Nous sommes heureux d’annoncer notre nouvel explorateur d’API sur nos pages de documentation !
Il est désormais plus facile que jamais de tester rapidement les points de terminaison d’API et de commencer à automatiser des tâches dans Foxpass, sans aucune expérience en programmation.
Il vous suffit d’intégrer une clé API dans le module et de saisir les paramètres nécessaires dans les champs. À partir de là, votre API et vos intégrations sont prêtes à l’emploi !
Remarque : l’explorateur d’API se connecte à la base de données active, soyez donc prudent lorsque vous effectuez des appels de modification.
Vous pouvez ajouter et exécuter des API dans Foxpass en trois étapes simples :
Étape 1. Créez une clé API
Étape 2. Saisissez la clé API
Étape 3. Effectuez un appel API
Et voilà, c’est tout !
Si vous avez besoin d’instructions plus détaillées et écrites, consultez la page de documentation ici!
– Équipe Foxpass
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