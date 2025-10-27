Waarom LendUp Foxpass gebruikte
LendUp implementeert Foxpass om geautomatiseerde toegangscontrole voor zijn infrastructuur te leveren
De uitdaging
LendUp groeide snel en het IT-team begon de nadelen te voelen van het handmatig beheren van de toegang tot zijn infrastructuur. Ze moesten gebruikersaccounts aanmaken, wachtwoorden resetten en hun eigen LDAP en RADIUS beheren met een combinatie van verouderde en open-sourceoplossingen.
Dit kostte veel kostbare middelen en tijd en veroorzaakte betrouwbaarheids- en stabiliteitsproblemen die IT regelmatig moest oplossen. LendUp wilde één oplossing vinden waarmee ze het toegangsbeheer van hun infrastructuur konden schalen, automatiseren en vereenvoudigen, terwijl ze hun IT-team waardevolle tijd bespaarden.
De oplossing
Josh Goffstein, Senior IT Engineer bij LendUp, zegt: “We kozen Foxpass omdat we interne resources gebruikten om LDAP en Radius te draaien, wat veel IT-tijd kostte en ons problemen gaf met betrouwbaarheid en stabiliteit. " Nu is onze serverauthenticatie betrouwbaar en snel, wat mijn team enorm veel tijd bespaart.”
Foxpass stelde hen in staat om toegangsbeheer voor hun infrastructuur te automatiseren; het fungeert nu als een directory- en authenticatieservice.
Voordelen
Lagere IT-belasting
Foxpass leverde een toegangscontroleoplossing die gebruikerstoegang en serverprovisioning automatiseerde. Vandaag is het toevoegen van gebruikers en het beheren van toegang tot hun infrastructuur snel en eenvoudig.
Geld bespaard
LendUp had vóór Foxpass twee engineers die zich bezighielden met het beheer van LDAP en RADIUS. Dit was duur, tijdrovend en ingewikkeld om te beheren. Nu kunnen die waardevolle IT-middelen zich richten op omzetgenererende activiteiten.
Verbeterde uptime
Traditionele legacy- en open-sourceproducten kosten veel tijd om op te zetten, zijn ingewikkeld om te beheren en lastig te integreren in een cloudoplossing. Foxpass levert betrouwbaarheid en stabiliteit voor IT-teams in organisaties van elke omvang.
Vóór Foxpass had LendUp twee engineers die zich volledig bezighielden met het beheren van LDAP en RADIUS. Vandaag zijn onze toegangscontroles volledig geautomatiseerd en kunnen we het personeel inzetten om het bedrijf te laten groeien.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
De betrouwbaarheid en uptime zijn aanzienlijk verbeterd.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Foxpass was snel en eenvoudig te integreren, de cloudgebaseerde oplossing paste binnen onze volledige infrastructuur en de intuïtieve UI maakt het gemakkelijk in gebruik.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Over LendUp
De missie van LendUp is om iedereen een weg naar een betere financiële gezondheid te bieden. Ze bieden veilige, transparante producten die de toegang vergroten, de kosten verlagen en mogelijkheden bieden om krediet op te bouwen voor de meer dan 80 miljoen Amerikanen die momenteel binnen het traditionele banksysteem beperkte opties hebben vanwege een lage kredietscore. LendUp is gevestigd in San Francisco en wordt gesteund door vooraanstaande investeerders uit Silicon Valley, waaronder Y-combinator, Google Ventures, Susa Ventures, Data Collective, Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz, Seed Fund, Kapor Capital, QED, Cliff Investor, Yuri Milner en Thomvest Ventures, plus andere hoog aangeschreven angel-investeerders en ondernemers.
Over Foxpass
Foxpass biedt server- en Wi-Fi®-beveiliging. Foxpass zorgt ervoor dat de engineers van een bedrijf alleen toegang hebben tot de machines waarvoor ze bevoegd zijn, gedurende een bepaalde tijd en alleen tot wat noodzakelijk is. Dit wordt gerealiseerd via LDAP, RADIUS en SSH-sleutelbeheer.