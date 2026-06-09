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Trevor Jackins Senior Digital Marketing Manager at Splashtop

Trevor Jackins

Senior Digital Marketing Manager

Trevor Jackins est Senior Digital Marketing Manager chez Splashtop. C’est aussi un utilisateur passionné du logiciel d'accès à distance de Splashtop, qu’il utilise pour se connecter à distance à son ordinateur de bureau afin de travailler depuis chez lui ! L’enthousiasme de Trevorpour Splashtop vient de son intérêt pour la manière dont la technologie peut améliorer notre quotidien.

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