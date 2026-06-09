Foxpass est ravi de déployer enfin la version de production de notre cache Foxpass personnalisé !
Le cache agit comme une source secondaire d’authentification pour vos systèmes.
Bien que notre taux de disponibilité soit impressionnant, comme tout fournisseur de services cloud, nous ne sommes pas à l’abri des temps d’arrêt.
Nous proposons désormais un serveur de mise en cache local qui garantit que vous n’aurez jamais de problème pour vous connecter à vos serveurs, au Wi-Fi ou à d’autres systèmes.
En cas d’indisponibilité ou si, pour une raison quelconque, vos systèmes ont des difficultés à joindre nos serveurs, le système vérifie à la place le répertoire local dans le cache. Le cache est distribué sous forme de conteneur Docker, facile à installer et à configurer. Comme avec tout conteneur, il n’y a aucune dépendance externe. Il suffit de télécharger et d’exécuter.
Avec le cache Foxpass, vous pouvez garantir que les utilisateurs autorisés pourront accéder rapidement, facilement et de manière fiable à vos réseaux, serveurs et systèmes, tandis que les utilisateurs non autorisés seront tenus à distance. Même dans les rares cas d’indisponibilité, vos systèmes resteront sécurisés et accessibles.
Le cache Foxpass est une fonctionnalité premium. Si vous souhaitez commencer à l’utiliser, vous pouvez nous contacter à l’adresse help@foxpass.com et nous vous aiderons à démarrer.
Vous trouverez ici des instructions pour mettre le cache en service. Pour savoir comment mettre à jour vos hôtes et autres clients afin d’utiliser le cache, consultez cet article.
-L’équipe Foxpass