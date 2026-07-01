組織が地域をまたいで事業を拡大し、セキュリティ体制を強化する中で、データレジデンシーは、Identity and Access Management（IAM）、証明書サービス、RADIUS認証、ディレクトリサービスにおける中核的な要件となっています。EUのGDPRからオーストラリアのAustralian Privacy Principles（APPs）まで、各種コンプライアンスフレームワークでは、企業がIDデータの保存場所とその保護方法を把握していることがますます求められています。
こうした期待に応えるため、Foxpass は EU、オーストラリア、北米に専用のリージョナルデータスタックを展開しており、お客様は認証データ、ログ、ID マッピングをどこで処理・保存するかを柔軟に選択できます。これは、Foxpassのグローバルコンプライアンスへの取り組みの基盤となる重要な要素です。
データレジデンシーとデータ主権の違いとは？
これらの用語は同じ意味で使われることも多いですが、対応するコンプライアンス上のニーズはそれぞれ異なります。
データ保存場所: データが保存される場所のことです。通常、コンプライアンスフレームワーク、調達チーム、または契約で求められます。例:
「すべてのEU顧客データはEU内に保存されなければなりません。」
「認証ログはオーストラリア国内に保持されなければなりません。」
データ主権：そのデータの物理的な所在地に基づいて、どの法律が適用されるか。例えば：
EU内に保存されるデータは、GDPR基準を満たす必要があります。
AUに保存されたデータは、オーストラリアのPrivacy ActおよびAPPsに準拠します。
米国/北米のデータは、地域の規制および契約上の管理の対象となります。
簡単に言うと、居住地 = 所在地、主権 = 法的権限です
Foxpassでは、組織が地域の規制要件に合ったリージョナルデータスタックを選択できるため、その両方をコントロールできます。
Foxpassが地域をまたいだデータレジデンシーにどのように対応しているか
Foxpassのアーキテクチャは、規制要件の明確化と高いパフォーマンスを実現できるように設計されています。
EUおよびオーストラリアのスタック: リージョン内での処理とレプリケーション
認証データ、ログ、ディレクトリメタデータ、および証明書関連のイベントは、リージョン内で処理および保存されます。
これらのスタックは、GDPRまたはAPPの厳格なデータ所在地要件を持つお客様をサポートします。
北米スタック：北米リージョンを基盤にしながらグローバルなパフォーマンスを実現
北米の環境は、当社のグローバル展開の基盤となっています。
信頼できるデータストアと中核となる処理は引き続き北米に置かれ、一貫性と規制への適合性を確保します。
世界各地のエッジロケーションが、グローバルに分散したチームの認証リクエストを高速化します。
このモデルは、コンプライアンスの整合性を維持しながら、海外のユーザー向けに低レイテンシーのRADIUS、LDAP、および証明書検証のパフォーマンスを提供します。
IAM、認証、PKIにおいてデータレジデンシーが重要な理由
IDデータ、認証ログ、グループメンバーシップ、証明書の発行記録、アクセス履歴は、規制対象のカテゴリに該当することがよくあります。現代のコンプライアンスフレームワークでは、これらは機密性の高い運用セキュリティデータとして扱われ、それに応じた管理が必要です。
これにより影響を受けるもの:
証明書ベースの認証
RADIUSおよびLDAP認証ログ
ディレクトリ同期とIDマッピング
BYOD証明書発行記録
MDM主導のSCEP登録ログ
SSHキーとロールベースの認可データ
データレジデンシーに関する一般的なコンプライアンス要件には、次のようなものがあります。
GDPR（EU）
データ処理の適法性と、データ移転に関する厳格なルールが求められます。
管理者は、十分な保護措置が講じられていない限り、IDデータがEU域内に保持されるようにしなければなりません。
ISO 27001 / ISO 27017
機密データに対する地理的な制限と、明確なデータフロー文書化を重視しています。
データレジデンシーにより、監査範囲と第三国への移転に必要な文書を削減できます。
SOC 2
地域について厳密な指定はありませんが、監査担当者はデータフ��ローと保存場所の明確化を求めています。
地域ごとのスタックにより、監査の説明が簡素化され、例外処理も減らせます。
オーストラリア個人情報保護法 & APPs（AU）
APP 8では、オーストラリア国外に個人データを開示する際に厳格な管理が求められます。
認証データを国内で保管することで、組織は国境を越えた情報開示に関する評価を回避できます。
業界向けコントロール（金融、政府、高等教育、医療）
多くの調達チームでは、IAM または PKI ベンダーを承認する前に、データが同一リージョン内で処理されることを必須要件としています。
Foxpass がデータレジデンシー要件への対応にどのように役立つか
Foxpass は、コンプライアンス要件に対応しており、Cloud RADIUS、Cloud LDAP、Cloud PKI、SSH Key Management、Directory Sync など、すべての中核サービスで地域ごとのニーズをサポートします。
地域別スタックで得られるメリット:
EUおよびAUのIDデータのリージョン内処理
北米を基盤としたデータ管理とグローバルなエッジロケーションにより、認証リクエストを高速化
国境を越えるデータフローを最小限に抑えることで、監査の複雑さを軽減
各地域内で信頼性の高い認証を実現するローカル冗長化
証明書ベースまたはID�ベースの認証を行う国際チーム向けに、より低いレイテンシーを実現
GDPR、APP、ISO、または SOC 2 のレビューに向けた、明確で文書化されたデータフローの境界
お客様のリージョン内にとどまるもの:
ユーザー認証ログ
RADIUS、LDAP、BYODのオンボーディングイベント
証明書登録レコード（Cloud PKI / SCEP）
ディレクトリ同期メタデータ
ポリシーとグループメンバーシップのマッピング
役割とアクセス制御リストを設定
SSHキーのメタデータ
これにより、グローバルに分散したチームのパフォーマンスを維持しながら、強固なプライバシー保護とコンプライアンス体制を確保できます。
ゼロトラストを実現するデータレジデンシー
ゼロトラストセキュリティは次の要素に依存します：
継続的な確認
強力なIDシグナル
監査可能なアクセス記録
地域に紐づくセキュリティログ
証明書ベースの信頼
デバイスポスチャの適用
Foxpassのリージョナルアーキテクチャはこのモデルのあらゆる部分を強化し、IDデータを必要な場所でローカルに保持しながら、チームがどこで働いていても認証を高速に保ちます。
概要
GDPR、ISO 27001、SOC 2、オーストラリアプライバシー原則、そして最新のゼロトラストフレームワークのもとで事業を展開する組織にとって、データレジデンシーは今や中核的な要件です。FoxpassのEU、オーストラリア、北��米にあるリージョン分離されたデータスタックにより、チームは次のメリットを得られます：
EUおよびAUのお客様向けのリージョン内処理
グローバル業務を支える北米拠点のストレージ
コアデータを移動することなく、高速認証を実現する世界各地のエッジロケーション
コンプライアンス負担を軽減
明確な管轄管理
証明書ベース認証およびIDベース認証のパフォーマンスを向上
Foxpassは、規制で求められる場所でIDデータを保存・処理しながら、現代の組織が期待するグローバルなパフォーマンスも実現します。