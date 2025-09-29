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Allbirds garante Wi‑Fi® para os seus escritórios globais com uma solução simples e centralizada

Obter o controle de uma rede em expansão controlando o acesso sem fio de um local centralizado usando o Foxpass

Em um Relance

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Desafio

A Allbirds procurava um sistema de gestão de segurança que resolvesse a escala com a qual estavam a expandir-se. Precisavam de uma forma de manter o acesso sem fio em todos os seus locais enquanto protegiam as suas redes.

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Solução

O Foxpass RADIUS permitiu que a Allbirds ganhasse controle sobre sua rede em expansão, permitindo-lhes controlar o acesso sem fio a partir de um local.

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Resultados

O RADIUS permite à Allbirds preservar a privacidade e a segurança das suas redes e utilizadores. A equipe de TI da Allbirds continuará usando o Foxpass para manter seus dados seguros.

De Allbirds

O Wi-Fi® centralizado não poderia ter sido feito sem o Foxpass... Eu daria ao Foxpass RADIUS cinco estrelas apenas pelos logs, eles são fáceis de entender e convenientes de usar em nosso fluxo de trabalho... O Foxpass funciona com nosso diretório e ferramentas, encaixando-se na estrutura maior de nossas ferramentas MDM como Kandji e Meraki para segurança aprimorada.

Rey Davila, especialista de sistemas na Allbirds

O Desafio: A Allbirds Precisava Encontrar uma Solução de Acesso Sem Fio que Pudesse ser Dimensionada Com Eles

A Allbirds é uma empresa neozelandesa americana que concebe e vende calçado e vestuário com a missão de criar bons designs que sejam simultaneamente sustentáveis e confortáveis. Com sede em São Francisco, são uma força motriz numa nova era de fabrico sustentável. Fundada em 2014, esta empresa da série E cresceu para ter mais de 10 escritórios em todo o mundo e mais de US$ 202,5M em financiamento.

Durante o período de crescimento da Allbirds, cada novo local tinha estado a gerir a sua própria rede, dificultando que a sede pudesse controlar os utilizadores. A falta de responsabilidade para cada sítio deixou a empresa vulnerável a indivíduos indesejados que obtiveram acesso às suas redes, potencialmente colocando a Allbirds em risco de violações de dados. Precisavam de uma forma de manter o acesso sem fio em todos os seus locais enquanto protegiam as suas redes.

A Allbirds começou à procura de um sistema de gestão de segurança que conseguisse lidar com a escala a que estavam a expandir.

“O Wi-Fi Centralizado® não poderia ter sido feito sem o Foxpass.” - Rey Davila, Especialista em Sistemas da Allbirds

A Solução: RADIUS, uma Solução Simples, Segura e Centralizada com "Logs de 5 Estrelas"

Com mais de 10 escritórios em todo o mundo, a Allbirds recorreu ao Foxpass RADIUS para obter uma visão de alto nível de todas as redes e funcionários globais. A contratação e o desligamento automatizados garantem que as informações estão sempre atualizadas. Rey Davila, especialista em sistemas da Allbirds, disse: “O Wi-Fi® centralizado não poderia ter sido feito sem o Foxpass”. O Foxpass ajudou a Allbirds a obter controle sobre sua rede em expansão, permitindo-lhes controlar o acesso sem fio a partir de um local.

Os principais benefícios do Foxpass RADIUS incluem:

Simplicidade — Defina e Esqueça

O terminal web e o console Foxpass facilitam o registro do RADIUS para a equipe de TI e os engenheiros, sem interromper seu dia de trabalho. Com interface de usuário e experiência simples, o Foxpass facilita o trabalho da equipe de TI. Como resultado, o Foxpass economiza tempo da Allbirds administrando o RADIUS para manter os usuários, em vez de ter que controlar manualmente o acesso.

“Eu daria cinco estrelas ao Foxpass RADIUS apenas pelos registros, eles são fáceis de entender e convenientes de usar em nosso fluxo de trabalho.”

Segurança melhorada

O RADIUS cloud em larga escala permite que os usuários façam login na rede usando um nome de usuário e uma senha individuais em comparação com uma senha compartilhada. Com a conveniência cloud, a Allbirds usa Foxpass RADIUS para facilitar o gerenciamento de acesso Wi-Fi® a partir de um local central; isso os ajuda a acompanhar quem está em sua rede. O Foxpass também se enquadra em sua estrutura existente de ferramentas de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM).

“O Foxpass trabalha com nosso diretório e ferramentas, enquadrando-se na estrutura mais ampla de nossas ferramentas MDM, como Kandji e Meraki, para maior segurança.” Rey Davila

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Resultados: A Allbirds preserva a privacidade e a segurança das suas redes e utilizadores com RADIUS

Foxpass cloud RADIUS permite à Allbirds preservar a privacidade e segurança das suas redes e utilizadores. A Allbirds também usou o Foxpass para melhorar seus esforços de gerenciamento de segurança e criar políticas para a administração do servidor. A equipe de TI da Allbirds continuará a usar o Foxpass para manter privilégios para os funcionários em todos os lugares, mantendo seus dados seguros.

Detalhes

Sobre a Allbirds

A Allbirds é uma empresa neozelandesa e americana que desenha e vende calçado e vestuário. A Allbirds tem uma missão para criar bons designs que sejam sustentáveis e confortáveis. Agora com sede em São Francisco, são uma força motriz numa nova era de fabrico sustentável, produtos de fabrico que utilizam materiais naturais premium, como a lã merino e a fibra da árvore de eucalipto. Desde o seu início em 2014, a empresa da série E cresceu para ter mais de 10 escritórios em todo o mundo e mais de 202,5 milhões de dólares em financiamento apoiado por investidores como Fidelity Investments, TDM Growth Partners, Tiger Global Management, Rockefeller e Franklin Templeton Investments e muitos outros investidores notáveis.

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