Chez Splashtop et Foxpass, nous innovons en permanence et cherchons de nouvelles façons de contribuer à la sécurisation de vos réseaux. Nous sommes donc ravis d’annoncer officiellement quelques nouvelles fonctionnalités de Foxpass que nous avons déployées au cours des dernières semaines :
Déploiement sur site
Nous proposons désormais officiellement un déploiement sur site via des conteneurs Docker, en plus de nos déploiements privés hébergés et cloud standard. Les déploiements sur site sont parfaits pour les organisations qui en ont besoin pour la conformité PCI ou pour traiter des données particulièrement sensibles.
Si votre organisation a besoin du déploiement sur site de Foxpass, contactez-nous à l’adresse help@foxpass.com pour démarrer dès aujourd’hui.
Prise en charge des sous-domaines
Nous avons également ajouté la prise en charge de plusieurs domaines. Activez simplement « Subdomain Support » sur la page Config pour gérer les utilisateurs sur plusieurs domaines.
Plus d’options de synchronisation de répertoire
Nous avons créé une page de synchronisation dédiée afin que vous puissiez facilement combiner la synchronisation de vos utilisateurs et de vos groupes. Vous pouvez désormais synchroniser avec Google, Office 365, Okta ou Bitium, ce qui facilite encore la gestion de votre annuaire et de vos autorisations !
Prise en charge Unicode
Nous offrons désormais une prise en charge complète d’Unicode sur l’ensemble de nos interfaces et points de terminaison. Unicode est une norme d’encodage des caractères conçue pour prendre en charge l’utilisation du texte dans tout système d’écriture pouvant être numérisé, y compris plus de 100 écritures, des symboles et signes de ponctuation courants, ainsi que des milliers d’emoji. L’intégration de la prise en charge Unicode permet aux utilisateurs d’utiliser plus facilement leur langue préférée.
Actualisation du mot de passe Binder
Vous pouvez désormais actualiser manuellement les mots de passe de vos LDAP Binders. Quelle que soit la raison pour laquelle vous devez changer votre mot de passe, il vous suffit d’aller dans le Binder et de cliquer sur « Réinitialiser le mot de passe ».
Renforcez votre sécurité
Prêt à protéger votre réseau contre les utilisateurs non autorisés tout en offrant à vos employés un accès simple et pratique ? Cliquez ici pour découvrir comment Foxpass peut vous aider à éviter des erreurs de sécurité coûteuses :