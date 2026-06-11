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Illustration of a person holding a large key next to a monitor displaying the word sudo and a shield with a padlock, symbolizing computer security and administrative access.

Gérer l’accès Sudo avec LDAP SUDOers

Foxpass Team
Temps de lecture : 2 min
Mis à jour
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Foxpass est ravi d’annoncer la prise en charge des SUDOers gérés par LDAP !

Avec SUDOers, vous pouvez gérer à distance les autorisations sudo directement depuis la console Foxpass. Cela vous permet de restreindre les commandes et de définir des variables d’environnement en fonction de l’hôte, de l’utilisateur, de l’appartenance à un groupe, et plus encore.

Désormais, vous pouvez gérer non seulement l’accès à l’hôte, mais aussi les autorisations des utilisateurs sur l’hôte.

A screenshot of the Sudoers feature

Pour en savoir plus, consultez notre documentation ici! SUDOers est une fonctionnalité complémentaire. Si cela vous intéresse, contactez-nous à l’adresse help@foxpass.com ou via notre chat Intercom pour être configuré.

– Équipe Foxpass

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