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Karthik Gooli

Karthik Gooli

Senior Staff Engineer

Karthik is een Senior Staff Engineer bij Splashtop. Karthik is gepassioneerd over het oplossen van complexe schaalbaarheidsuitdagingen en heeft een bewezen staat van dienst in het omzetten van prototypes naar schaalbare productiesystemen die aanzienlijke zakelijke waarde opleveren. In zijn vrije tijd speelt hij graag pickleball, maakt hij graag mooie autoritten zonder een specifieke bestemming in gedachten en wandelt hij graag om nieuwe plekken, gerechten en culturen te ontdekken.

Artikelen van Karthik Gooli

Illustration of a person using a laptop, connected to avatar icons by lines, with a document icon and the text “LDAP” in large letters, symbolizing directory access and user management.
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

LDAP: grootschalige LDAP met partitionering

Meer informatie
A group of coworkers using their devices at a conference table.
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

RADIUS vs RadSec: een vergelijking

Meer informatie
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