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Nouvelle fonctionnalité - Explorateur d’API

Foxpass Team
Temps de lecture : 1 min
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Nous sommes heureux d’annoncer notre nouvel explorateur d’API sur nos pages de documentation !

Il est désormais plus facile que jamais de tester rapidement les points de terminaison d’API et de commencer à automatiser des tâches dans Foxpass, sans aucune expérience en programmation.

Il vous suffit d’intégrer une clé API dans le module et de saisir les paramètres nécessaires dans les champs. À partir de là, votre API et vos intégrations sont prêtes à l’emploi !

Remarque : l’explorateur d’API se connecte à la base de données active, soyez donc prudent lorsque vous effectuez des appels de modification.

Vous pouvez ajouter et exécuter des API dans Foxpass en trois étapes simples :

Étape 1. Créez une clé API

Screenshot showing the API keys feature

Étape 2. Saisissez la clé API

Screenshot showing how to enter API keys

Étape 3. Effectuez un appel API

Screenshot showing how to test API keys

Et voilà, c’est tout !

Si vous avez besoin d’instructions plus détaillées et écrites, consultez la page de documentation ici!

– Équipe Foxpass

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