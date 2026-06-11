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Foxpass + Push de vérification Okta

Foxpass Team
Temps de lecture : 1 min
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Nous sommes heureux d’annoncer la prise en charge de Okta Verify Push dans Foxpass !

Désormais, lorsque vous déléguez l’authentification à Okta, nous vérifierons automatiquement si un facteur push est activé et l’utiliserons pour vérifier que vous vous connectez correctement. Cela offre une méthode sécurisée pour accéder aux comptes et les vérifier via l’ authentification multifacteur, afin de sécuriser les réseaux sans compromettre la facilité d’accès.

Pour configurer l’authentification déléguée avec Okta dans Foxpass, consultez nos instructions ici.

Pour configurer Okta Verify Push, consultez les instructions d'Okta ici.

– L’équipe Foxpass

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