Trevor Jackins

Senior Digital Marketing Manager

Trevor Jackins est Senior Digital Marketing Manager chez Splashtop. C’est aussi un utilisateur passionné du logiciel d'accès à distance de Splashtop, qu’il utilise pour se connecter à distance à son ordinateur de bureau afin de travailler depuis chez lui ! L’enthousiasme de Trevorpour Splashtop vient de son intérêt pour la manière dont la technologie peut améliorer notre quotidien.