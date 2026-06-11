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A dark blue shield with a lighter blue border displays the text SOC 2 in white, set against a light blue background.

Foxpass と SOC 2 コンプライアンス

Foxpass Team
所要時間 1分
更新済み
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IDと証明書ベースの認証で、Wi-Fiとネットワークを保護します
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Foxpassでは、お客様のデータのプライバシーと完全性ほど重要なものはありません。お客様の従業員情報とインフラデータを安全に保護する責任に、私たちは真正面から取り組んでいます。

このたび、SOC 2 Type I Compliance監査を完了したことを誇りをもってお知らせします。

SOC2コンプライアンスにより、セキュリティ、可用性、処理の完全性、機密保持、およびお客様のデータのプライバシーに関して、当社がベストプラクティスを維持していることが保証されます。当社はSOC 2認証のためにA-LIGNと提携しました。

レポートをお読みになりたい場合は、直接お問い合わせください。喜んでコピーをご提供いたします。

さらに、当社は暦年末までにSOC 2 Type II Compliance監査を完了する予定です。

Type I認証は、適切なサイバーセキュリティの仕組みが整っていることを示し、Type IIは、それらを継続的に運用していることを示します。

いつでもご不明な点がありましたら、help@foxpass.com までお気軽にご連絡いただくか、サイト右下の Intercom チャットをご利用ください。

–Foxpass チーム

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