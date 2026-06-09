Karthik Gooli

Senior Staff Engineer

Karthik is een Senior Staff Engineer bij Splashtop. Karthik is gepassioneerd over het oplossen van complexe schaalbaarheidsuitdagingen en heeft een bewezen staat van dienst in het omzetten van prototypes naar schaalbare productiesystemen die aanzienlijke zakelijke waarde opleveren. In zijn vrije tijd speelt hij graag pickleball, maakt hij graag mooie autoritten zonder een specifieke bestemming in gedachten en wandelt hij graag om nieuwe plekken, gerechten en culturen te ontdekken.