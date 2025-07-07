為什麼 Evident.io 選擇 Foxpass
Foxpass 提供 Evident.io 集中驗證
挑戰
Evident.io 的技術運營團隊正在快速成長，他們開始感受到手動為新用戶入職和管理登入憑證的痛苦。作為一家誕生於雲端的公司，自動化運營和流程是擴展核心服務的關鍵。消除在快速增長期間變得脆弱的手動流程至關重要。
在內部管理 LDAP 既昂貴又複雜，會將寶貴資源從公司的核心重點中轉移。他們尋找一種解決方案，能夠幫助他們在大規模上自動化使用者帳戶基礎設施並提供集中式驗證。
解決方案
DevOps 總監 Rick Colette 表示：“識別和實施一個自動化的 LDAP 解決方案，為我們整個團隊提供集中驗證，這被證明是至關重要的。我們在整個組織中進行了多次討論，找到適合我們現代技術方法的解決方案，使我們能夠更快地行動並提高效率。”
Foxpass 提供了靈活性和控制力來自動化使用者存取，並提供易於管理的集中式驗證。Evident.io 團隊可以輕鬆地新增新使用者，僅啟用他們所需資源的存取，並以程式化方式停用舊帳戶。
優點
為 IT 節省時間和金錢
Foxpass 自動化 LDAP，消除了專門工程時間手動管理的複雜和耗時過程。
改善的安全最佳實踐
Foxpass 建立在安全最佳實踐之上，幫助 Evident.io 通過利用限制訪問角色特定區域和基礎設施資源的政策來控制訪問。
關於 Evident.io
Evident.io 是公共雲端安全和合規自動化的先驅和領導者。Evident Security Program (ESP) 使各種規模的組織能夠主動管理公共雲端安全風險——從單一儀錶板中最小化攻擊面並改善整體安全狀態。
ESP 持續監控組織的整個公共雲足跡，識別和評估報告。Evident.io 是一家位於加州 Pleasanton 的私人公司，由 Bain Capital Ventures、GV、True Ventures 和 Venrock 支持。Evident.io 後來被 Palo Alto Networks 收購。
關於Foxpass
Foxpass 提供伺服器和 Wi-Fi RADIUS 安全性。Foxpass 確保您的工程師和伺服器使用團隊現有的驗證方法和自動化存取原則受到保護。這是通過 LDAP、RADIUS 和 SSH 金鑰管理來實現的。
Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的商標。