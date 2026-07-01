談到雲端運算時，Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）是員工目錄與使用者認證的基礎。無論是管理 AWS EC2 執行個體、VPN，還是舊版應用程式的登入，LDAP 都能全部搞定。
像 OpenLDAP 這類自行建置的 LDAP 解決方案，管理起來可能有些困難，而且所需的維護工作也相當繁瑣乏味。雖然整體而言非常耗時，但雲端 LDAP 已讓網路安全基礎架構中的關鍵一環更容易取得，可滿足任何企業的存取控制需求。
LDAP 建立於 1993 年，全名為 Lightweight Directory Access Protocol，是一種用於存取及管理目錄服務的標準應用程式通訊協定。LDAP 最初是為了簡化實作國際標準化組織（ISO）X.500 目錄服務標準而建立的。
LDAP 在用戶端幾乎不需要太多設定就能快速啟用，因此特別適合用於網路化的伺服器應用程式，也就是所謂的「精簡用戶端」應用程式。
可以把 LDAP 想像成一本巨大的虛擬電話簿。當您打開電話簿時，就等於突然取得一個大型通訊錄的存取權，而這正是數千人聯絡資訊（也就是他們的使用者認證）的關鍵。
LDAP 以樹狀結構儲存使用者認證，這個結構很自然地被稱為「Directory Information Tree」（簡稱 DIT）。樹狀結構的頂端始於 Root Distinguished Name，也稱為「Naming Context」或「Suffix」。
LDAP DIT 中的每個位置都對應其各自的 Distinguished Name（簡稱 DN）。舉例來說，DIT 中的使用者認證可依據主機網域、部門和人名進行儲存。
當您登入 LDAP 伺服器，準備開始搜尋使用者或群組時，這個動作稱為「繫結」。本質上，繫結就是驗證使用者密碼認證的過程。
每位使用者各項屬性的名稱在繫結後，會縮寫成便於記��憶的字串，例如：「cn」代表「common name」、「sn」代表「surname」、「c」代表「country」、「mail」代表「email address」、「ou」代表組織單位，或「dc」代表「domain component」。
樹狀結構最上層的任何 DN 都會優先於下方的項目。因此，DIT 可以視為一種瀑布式結構，向下流動形成高度結構化、具階層順序的目錄系統。
事實上，DN 出現的位置本身就說明了它在目錄中的結構描述：以逗號分隔，並以等號在語法上列出搜尋條件。
example.com 的 DN 範例可能如下：
["uniqueIdentifier=85317,dc=person,s=state,c=us,dc=example,dc=com"]
完整的 DIT 結構描述可能如下：
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