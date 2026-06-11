L’accès réseau sécurisé devient plus simple. Dans notre dernière mise à jour de Foxpass, vous pouvez désormais utiliser nos points de terminaison RADIUS pour accorder un accès réseau aux appareils qui utilisent le protocole PAP pour se connecter à Internet.
Cela inclut des appareils comme les Apple TV ou les téléphones VOIP qui ne sont pas associés à l’identifiant de connexion d’un utilisateur spécifique.
Il vous suffit d’indiquer quelles adresses MAC ou quels préfixes sont autorisés sur votre réseau depuis la page MAC Addresses. Vous pouvez également définir des attributs RADIUS qui renvoient des entrées MAC spécifiques.
Prêt à laisser vos appareils se connecter à votre réseau en toute sécurité ? Suivez les instructions ici pour vous lancer !
– Équipe Foxpass
Renforcez votre sécurité
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