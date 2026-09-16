Russell Education Trust 透過 Foxpass Cloud RADIUS 簡化安全 Wi‑Fi 存取
精簡的教育 IT 團隊如何以雲端、憑證式驗證取代本機 RADIUS 基礎架構，並部署到多個校區。
挑戰
在導入 Foxpass 之前，Russell Education Trust 仰賴本機的 Microsoft NPS 服務和實體伺服器來驗證 Wi‑Fi 存取。這套做法雖然可行，但也帶來了基礎架構維運負擔，並限制團隊邁向憑證式驗證的能力。隨著教職員在各校區之間移動，不一致的 SSID 和存取體驗也讓信託組織更難提供其希望實現的無縫一致體驗。
以密碼為基礎的存取方式也帶來了安全疑慮。在教育環境中，密碼經常被共用、重複使用或外洩，迫使 IT 團隊一再重設認證資訊並重新教育使用者。Russell Education Trust 希望採用更安全的方法，在不增加教職員或 IT 額外複雜度的情況下保護網路。
解決方案
在研究雲端式 RADIUS 與憑證式驗證選項後，Russell Education Trust 選擇了 Foxpass Cloud RADIUS。Foxpass 提供了恰到好處的功能、靈活性與價值組合，讓該信託機構能以務實的方式降低對地端 RADIUS 伺服器的依賴，並支援更以雲端為先的安全網路存取作法。
有了 Foxpass，團隊可針對受管理裝置使用憑證式驗證，同時在需要時仍支援使用者名稱與密碼的 RADIUS 驗證。Foxpass 也可透過 Microsoft 365 進行驗證，協助該 trust 在持續轉型為雲端優先架構的同時，降低對地端身分基礎架構的依賴。
導入
整體推動是在非常緊湊的時程下完成的。Russell Education Trust 在暑假期間發現了 Foxpass，且只有短短幾天的時間可做出決策、完成設定，並為新學年做好準備。在 Foxpass 支援團隊的協助下，該團隊完成產品設定、連接存取點，並開始在背景中於各校部署憑證。
Russell Education Trust 的 IT 工程師 Dan Hamilton 表示：「我們只有三天時間完成設定並讓它開始運作。」「我們很快就把所有裝置都設定完成，並在設定所有項目的同時，於背景中開始為所有學校部署憑證。」
如果想要用簡單的方式取得憑證式 Wi‑Fi，那就選擇 Foxpass。
Dan Hamilton，Russell Education Trust 的 IT 工程師
成果
在各校區之間維持一致的存取體驗
Foxpass 協助 Russell Education Trust 在旗下各校標準化 Wi‑Fi 存取。透過鏡像 SSID 並啟用憑證式驗證，跨校區移動的教職員可以更一致地連接網路，IT 團隊也不必為每個據點分別管理不同的存取體驗。
更強的 Wi‑Fi 安全性，降低密碼風險
透過讓受管理裝置逐步採用憑證式驗證，該信託機構降低了對密碼的依賴，避免密碼被分享或外洩的風險。對於訪客和 BYOD 使用者，Foxpass 可與該信託機構以憑證為基礎的強制入口網站搭配運作，協助團隊補足不同存取情境中的缺口。
降低 IT 的日常管理負擔
部署完成後，Foxpass 成為該信託機構環境中一個幾乎不需維護的部分。教職員、第六級學院學生、承包商與董事群組會在 Microsoft 中動態更新，並透過 Foxpass 同步，減少人工更新作業。現在，團隊主要只會在疑難排解、檢查記錄檔或變更設定時進入儀錶板。
為什麼選擇 Foxpass
對 Russell Education Trust 而言，Foxpass 提供了一條直接明瞭的途徑，可強化以雲端為優先的 Wi‑Fi 安全性。該 trust 得以取代本地 RADIUS 基礎架構、採用憑證式驗證、支援跨多個校區的存取，並在不引入不必要複雜性的情況下，簡化持續管理。
關於客戶
Russell Education Trust 是一家位於英國的教育信託機構，在英格蘭南部營運多所小學、中學及六年級學院。由精簡的中央 IT 團隊負責多個據點的策略規劃、基礎架構與日常支援，因此該信託機構需要一套更一致且更安全的方式，來管理教職員、受管理裝置、訪客及 BYOD 使用者的 Wi‑Fi 存取。