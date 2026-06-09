Les établissements scolaires de la maternelle au lycée font face à des exigences croissantes en matière de sécurisation de leurs réseaux. Avec le nombre croissant d’appareils, de plateformes d’apprentissage en ligne et de cybermenaces, les responsables IT des établissements scolaires doivent s’assurer que leur infrastructure Wi‑Fi est non seulement fiable, mais aussi sécurisée et conforme.
Heureusement, le programme E-Rate fédéral permet aux établissements scolaires d’obtenir des financements pour des mises à niveau technologiques essentielles, y compris des outils qui renforcent la sécurité du réseau.
Si votre établissement demande un financement E-Rate, c’est le moment idéal pour abandonner l’accès Wi‑Fi obsolète basé sur des mots de passe. Les méthodes WPA2-PSK traditionnelles ne sont pas seulement peu pratiques, elles rendent aussi votre réseau vulnérable aux accès non autorisés et au partage de mots de passe.
À la place, les établissements scolaires de tout le pays se tournent vers une authentification Wi‑Fi basée sur des certificats, alimentée par des solutions cloud RADIUS et PKI.
Foxpass est un fournisseur E-Rate agréé qui aide les districts scolaires de la maternelle au lycée à gérer de manière sécurisée l’accès sans fil grâce à une authentification fluide basée sur l’identité. Grâce à des intégrations avec Microsoft Entra ID (anciennement Azure AD), Jamf et Google Workspace, Foxpass fournit un accès évolutif et sécurisé, aussi bien pour les étudiants que pour le personnel.
Dans cet article de blog, nous expliquerons comment le financement E-Rate peut soutenir votre transition vers une sécurité Wi-Fi moderne et comment Foxpass facilite ce passage.
Qu’est-ce que l’E-Rate et comment fonctionne-t-il ?
Le programme E-Rate, officiellement connu sous le nom de Schools and Libraries Program of the Universal Service Fund, offre des remises pour aider les écoles primaires et secondaires (K–12) ainsi que les bibliothèques éligibles à obtenir un accès abordable aux télécommunications et à Internet. Géré par la Universal Service Administrative Company (USAC) et supervisé par la FCC, l’E-Rate joue un rôle essentiel dans le développement des opportunités d’apprentissage numérique en finançant l’infrastructure réseau indispensable.
L’E-Rate est divisé en deux catégories de financement. La catégorie 1 couvre les services de connectivité haut débit, comme l’accès à Internet et les réseaux étendus. La catégorie 2 se concentre sur les connexions internes, qui incluent les commutateurs, les points d’accès, les pare-feu et les solutions de sécurité réseau. C'est là que les établissements scolaires peuvent allouer des fonds à des outils qui améliorent la sécurité du Wi‑Fi et l'authentification des appareils.
Pour bénéficier des remises E-Rate, les établissements scolaires doivent soumettre des demandes détaillées au moyen de formulaires tels que le Form 470 et le Form 471, en précisant les services ou équipements qu’ils prévoient d’acheter. Il est important de noter que tous les fournisseurs impliqués doivent être des prestataires E-Rate enregistrés (Foxpass répond à cette exigence, ce qui le rend éligible à l’approvisionnement dans le cadre du financement de catégorie 2).
Avec une planification et une documentation adaptées, les établissements scolaires peuvent utiliser l’E-Rate pour moderniser leurs réseaux et adopter des solutions d’accès sécurisées et évolutives, comme l’authentification Wi‑Fi basée sur des certificats.
Exigences de sécurité réseau pour le financement E-Rate
Pour recevoir un financement E-Rate, les établissements scolaires doivent satisfaire à des exigences spécifiques en matière de cybersécurité et de sécurité, notamment en se conformant au Children’s Internet Protection Act (CIPA).
L’une des exigences fondamentales est la segmentation du réseau. Les établissements scolaires doivent s’assurer que les élèves et le personnel sont placés sur des réseaux distincts, chacun avec des contrôles d’accès appropriés. Cela est généralement réalisé par :
Création de VLAN distincts pour le personnel et les étudiants
Attribution de différents SSID aux groupes d’utilisateurs
Application de règles de filtrage de contenu distinctes pour chaque groupe
Cependant, la segmentation seule ne sécurise pas le réseau. Les écoles ont également besoin d’un moyen de s’assurer que seuls les utilisateurs et appareils autorisés peuvent se connecter. C’est là qu’interviennent l’authentification basée sur les certificats et RADIUS.
En mettant en œuvre un accès Wi-Fi basé sur des certificats, les écoles peuvent :
Éliminez les mots de passe partagés, faciles à divulguer ou à réutiliser
Associez l’accès Wi‑Fi directement à l’identité d’un utilisateur
Provisionnez et révoquez automatiquement les accès à mesure que les utilisateurs arrivent ou partent
Appliquez des politiques en fonction du rôle ou du groupe de l’utilisateur (étudiant, enseignant, administrateur)
Ces fonctionnalités s’alignent étroitement sur l’accent mis par E-Rate sur la sécurité, le contrôle d’accès et les connexions internes sécurisées.
Pourquoi le Wi‑Fi basé sur des certificats est le choix intelligent
De nombreuses écoles primaires et secondaires s’appuient encore sur des réseaux WPA2-PSK qui utilisent un mot de passe Wi‑Fi partagé. Bien que simple à configurer, cette méthode crée de sérieux problèmes de sécurité et de gestion. Les mots de passe partagés sont faciles à divulguer, difficiles à renouveler et n’offrent aucun moyen de contrôler l’accès par utilisateur ou par type d’appareil.
L’authentification Wi-Fi basée sur des certificats répond à ces problèmes en associant l’accès à l’identité d’un utilisateur, plutôt qu’en s’appuyant sur un mot de passe. Chaque appareil reçoit un certificat numérique qui prouve qu’il appartient à un utilisateur autorisé. Cette méthode est plus sécurisée, évolutive et conforme aux exigences de conformité E-Rate.
Les principaux avantages du Wi-Fi basé sur des certificats incluent :
Aucun mot de passe partagé: les utilisateurs se connectent sans avoir besoin de connaître ni de gérer un mot de passe Wi-Fi.
Meilleur contrôle d’accès: l’accès est accordé en fonction des rôles des utilisateurs, tels qu’étudiant, enseignant ou personnel.
Sécurité renforcée: les certificats ne peuvent pas être réutilisés, volés ou devinés comme des mots de passe.
Révocation facile: si un appareil est perdu ou si un utilisateur quitte l’organisation, son certificat peut être révoqué instantanément.
Expérience fluide: une fois installés, les certificats permettent aux utilisateurs de se connecter automatiquement et en toute sécurité.
Foxpass comme solution Cloud RADIUS et PKI éligible à l’E-Rate
Foxpass fournit une solution moderne de RADIUS et de PKI hébergée dans le cloud, qui permet une authentification Wi‑Fi sécurisée basée sur des certificats pour les écoles de la maternelle au lycée. Grâce à des intégrations natives avec des plateformes comme Microsoft Entra ID, Google Workspace, Jamf et Intune, Foxpass permet aux équipes IT des établissements scolaires de déployer un accès réseau basé sur l’identité sans la complexité liée à la gestion de matériel sur site ou de processus manuels de certificats.
Voici comment Foxpass soutient les objectifs de l’E-Rate :
Permet un accès Wi-Fi sécurisé grâce à une authentification basée sur l’identité
Automatise l’émission et la révocation des certificats à l’aide de votre fournisseur d’identité existant
Prend en charge la segmentation du réseau en attribuant aux utilisateurs différents VLAN ou SSID selon leur rôle
S’intègre aux outils existants comme Jamf, Intune et Google Admin Console
Réduit la charge IT grâce à une gestion centralisée et un provisionnement sans intervention pour les utilisateurs finaux
Comme Foxpass est hébergé dans le cloud, il n’est pas nécessaire de gérer des serveurs locaux ou une infrastructure. Les établissements scolaires peuvent être opérationnels rapidement tout en respectant les normes de cybersécurité et les conditions d’éligibilité au programme E-Rate.
Étude de cas : comment les écoles de Los Lunas ont sécurisé leur réseau avec Foxpass
Le district scolaire de Los Lunas, au Nouveau-Mexique, accueille environ 10 000 élèves et membres du personnel sur plusieurs campus. Comme de nombreux districts scolaires, ils devaient composer avec les limites des mots de passe Wi‑Fi partagés, notamment des problèmes de connexion fréquents, des failles de sécurité et la charge administrative liée à la gestion de l’accès au réseau à grande échelle.
Pour améliorer à la fois la sécurité et l’expérience utilisateur, Los Lunas Schools a mis en place Foxpass. En s’intégrant à Microsoft Entra ID et Jamf, Foxpass a permis à Los Lunas d’émettre automatiquement des certificats numériques sur les appareils du personnel et des étudiants. Cela a rendu l’accès Wi‑Fi fluide, sécurisé et associé à l’identité de chaque utilisateur.
Les principaux résultats comprenaient :
Déploiement évolutif: 10 000 certificats ont été émis et gérés avec une implication minimale de l’IT
Sécurité renforcée: les tentatives d'accès non autorisées ont nettement diminué
Plus de mots de passe: les étudiants et le personnel se connectaient automatiquement, sans avoir à saisir ni à partager les identifiants Wi-Fi
Révocation facile: les appareils pouvaient être rapidement retirés du réseau en cas de perte ou de réaffectation
Infrastructure prête pour l’avenir: le district dispose désormais d’une base pour une croissance à long terme et la conformité
Comment démarrer avec Foxpass via l’E-Rate
Commencer avec Foxpass dans le cadre de votre stratégie E-Rate est un processus simple. Comme Foxpass est un fournisseur E-Rate agréé, vous pouvez l’inclure dans vos demandes de financement de catégorie 2 pour des mises à niveau du réseau interne visant à améliorer la sécurité et le contr�ôle d’accès.
Suivez ces étapes pour inclure Foxpass dans votre prochain cycle E-Rate :
Confirmer l’éligibilité: assurez-vous que votre école ou votre district est éligible au financement E-Rate. La plupart des établissements publics de la maternelle au lycée sont éligibles.
Identifiez vos besoins: déterminez comment Foxpass s’intègre à vos plans plus larges de mise à niveau du réseau. Cela peut inclure le remplacement des mots de passe Wi-Fi partagés, l’activation de la segmentation du réseau ou l’intégration d’un accès basé sur l’identité.
Déposez le formulaire 470: indiquez Foxpass dans votre formulaire 470 dans le cadre de votre appel d’offres pour des services de réseau interne.
Demandez Foxpass sur le formulaire 471: une fois Foxpass sélectionné, incluez-le dans votre dépôt du formulaire 471 dans le cadre de votre demande de financement.
Utilisez notre SPIN: référez-vous au numéro d’identification du fournisseur de services (SPIN) de Foxpass pour vous assurer que votre demande est correctement associée. Si vous avez besoin d’aide pour le trouver, contactez-nous directement.
Contactez-nous pour obtenir de l’aide: notre équipe est disponible pour travailler avec votre consultant E-Rate ou votre personnel IT afin de fournir la documentation, les conseils et la planification d’intégration.
Avec une planification adaptée, votre établissement peut financer intégralement sa transition vers un Wi-Fi sécurisé basé sur des certificats grâce au programme E-Rate et à Foxpass.
Prêt à renforcer votre Wi-Fi K-12 avec des fonds E-Rate ?
Moderniser l’infrastructure Wi-Fi de votre établissement scolaire n’a pas besoin d’être coûteux ni compliqué. Grâce au financement E-Rate Catégorie 2, les établissements scolaires de la maternelle au lycée peuvent investir dans la sécurité et l’évolutivité dont ils ont besoin pour soutenir l’apprentissage numérique. Foxpass propose une solution éprouvée, éligible à l’E-Rate, qui remplace les mots de passe partagés par un accès sécurisé basé sur l’identité grâce au cloud RADIUS et à la PKI.
Si votre établissement demande un financement E-Rate cette année, c’est le moment de découvrir ce que Foxpass peut apporter à votre réseau. En savoir plus et commencez avec Foxpass dès maintenant !