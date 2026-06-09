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Two IT professionals working on endpoint security with EDR tools in an office.

Nouvelles règles logiques des groupes d’hôtes

Foxpass Team
Temps de lecture : 1 min
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Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités aux groupes d’hôtes qui faciliteront encore davantage l’organisation de l’accès à votre infrastructure !

Auparavant, les règles de groupe d’hôtes étaient combinées avec l’opérateur OR, ce qui signifiait que si un hôte correspondait à n’importe quelle règle, le groupe d’hôtes accordait l’accès.

Désormais, vous pouvez également combiner les règles avec ET, ce qui signifie qu’un groupe d’hôtes accordera l’accès si l’hôte correspond à toutes les règles du groupe d’hôtes.

De plus, vous pouvez utiliser des règles négatives. Par exemple, au lieu d’une règle « se termine par », vous pouvez utiliser une règle « ne se termine pas par ». Pour commencer à utiliser ces fonctionnalités, consultez la page Host Groups.

Ces nouvelles fonctionnalités vous donnent un meilleur contrôle sur les personnes autorisées à accéder à quels éléments de votre infrastructure, afin que vous puissiez sécuriser votre réseau et gérer les utilisateurs avec simplicité et efficacité.

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Prêt à offrir le meilleur du contrôle d’accès à votre entreprise, pour gérer qui peut se connecter à votre réseau ? Cliquez ici pour découvrir comment Foxpass peut vous aider à éviter des erreurs de sécurité coûteuses :

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