將 Intune 裝置信任導入網路驗證
Intune 可協助組織管理裝置、部署網路設定檔，並評估合規性。但當裝置連接到 WPA2-Enterprise 或 WPA3-Enterprise 無線網路，或連接到使用 RADIUS 的 VPN 時，網路驗證服務仍須驗證該連接。
Foxpass Cloud RADIUS 將身分識別與裝置情境納入該決策中，協助組織運用既有系統控管網路存取。
以身分與裝置情境控管存取
Foxpass 使用身分、群組成員資格、裝置管理狀態，以及 Intune 合規性訊號來：
允許受信任的使用者和裝置
拒絕或隔離不符合規範的裝置
根據身分或裝置情境指派 VLAN 存取權限
新增憑證式驗證
使用憑證驗證受管理裝置的 Wi-Fi 和 VPN 存取，擺脫密碼限制。
使用 EAP-TLS 以憑證驗證裝置，而非使用密碼。
透過 Intune 將憑證設定檔部署到受管理的裝置。
使用 Foxpass Cloud PKI 和 Cloud RADIUS，靈活採用雲端原生方式邁向免密碼存取。
搭配 Intune 使用 Foxpass 的優勢
強制執行裝置合規
使用 Intune 相容性狀態來允許或拒絕網路存取。
套用精細存取原則
運用身分與裝置情境來控管誰可取得網路存取權限。
降低基礎架構負擔
使用雲端託管的 RADIUS，免除管理本機 RADIUS 伺服器的麻煩。
支援無密碼驗證
使用憑證啟用免密碼的 Wi‑Fi 和 VPN 存取。
將 Intune 安全防護延伸到每一個網路連線
透過 Foxpass Cloud RADIUS，將身分識別、裝置合規性，以及以原則為基礎的控制帶入 Wi-Fi 與以 RADIUS 為基礎的 VPN 驗證。