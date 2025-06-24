Foxpass-informatie over omzetbelasting
Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over belastingen op je Foxpass-services.
Hoe belastingtarieven worden vastgesteld
Belastingtarieven variëren per land, staat, territorium en stad, en zijn gebaseerd op het toepasselijke belastingtarief op het moment dat je Foxpass-kosten in rekening worden gebracht. Deze bedragen kunnen in de loop van de tijd veranderen door lokale belastingvereisten.
Is de prijs van Foxpass inclusief btw?
De geadverteerde Foxpass-prijs is exclusief btw. Als er omzetbelasting van toepassing is, wordt deze afzonderlijk op je factuur vermeld. Je Foxpass-service kan in sommige gebieden onderhevig zijn aan omzetbelasting (geregeld door lokale wetgeving inzake omzetbelasting), omdat Foxpass wordt verkocht aan klanten die in die gebieden wonen.
Hoe krijg je een factuur voor Foxpass-kosten?
Op je Foxpass-factuur staan je Foxpass-kosten en toepasselijke belastingen. Je kunt inloggen op je account en naar de betaalpagina gaan om je facturen te bekijken of te downloaden.
Zo dien je informatie over belastingvrijstelling in
Als je in de Verenigde Staten woont en informatie voor belastingvrijstelling wilt indienen, werk dan je factuuradres/verzendadres bij (bijwerken in de webconsole) en stuur de volgende informatie naar tax-exempt@splashtop.com voordat je je transactie voltooit of vóór je volgende automatische verlenging:
Foxpass-account-e-mail van het account van de abonnementseigenaar
Belasting-ID en/of EIP
Kopie van je State Tax Resale Certificate/Exemption Certificate
Type vrijstelling (goed doel, wederverkoop, religieus, overheid, onderwijs, enz.)
Kopie van je 501(c), indien van toepassing
Werk het factuur- / verzendadres bij in je Foxpass-account (bijwerken in de webconsole)
Het verkeerde belastingbedrag in rekening gebracht?
De belasting voor Foxpass-services wordt bepaald door je factuuradres.
Meld je aan bij je account [ global | eu | au ] en ga naar het gedeelte Betaling om te controleren of je factuuradres correct is.