Foxpass 獎項
Splashtop的Foxpass一直被評為效能卓越的cloud RADIUS 、 PKI和身分管理解決方案。 IT 專業人員和系統管理員認可我們在存取控制、可靠性和易實施性方面的行業領先地位。
Foxpass 獎項
G2
最佳成績——2026年夏季
Splashtop其Foxpass 、cloud 、PKI 以及RADIUS 解決方案，因在 G2 夏季報告中展現最佳成效而獲得肯定。
SourceForge
2026年春季 表現最優異者
憑藉用戶的貢獻，Foxpass 榮獲 SourceForge「頂尖表現者」徽章，在平台全域超過 10 萬款軟體產品中，名列前 10 名% 。深入了解
G2
動能領袖
Foxpass 該公司獲 G2 評選為四個類別的「動能領導者」：微細分段、網路存取控制（NAC）、憑證生命週期管理（CLM）以及特權存取管理（PAM）
GetApp
評分 4.9/5
在 GetApp 上獲得 4.9 星評價。了解世界各地的團隊為何都信賴 Foxpass 來保障其網路安全。
Capterra
評分 4.9/5
在capterra 上獲得 4.9/5 的評分，IT 專業人士一致認為，Foxpass 提供市面上最可靠且易於實施的cloud 、RADIUS 及LDAP 解決方案。
Software Advice
評分 4.8/5
Foxpass 提供現代技術團隊所推薦的、由雲端託管的無縫身分管理解決方案。
安全校園獎
榮獲校園安全獎 - 2024
Splashtop 的 Foxpass Cloud RADIUS 解決方案在存取控制和雲端管理方面表現卓越且深獲認可，並憑此榮獲 2024 年安全校園白金獎。
Globee 獎項
2024 年網路安全金獎得主
Foxpass 在 2024 年 Globee「® 」網路安全獎項中榮獲金獎，進一步鞏固了其作為身分與存取管理領域業界領導者的地位。