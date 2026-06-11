Chez Foxpass, nous imaginons sans cesse de nouvelles innovations pour rendre l’accès réseau sécurisé meilleur que jamais. Nous sommes donc ravis d’annoncer officiellement quelques nouvelles fonctionnalités que nous avons déployées au cours des derniers mois :
Connexions Foxpass avec 2FA
L’authentification multifacteur ajoute un niveau de sécurité supplémentaire aux comptes, en aidant à vérifier les utilisateurs lors de leur connexion. Désormais, la fonctionnalité d’authentification à deux facteurs de Foxpass prend entièrement en charge les organisations qui n’utilisent pas G Suite ou Office 365 comme fournisseur d’identité.
Vous pouvez enregistrer votre organisation auprès de Foxpass et utiliser votre e-mail habituel, un mot de passe spécifique à Foxpass et un code 2FA pour vous connecter au site web. Cela permet de vérifier l’identité des utilisateurs, afin que les utilisateurs non autorisés ne puissent pas se connecter avec des identifiants volés.
Contactez-nous à l’adresse help@foxpass.com pour être opérationnel dès aujourd’hui.
Fonctionnalités du mot de passe
La sécurité des mots de passe reste extrêmement importante, c’est pourquoi nous vous donnons davantage de contrôle sur vos règles de mot de passe. En plus de prendre en charge un mécanisme d’authentification complet sur Foxpass, nous avons étendu les configurations d’exigences de mot de passe au-delà du choix d’un score zxcvbn minimum.
Vous pouvez désormais imposer la non-réutilisation des mots de passe, des longueurs minimales de mot de passe et un nombre minimal de chiffres ou de lettres. Cette suite de fonctionnalités peut vous aider à étendre les politiques de mot de passe de votre organisation au reste de votre infrastructure, afin de garantir des politiques de mot de passe robustes dans toute votre entreprise.
Vous pouvez essayer ces nouvelles fonctionnalités sur la nouvelle page Paramètres d’authentification.
Liste blanche d'adresses IP
Vous pouvez désormais mettre des adresses IP sur liste blanche pour accéder à notre point de terminaison LDAP. Ainsi, seules les adresses IP préapprouvées ont accès à votre répertoire LDAP, ce qui garantit une sécurité renforcée pour l’accès à votre répertoire.
Consultez la page IP de liste blanche pour commencer.
Page de synchronisation améliorée
Nous avons ajouté plus de visibilité au processus de synchronisation sur notre page Directory Sync. Vous pouvez désormais vérifier instantanément si vos identifiants sont valides en haut de la page. De plus, Bitium et Okta affichent désormais davantage d’informations sur leur état de synchronisation.
Si un utilisateur n’est pas synchronisé et doit être mis à jour immédiatement, vous pouvez relancer manuellement la synchronisation d’un utilisateur depuis la page Users. Sélectionnez simplement l’option dans le menu déroulant Actions (le cas échéant), et l’utilisateur sera synchronisé automatiquement. C’est utile pour les utilisateurs qui ont besoin d’une assistance immédiate et ne veulent pas attendre qu’une nouvelle synchronisation soit relancée.
Filtres de groupe
La page Groups prend désormais en charge le filtrage par nom de groupe et la pagination, ce qui facilite la recherche de groupes dans les grandes organisations. Vérifiez le coin supérieur droit de la page pour l’essayer.
Page utilisateur simplifiée
Nous avons unifié l’onglet des utilisateurs inactifs sur la page Users. Les utilisateurs désactivés par un administrateur sont désormais marqués en jaune, et les utilisateurs désactivés par un processus de synchronisation sont marqués en rouge.
Pour réactiver un utilisateur désactivé par un administrateur, sélectionnez « réactiver » dans le menu déroulant. Pour réactiver un utilisateur désactivé par un processus de synchronisation, il vous suffit de le réactiver dans votre source d’annuaire et d’attendre que le processus de synchronisation s’exécute à nouveau, ou de sélectionner « actualiser l’utilisateur » dans le menu déroulant.
Modification du mot de passe LDAP
Nous prenons désormais en charge les commandes ldappasswd, ce qui vous permet de modifier le mot de passe d’un utilisateur via notre point de terminaison LDAP.
Bientôt disponible :
Plus de fonctionnalités de mot de passe
Bientôt, vous verrez davantage de fonctionnalités liées aux mots de passe dans la console. Vous pourrez verrouiller l’accès d’un utilisateur s’il saisit un mot de passe incorrect trop de fois de suite. Les administrateurs pourront également réinitialiser automatiquement les mots de passe des utilisateurs.
Cache Foxpass
Nous recherchons des bêta-testeurs pour notre nouveau Foxpass Cache ! Avec Foxpass Cache, si vos hôtes ou points d’accès ne peuvent pas joindre les serveurs de Foxpass, ils utiliseront un cache local comme solution de secours. Si vous souhaitez l’essayer, contactez-nous à l’adresse help@foxpass.com.
Renforcez votre sécurité
Vous cherchez une solution performante pour protéger votre réseau sans compromettre la facilité d’accès ? Cliquez ici pour découvrir comment Foxpass peut vous aider à éviter des erreurs de sécurité coûteuses :