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Illustration of a person using a laptop, with a checklist on screen titled MANAGING MAC ADDRESSES and three sample MAC addresses listed, all checked off as completed.

Accès RADIUS à l’aide d’adresses MAC

Foxpass Team
Temps de lecture : 1 min
Mis à jour
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L’accès réseau sécurisé devient plus simple. Dans notre dernière mise à jour de Foxpass, vous pouvez désormais utiliser nos points de terminaison RADIUS pour accorder un accès réseau aux appareils qui utilisent le protocole PAP pour se connecter à Internet.

Cela inclut des appareils comme les Apple TV ou les téléphones VOIP qui ne sont pas associés à l’identifiant de connexion d’un utilisateur spécifique.

Il vous suffit d’indiquer quelles adresses MAC ou quels préfixes sont autorisés sur votre réseau depuis la page MAC Addresses. Vous pouvez également définir des attributs RADIUS qui renvoient des entrées MAC spécifiques.

Screenshot of Mac entries

Prêt à laisser vos appareils se connecter à votre réseau en toute sécurité ? Suivez les instructions ici pour vous lancer !

– Équipe Foxpass

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Prêt à apporter les contrôles d’accès sécurisés de Foxpass à votre entreprise ? Cliquez ici pour découvrir comment Foxpass peut vous aider à éviter des erreurs de sécurité coûteuses :

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