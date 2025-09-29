利用 Foxpass 雲端託管 RADIUS 和 PKI 轉換為 PKI 憑證式 Wi-Fi 驗證
以 Foxpass 安全的雲端型憑證驗證解決方案來取代容易破解的密碼，增強 Wi-Fi 安全性和擴展能力。
概覽
挑戰
由於網路威脅和密碼式驗證的漏洞與日俱增，師生人數近萬的 Los Lunas Schools 也越來越擔憂學校 Wi-Fi 網路的安全性和擴展能力。
解決方案
為了應對這些漏洞，Los Lunas Schools 改而採用憑證式驗證方式。他們與 Foxpass 合作，Foxpass 的雲端託管 RADIUS 和 PKI 解決方案為密碼型系統提供了安全、可擴展且高效的替代選擇。
成果
大幅提升了學區內 Wi-Fi 網路的安全性和管理便利性，資料洩露的風險因而降低，也確保學生和員工能夠擁有更可靠的存取控制。
挑戰
該機構既有的設置帶來了重重阻礙。採用使用者名稱和密碼的做法已造成重大的安全風險，使網路容易遭受未經授權存取。此外，一再出現的登入提示也妨礙到使用者體驗，進而影響學生和員工的生產力。要讓數千名使用者轉移到憑證式系統，似乎極其艱鉅，尤其是還需要與 Microsoft Entra ID (前身為 Azure Active Directory) 和 Jamf 進行整合才能執行裝置管理，更是令人心生退意。
解決方案
Foxpass 雲端託管 RADIUS 和 PKI 透過客製化的雲端為基礎的解決方案解決了這些挑戰。作為Microsoft智慧安全協會 (MISA) 的成員， Foxpass幫助洛斯盧納斯學校與Microsoft Intune無縫集成，並透過Foxpass雲端託管 PKI 實現基於憑證的身份驗證。 它與Microsoft Entra ID 的無縫整合實現了集中且安全的用戶身份驗證，而與 Jamf 的兼容性確保了Apple設備高效的持證發行和設定。 這種組合使機構能夠輕鬆管理設備和用戶，同時保持安全的網絡。
Foxpass 初步設定流程的優勢，幫助他們非常順利地為將近 10,000 名使用者完成了 PKI 憑證的部署。這個轉換過程大幅降低了 IT 員工和使用者所受到的影響。採用憑證式驗證後，共用密碼的相關風險便隨之消失，同時加強了裝置和網路之間的驗證機制。
這款解決方案顯著提升了使用者體驗。憑證設置妥善後，學生和教職員都不須使用密碼即可流暢地存取 Wi-Fi，不僅更容易連接，也簡化了日常網路使用體驗。
成果
簡化管理：IT 團隊注意到行政開支大幅降低。透過 Foxpass 的自動化批次佈建和取消佈建功能，即可輕鬆地管理和撤銷證書，進而完全掌握網路存取。
增強安全性：由於採用了憑證式驗證，試圖未經授權存取的情況大幅減少。機構達到了安全網路存取的合規要求，資料安全方面的聲譽也因此有所提升。
好評如潮：學生和教職員對順暢無阻的 Wi-Fi 體驗和跨裝置的即時安全連接相當讚賞。
未來的可擴展性：機構在 Foxpass 的輔助下已然準備就緒，可以隨著社區的發展，支援更多的使用者和裝置。
為確保 Wi-Fi 安全，我們做出了重大的改變，就是改採 PKI 憑證式驗證機制，而 Foxpass 幾乎毫不費力地落實了這一點。雲端型 RADIUS 伺服器與 Azure AD 和 Jamf 無縫整合，簡化了設定工作。核發憑證給將近 10,000 名使用者的過程，一如預期地順利，現在敝校師生都能使用到無與倫比的安全存取。Foxpass 的應用成效確實超出了我們的預期。
Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District
結論
運用 Foxpass 雲端託管 RADIUS 和 PKI 改採憑證式驗證方式後，為機構帶來了 Wi-Fi 安全性的現代化。Foxpass 結合自動化、強大技術整合和領先業界的安全功能，為網路存取控制樹立了全新標準。
若有組織想要實現 Wi-Fi 安全性的現代化，Foxpass 就是實證有效、易於擴展的解決方案。