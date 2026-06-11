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Nouvelles fonctionnalités - printemps 2017

Foxpass Team
Temps de lecture : 2 min
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Chez Foxpass, l’innovation ne s’arrête jamais. Nous sommes donc ravis d’annoncer officiellement quelques nouvelles fonctionnalités que nous avons déployées au cours des derniers mois.

Test des attributs RADIUS

Vous pouvez désormais tester rapidement les attributs RADIUS directement depuis la console. Sélectionnez simplement un ensemble d’attributs et un utilisateur, et l’outil vous montrera quels attributs et quelles valeurs seront renvoyés par RADIUS. Cela vous permet de vérifier facilement si vous avez correctement configuré votre jeu d’attributs.

L’outil se trouve en bas de la page RADIUS Attributes.

Radius attribute testing screenshot

Synchronisation des mots de passe Google

Foxpass peut désormais synchroniser les mots de passe avec Google. Si vous modifiez votre mot de passe dans Foxpass, nous transmettrons le nouveau mot de passe à Google. Cette fonctionnalité est utile pour les organisations qui souhaitent que les utilisateurs conservent un mot de passe unique tout en activant l’authentification à deux facteurs de Google.

Cela peut être activé pour les utilisateurs de G Suite sur la page Paramètres d’authentification.

Google password sync screenshot

Verrouillages de connexion

Nous avons désormais ajouté la possibilité de bloquer les utilisateurs après un certain nombre de tentatives de connexion échouées. Ils peuvent soit être automatiquement déverrouillés après une période définie, soit être déverrouillés manuellement par un administrateur.

Cette fonctionnalité s’applique uniquement aux utilisateurs ou aux organisations qui n’ont pas activé l’authentification déléguée. Le paramètre peut être activé sur la page Paramètres d’authentification.

Password lockout screenshot

Renforcez votre sécurité

Prêt à protéger votre réseau avec ce qu’il se fait de plus récent en matière de contrôle d’accès ? Cliquez ici pour découvrir comment Foxpass peut vous aider à éviter des erreurs de sécurité coûteuses :

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