Foxpassでは、お客様のデータのプライバシーと完全性ほど重要なものはありません。お客様の従業員情報とインフラデータを安全に保護する責任に、私たちは真正面から取り組んでいます。
このたび、SOC 2 Type I Compliance監査を完了したことを誇りをもってお知らせします。
SOC2コンプライアンスにより、セキュリティ、可用性、処理の完全性、機密保持、およびお客様のデータのプライバシーに関して、当社がベストプラクティスを維持していることが保証されます。当社はSOC 2認証のためにA-LIGNと提携しました。
レポートをお読みになりたい場合は、直接お問い合わせください。喜んでコピーをご提供いたします。
さらに、当社は暦年末までにSOC 2 Type II Compliance監査を完了する予定です。
Type I認証は、適切なサイバーセキュリティの仕組みが整っていることを示し、Type IIは、それらを継続的に運用していることを示します。
いつでもご不明な点がありましたら、help@foxpass.com までお気軽にご連絡いただくか、サイト右下の Intercom チャットをご利用ください。
–Foxpass チーム
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