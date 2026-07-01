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什麼是 LDAP？它如何運作？

Foxpass Team
閱讀時間：3 分鐘
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談到雲端運算時，Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）是員工目錄與使用者認證的基礎。無論是管理 AWS EC2 執行個體、VPN，還是舊版應用程式的登入，LDAP 都能全部搞定。

像 OpenLDAP 這類自行建置的 LDAP 解決方案，管理起來可能有些困難，而且所需的維護工作也相當繁瑣乏味。雖然整體而言非常耗時，但雲端 LDAP 已讓網路安全基礎架構中的關鍵一環更容易取得，可滿足任何企業的存取控制需求。

LDAP 建立於 1993 年，全名為 Lightweight Directory Access Protocol，是一種用於存取及管理目錄服務的標準應用程式通訊協定。LDAP 最初是為了簡化實作國際標準化組織（ISO）X.500 目錄服務標準而建立的。

LDAP 在用戶端幾乎不需要太多設定就能快速啟用，因此特別適合用於網路化的伺服器應用程式，也就是所謂的「精簡用戶端」應用程式。

Graphic showing how LDAP works

可以把 LDAP 想像成一本巨大的虛擬電話簿。當您打開電話簿時，就等於突然取得一個大型通訊錄的存取權，而這正是數千人聯絡資訊（也就是他們的使用者認證）的關鍵。

LDAP 以樹狀結構儲存使用者認證，這個結構很自然地被稱為「Directory Information Tree」（簡稱 DIT）。樹狀結構的頂端始於 Root Distinguished Name，也稱為「Naming Context」或「Suffix」。

LDAP DIT 中的每個位置都對應其各自的 Distinguished Name（簡稱 DN）。舉例來說，DIT 中的使用者認證可依據主機網域、部門和人名進行儲存。

當您登入 LDAP 伺服器，準備開始搜尋使用者或群組時，這個動作稱為「繫結」。本質上，繫結就是驗證使用者密碼認證的過程。

每位使用者各項屬性的名稱在繫結後，會縮寫成便於記憶的字串，例如：「cn」代表「common name」、「sn」代表「surname」、「c」代表「country」、「mail」代表「email address」、「ou」代表組織單位，或「dc」代表「domain component」。

樹狀結構最上層的任何 DN 都會優先於下方的項目。因此，DIT 可以視為一種瀑布式結構，向下流動形成高度結構化、具階層順序的目錄系統。

事實上，DN 出現的位置本身就說明了它在目錄中的結構描述：以逗號分隔，並以等號在語法上列出搜尋條件。

example.com 的 DN 範例可能如下：

["uniqueIdentifier=85317,dc=person,s=state,c=us,dc=example,dc=com"]

完整的 DIT 結構描述可能如下：

An DIT schema in the form of an org chart

如您所見，LDAP 不是那種能在一週內，甚至一個月內，就為整家公司上手並完成導入的東西。手動管理 LDAP 往往流程繁瑣，令人相當挫折。事實上，Foxpass 正是在那樣的挫折感中誕生的！

Foxpass 內建簡潔直觀的儀錶板，讓為員工指派群組和權限這件事比 OpenLDAP 輕鬆得多。

透過 Foxpass，幾分鐘內就能導入簡單易用的雲端 LDAP 解決方案，而不是 花上幾天或幾週。Foxpass 讓管理認證、存取與安全性比以往更輕鬆——親自試用看看，就知道差別。

Screenshot of how to add an LDAP group

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