Allbirds beveiligt Wi‑Fi® voor hun wereldwijde kantoren met een eenvoudige, gecentraliseerde oplossing
Controle krijgen over een groeiend netwerk door het beheren van wireless access vanaf één centrale locatie met behulp van Foxpass
In één oogopslag
De uitdaging
Allbirds was op zoek naar
een security management system
dat geschikt was voor
de schaal waarop ze aan
het uitbreiden waren. Ze hadden een manier nodig om zicht te
houden op wireless access op al hun locaties en tegelijkertijd hun
netwerken te beveiligen.
De oplossing
Foxpass hielp Allbirds
controle te krijgen over hun groeiende netwerk door
hen in staat te stellen wireless access vanaf één locatie te beheren.
Resultaat
RADIUS stelt Allbirds in staat
de privacy en veiligheid van hun netwerken en
gebruikers te behouden. Het IT-team van Allbirds zal Foxpass blijven gebruiken om
hun gegevens veilig te houden.
Van Allbirds
Centralized Wi-Fi® was niet mogelijk geweest zonder Foxpass... Ik zou Foxpass RADIUS alleen al voor de logs vijf sterren geven; ze zijn gemakkelijk te begrijpen en eenvoudig te gebruiken in onze workflow... Foxpass werkt met onze directory en tools en past in het grotere raamwerk van onze MDM-tools zoals Kandji en Meraki voor verbeterde beveiliging.
Rey Davila, systeemspecialist bij Allbirds
De uitdaging: Allbirds moest een oplossing voor wireless access vinden die met hen kon meegroeien
Allbirds is een Nieuw-Zeelands-Amerikaans bedrijf dat schoenen en kleding ontwerpt en verkoopt met een missie
om goede ontwerpen te maken die zowel duurzaam
als comfortabel zijn. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Francisco
en ze zijn een drijvende kracht in een nieuw tijdperk van duurzame
productie. Dit series E-bedrijf,
opgericht in 2014, is uitgegroeid tot meer dan 10 kantoren over de
hele wereld en meer dan $ 202,5 miljoen aan financiering.
Tijdens de groeiperiode van Allbirds beheerde elke nieuwe locatie
zijn eigen netwerk, waardoor het voor het hoofdkantoor
moeilijk was om zicht te houden op gebruikers. Het
gebrek aan verantwoordelijkheid voor alle vestigingen maakte het bedrijf
kwetsbaar voor ongewenste personen die toegang hadden
tot hun netwerken, waardoor Allbirds mogelijk risico kon lopen op
datalekken. Ze hadden een manier nodig om zicht te
houden op wireless access op al hun locaties en tegelijkertijd hun
netwerken te beveiligen.
Allbirds ging op zoek naar een
security management system dat de schaal waarop ze aan het
waren, aankon.
“Centralized Wi-Fi® zou niet mogelijk zijn geweest zonder
Foxpass.” - Rey Davila, systeemspecialist bij Allbirds
De oplossing: RADIUS, een eenvoudige, veilige, gecentraliseerde oplossing met "5-sterren logs"
Met meer dan 10 kantoren over de hele wereld wendde Allbirds zich tot
Foxpass RADIUS voor een overzicht op hoog niveau van alle wereldwijde netwerken
en werknemers. Geautomatiseerde on- en offboarding zorgt ervoor dat
de informatie altijd actueel is. Rey Davila, Systems
Specialist bij Allbirds zei: "Centralized Wi-Fi® was niet
geweest zonder Foxpass." Foxpass hielp Allbirds
controle te krijgen over hun groeiende netwerk door
hen in staat te stellen wireless access vanaf één locatie te beheren.
De belangrijkste voordelen van Foxpass RADIUS zijn:
Eenvoud - Stel het in en denk er niet meer aan
De webterminal en console van Foxpass maken RADIUS-loggen
gemakkelijk voor het IT-team en technici zonder onderbreking
van hun werkdag. Dankzij een eenvoudige gebruikersinterface en een
soepele gebruikerservaring maakt Foxpass het werk van het IT-team gemakkelijker.
Het resultaat is dat Foxpass Allbirds tijd bespaart doordat
ze gebruikers kunnen onderhouden met RADIUS, in plaats van handmatig
toegang te moeten beheren.
"Ik zou Foxpass RADIUS alleen al voor de logs vijf sterren geven;
ze zijn gemakkelijk te begrijpen en eenvoudig te gebruiken in onze
workflow."
Verbeterde security
Met RADIUS grootschalig in de cloud kunnen gebruikers inloggen op het netwerk met een individuele gebruikersnaam en wachtwoord in plaats van met één gedeeld wachtwoord. Met het gemak van de cloud gebruikt Allbirds
Foxpass RADIUS om het beheer van hun Wi-Fi®-toegang
vanaf één centrale locatie te vergemakkelijken; het helpt hen
bij te houden wie zich op hun netwerk bevindt. Foxpass past ook in
hun bestaande raamwerk van Mobile Device Management
(MDM) tools.
"Foxpass werkt met onze directory en tools en past in
het grotere raamwerk van onze MDM-tools zoals Kandji en
Meraki voor verbeterde beveiliging." Rey Davila
Resultaten: Allbirds zorgt met RADIUS voor privacy en veiligheid van hun netwerken en gebruikers
Foxpass Cloud RADIUS stelt Allbirds in staat om de privacy en veiligheid van hun netwerken en gebruikers te waarborgen. Allbirds gebruikte Foxpass ook om hun inspanningen op het gebied van securitymanagement te verbeteren en beleidsregels voor serverbeheer op te stellen. Het IT-team van Allbirds zal Foxpass blijven gebruiken om rechten voor werknemers overal ter wereld te behouden, terwijl hun gegevens veilig blijven.
Details
Over Allbirds
Allbirds is een Nieuw-Zeelands-Amerikaans bedrijf dat
schoenen en kleding ontwerpt en verkoopt. Allbirds is
op een missie om goede ontwerpen te creëren die zowel
duurzaam als comfortabel zijn. Nu met met hun hoofdkwartier
in San Francisco, zijn ze een drijvende kracht in een nieuw tijdperk van duurzame productie,
waarbij ze
producten maken met hoogwaardige natuurlijke materialen zoals
merinowol en eucalyptusboomvezels. Sinds de oprichting
in 2014 is het series E-bedrijf uitgegroeid tot
meer dan 10 kantoren over de hele wereld en meer dan
$202,5 miljoen aan financiering, ondersteund door investeerders zoals Fidelity
Investments, TDM Growth Partners, Tiger Global
Management, Rockefeller en Franklin Templeton
Investments, en vele andere bekende investeerders.