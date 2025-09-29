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Logo for Los Lunas Schools featuring stylized mountains with the sun rising or setting behind them, and the words “LOS LUNAS SCHOOLS” in bold black letters below the image.

利用 Foxpass 雲端託管 RADIUS 和 PKI 轉換為 PKI 憑證式 Wi-Fi 驗證

以 Foxpass 安全的雲端型憑證驗證解決方案來取代容易破解的密碼，增強 Wi-Fi 安全性和擴展能力。

概覽

  • 挑戰

    由於網路威脅和密碼式驗證的漏洞與日俱增，師生人數近萬的 Los Lunas Schools 也越來越擔憂學校 Wi-Fi 網路的安全性和擴展能力。

  • 解決方案

    為了應對這些漏洞，Los Lunas Schools 改而採用憑證式驗證方式。他們與 Foxpass 合作，Foxpass 的雲端託管 RADIUS 和 PKI 解決方案為密碼型系統提供了安全、可擴展且高效的替代選擇。

  • 成果

    大幅提升了學區內 Wi-Fi 網路的安全性和管理便利性，資料洩露的風險因而降低，也確保學生和員工能夠擁有更可靠的存取控制。

挑戰

該機構既有的設置帶來了重重阻礙。採用使用者名稱和密碼的做法已造成重大的安全風險，使網路容易遭受未經授權存取。此外，一再出現的登入提示也妨礙到使用者體驗，進而影響學生和員工的生產力。要讓數千名使用者轉移到憑證式系統，似乎極其艱鉅，尤其是還需要與 Microsoft Entra ID (前身為 Azure Active Directory) 和 Jamf 進行整合才能執行裝置管理，更是令人心生退意。

解決方案

Foxpass 雲端託管 RADIUS 和 PKI 透過客製化的雲端為基礎的解決方案解決了這些挑戰。作為Microsoft智慧安全協會 (MISA) 的成員， Foxpass幫助洛斯盧納斯學校與Microsoft Intune無縫集成，並透過Foxpass雲端託管 PKI 實現基於憑證的身份驗證。 它與Microsoft Entra ID 的無縫整合實現了集中且安全的用戶身份驗證，而與 Jamf 的兼容性確保了Apple設備高效的持證發行和設定。 這種組合使機構能夠輕鬆管理設備和用戶，同時保持安全的網絡。

Foxpass 初步設定流程的優勢，幫助他們非常順利地為將近 10,000 名使用者完成了 PKI 憑證的部署。這個轉換過程大幅降低了 IT 員工和使用者所受到的影響。採用憑證式驗證後，共用密碼的相關風險便隨之消失，同時加強了裝置和網路之間的驗證機制。

這款解決方案顯著提升了使用者體驗。憑證設置妥善後，學生和教職員都不須使用密碼即可流暢地存取 Wi-Fi，不僅更容易連接，也簡化了日常網路使用體驗。

成果

  • 簡化管理：IT 團隊注意到行政開支大幅降低。透過 Foxpass 的自動化批次佈建和取消佈建功能，即可輕鬆地管理和撤銷證書，進而完全掌握網路存取。

  • 增強安全性：由於採用了憑證式驗證，試圖未經授權存取的情況大幅減少。機構達到了安全網路存取的合規要求，資料安全方面的聲譽也因此有所提升。

  • 好評如潮：學生和教職員對順暢無阻的 Wi-Fi 體驗和跨裝置的即時安全連接相當讚賞。

  • 未來的可擴展性：機構在 Foxpass 的輔助下已然準備就緒，可以隨著社區的發展，支援更多的使用者和裝置。


為確保 Wi-Fi 安全，我們做出了重大的改變，就是改採 PKI 憑證式驗證機制，而 Foxpass 幾乎毫不費力地落實了這一點。雲端型 RADIUS 伺服器與 Azure AD 和 Jamf 無縫整合，簡化了設定工作。核發憑證給將近 10,000 名使用者的過程，一如預期地順利，現在敝校師生都能使用到無與倫比的安全存取。Foxpass 的應用成效確實超出了我們的預期。

Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District

結論

運用 Foxpass 雲端託管 RADIUS 和 PKI 改採憑證式驗證方式後，為機構帶來了 Wi-Fi 安全性的現代化。Foxpass 結合自動化、強大技術整合和領先業界的安全功能，為網路存取控制樹立了全新標準。

若有組織想要實現 Wi-Fi 安全性的現代化，Foxpass 就是實證有效、易於擴展的解決方案。

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