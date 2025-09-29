Allbirds garante Wi‑Fi® para os seus escritórios globais com uma solução simples e centralizada
Obter o controle de uma rede em expansão controlando o acesso sem fio de um local centralizado usando o Foxpass
Em um Relance
Desafio
A Allbirds procurava um sistema de gestão de segurança que resolvesse a escala com a qual estavam a expandir-se. Precisavam de uma forma de manter o acesso sem fio em todos os seus locais enquanto protegiam as suas redes.
Solução
O Foxpass RADIUS permitiu que a Allbirds ganhasse controle sobre sua rede em expansão, permitindo-lhes controlar o acesso sem fio a partir de um local.
Resultados
O RADIUS permite à Allbirds preservar a privacidade e a segurança das suas redes e utilizadores. A equipe de TI da Allbirds continuará usando o Foxpass para manter seus dados seguros.
De Allbirds
O Wi-Fi® centralizado não poderia ter sido feito sem o Foxpass... Eu daria ao Foxpass RADIUS cinco estrelas apenas pelos logs, eles são fáceis de entender e convenientes de usar em nosso fluxo de trabalho... O Foxpass funciona com nosso diretório e ferramentas, encaixando-se na estrutura maior de nossas ferramentas MDM como Kandji e Meraki para segurança aprimorada.
Rey Davila, especialista de sistemas na Allbirds
O Desafio: A Allbirds Precisava Encontrar uma Solução de Acesso Sem Fio que Pudesse ser Dimensionada Com Eles
A Allbirds é uma empresa neozelandesa americana que concebe e vende calçado e vestuário com a missão de criar bons designs que sejam simultaneamente sustentáveis e confortáveis. Com sede em São Francisco, são uma força motriz numa nova era de fabrico sustentável. Fundada em 2014, esta empresa da série E cresceu para ter mais de 10 escritórios em todo o mundo e mais de US$ 202,5M em financiamento.
Durante o período de crescimento da Allbirds, cada novo local tinha estado a gerir a sua própria rede, dificultando que a sede pudesse controlar os utilizadores. A falta de responsabilidade para cada sítio deixou a empresa vulnerável a indivíduos indesejados que obtiveram acesso às suas redes, potencialmente colocando a Allbirds em risco de violações de dados. Precisavam de uma forma de manter o acesso sem fio em todos os seus locais enquanto protegiam as suas redes.
A Allbirds começou à procura de um sistema de gestão de segurança que conseguisse lidar com a escala a que estavam a expandir.
“O Wi-Fi Centralizado® não poderia ter sido feito sem o Foxpass.” - Rey Davila, Especialista em Sistemas da Allbirds
A Solução: RADIUS, uma Solução Simples, Segura e Centralizada com "Logs de 5 Estrelas"
Com mais de 10 escritórios em todo o mundo, a Allbirds recorreu ao Foxpass RADIUS para obter uma visão de alto nível de todas as redes e funcionários globais. A contratação e o desligamento automatizados garantem que as informações estão sempre atualizadas. Rey Davila, especialista em sistemas da Allbirds, disse: “O Wi-Fi® centralizado não poderia ter sido feito sem o Foxpass”. O Foxpass ajudou a Allbirds a obter controle sobre sua rede em expansão, permitindo-lhes controlar o acesso sem fio a partir de um local.
Os principais benefícios do Foxpass RADIUS incluem:
Simplicidade — Defina e Esqueça
O terminal web e o console Foxpass facilitam o registro do RADIUS para a equipe de TI e os engenheiros, sem interromper seu dia de trabalho. Com interface de usuário e experiência simples, o Foxpass facilita o trabalho da equipe de TI. Como resultado, o Foxpass economiza tempo da Allbirds administrando o RADIUS para manter os usuários, em vez de ter que controlar manualmente o acesso.
“Eu daria cinco estrelas ao Foxpass RADIUS apenas pelos registros, eles são fáceis de entender e convenientes de usar em nosso fluxo de trabalho.”
Segurança melhorada
O RADIUS cloud em larga escala permite que os usuários façam login na rede usando um nome de usuário e uma senha individuais em comparação com uma senha compartilhada. Com a conveniência cloud, a Allbirds usa Foxpass RADIUS para facilitar o gerenciamento de acesso Wi-Fi® a partir de um local central; isso os ajuda a acompanhar quem está em sua rede. O Foxpass também se enquadra em sua estrutura existente de ferramentas de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM).
“O Foxpass trabalha com nosso diretório e ferramentas, enquadrando-se na estrutura mais ampla de nossas ferramentas MDM, como Kandji e Meraki, para maior segurança.” Rey Davila
Resultados: A Allbirds preserva a privacidade e a segurança das suas redes e utilizadores com RADIUS
Foxpass cloud RADIUS permite à Allbirds preservar a privacidade e segurança das suas redes e utilizadores. A Allbirds também usou o Foxpass para melhorar seus esforços de gerenciamento de segurança e criar políticas para a administração do servidor. A equipe de TI da Allbirds continuará a usar o Foxpass para manter privilégios para os funcionários em todos os lugares, mantendo seus dados seguros.
Detalhes
Sobre a Allbirds
A Allbirds é uma empresa neozelandesa e americana que desenha e vende calçado e vestuário. A Allbirds tem uma missão para criar bons designs que sejam sustentáveis e confortáveis. Agora com sede em São Francisco, são uma força motriz numa nova era de fabrico sustentável, produtos de fabrico que utilizam materiais naturais premium, como a lã merino e a fibra da árvore de eucalipto. Desde o seu início em 2014, a empresa da série E cresceu para ter mais de 10 escritórios em todo o mundo e mais de 202,5 milhões de dólares em financiamento apoiado por investidores como Fidelity Investments, TDM Growth Partners, Tiger Global Management, Rockefeller e Franklin Templeton Investments e muitos outros investidores notáveis.