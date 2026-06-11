En Foxpass, nada es más importante para nosotros que la privacidad y la integridad de los datos de nuestros clientes. Asumimos de frente el reto de proteger la información de los empleados de nuestros clientes y los datos de su infraestructura.
Por eso, nos enorgullece anunciar que hemos completado nuestra auditoría de cumplimiento SOC 2 Tipo I.
El cumplimiento de SOC2 garantiza que mantenemos las mejores prácticas en lo que respecta a la seguridad, la disponibilidad, la integridad del procesamiento, la confidencialidad y la privacidad de tus datos. Nos asociamos con A-LIGN para nuestra certificación SOC 2.
Si quieres leer nuestro informe, ponte en contacto con nosotros directamente y estaremos encantados de facilitarte una copia.
Además, planeamos completar nuestra auditoría de cumplimiento SOC 2 Tipo II antes de que termine el año natural.
La certificación de Tipo I demuestra que contamos con los mecanismos adecuados de ciberseguridad, mientras que el Tipo II indica que los utilizamos de forma continua.
Como siempre, si tienes alguna pregunta, escríbenos a help@foxpass.com o en el chat de Intercom en la esquina inferior derecha del sitio.
–Equipo de Foxpass
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