indiqué qu’il s’agissait d’une fonctionnalité dont ils ont besoin pour des raisons de conformité, car elle aide à satisfaire les exigences des sections relatives au contrôle d’accès et à la responsabilité de HIPAA, SOX, SOC2 ou PCI. Nous sommes actuellement en phase de bêta test pour ce produit, alors envoyez un e-mail à help@foxpass.com si vous souhaitez devenir bêta-testeur.
Intégration de PAGERDUTY
L’intégration PagerDuty fait partie de tous les forfaits Foxpass, et si vous utilisez PagerDuty, cette intégration est (à notre avis) essentielle.
Chez Foxpass, nous partons du principe que certaines personnes ne doivent avoir accès aux serveurs que pendant une durée limitée. De plus, les ingénieurs ont souvent besoin d’un accès lorsque quelque chose ne va pas. Ainsi, lorsqu’un ingénieur est d’astreinte ou a été alerté d’un problème via Pager Duty, il peut obtenir un accès au serveur sans attendre qu’un administrateur lui accorde l’accès.
Foxpass s’intègre au planning d’astreinte de votre PagerDuty pour aider à automatiser l’accès aux ressources sensibles. Nous surveillerons en continu vos plannings d'astreinte et ajouterons tous les utilisateurs d'astreinte à des groupes et groupes d'hôtes spécifiques pendant toute la durée de leur rotation d'astreinte.
De plus, vous pouvez configurer un webhook dans votre compte PagerDuty pour nous avertir chaque fois qu’un incident se produit. Foxpass ajoutera alors automatiquement à vos groupes et groupes d’hôtes spécifiés dans Foxpass tous les intervenants en réponse à l’incident pour toute la durée pendant laquelle l’incident reste ouvert. Cela garantira que tous les utilisateurs d’astreinte / non d’astreinte, mais impliqués dans un incident, auront accès à vos ressources sensibles en fonction des besoins.
Nous sommes actuellement en phase de bêta test pour ce produit, alors envoyez un e-mail à help@foxpass.com si vous souhaitez devenir bêta testeur.
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