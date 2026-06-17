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Foxpass
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Foxpass 獎項

Splashtop的Foxpass一直被評為效能卓越的cloud RADIUS 、 PKI和身分管理解決方案。 IT 專業人員和系統管理員認可我們在存取控制、可靠性和易實施性方面的行業領先地位。

Foxpass 獎項

G2

最佳成績——2026年夏季

Splashtop其Foxpass 、cloud 、PKI 以及RADIUS 解決方案，因在 G2 夏季報告中展現最佳成效而獲得肯定。

SourceForge

2026年春季 表現最優異者

憑藉用戶的貢獻，Foxpass 榮獲 SourceForge「頂尖表現者」徽章，在平台全域超過 10 萬款軟體產品中，名列前 10 名% 。深入了解

G2

動能領袖

Foxpass 該公司獲 G2 評選為四個類別的「動能領導者」：微細分段、網路存取控制（NAC）、憑證生命週期管理（CLM）以及特權存取管理（PAM）

GetApp

評分 4.9/5

在 GetApp 上獲得 4.9 星評價。了解世界各地的團隊為何都信賴 Foxpass 來保障其網路安全。

Capterra

評分 4.9/5

在capterra 上獲得 4.9/5 的評分，IT 專業人士一致認為，Foxpass 提供市面上最可靠且易於實施的cloud 、RADIUS 及LDAP 解決方案。

Software Advice

評分 4.8/5

Foxpass 提供現代技術團隊所推薦的、由雲端託管的無縫身分管理解決方案。

A circular badge reads “2024 WINNER CAMPUS SECURITY TODAY SECURE CAMPUS AWARDS” in bold letters, featuring a star and a blue ribbon at the bottom.

安全校園獎

榮獲校園安全獎 - 2024

Splashtop 的 Foxpass Cloud RADIUS 解決方案在存取控制和雲端管理方面表現卓越且深獲認可，並憑此榮獲 2024 年安全校園白金獎。

Gold and black badge reading 2024 Globee Awards Gold Winner - Cybersecurity with a globe, laurel wreath, and the words Globee Awards at the top.

Globee 獎項

2024 年網路安全金獎得主

Foxpass 在 2024 年 Globee「® 」網路安全獎項中榮獲金獎，進一步鞏固了其作為身分與存取管理領域業界領導者的地位。

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