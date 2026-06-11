In Foxpass, nulla è più importante per noi della privacy e dell'integrità dei dati dei nostri clienti. La responsabilità di proteggere le informazioni dei dipendenti dei nostri clienti e i dati della loro infrastruttura è una sfida che affrontiamo a testa alta!
Per questo, siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo completato il nostro audit di conformità SOC 2 Type I.
La conformità SOC2 garantisce che manteniamo le migliori pratiche in termini di sicurezza, disponibilità, integrità dell'elaborazione, riservatezza e privacy dei tuoi dati. Abbiamo collaborato con A-LIGN per la nostra certificazione SOC 2.
Se vuoi leggere il nostro report, contattaci direttamente e saremo feli di fornirtene una copia.
Inoltre, prevediamo di completare il nostro audit di conformità SOC 2 Type II entro la fine dell'anno solare.
La certificazione di tipo I dimostra che disponiamo di adeguati meccanismi di cyber security, mentre il tipo II indica che li utilizziamo su base continuativa.
Come sempre, se hai domande, scrivici a help@foxpass.com oppure nella chat Intercom nell'angolo in basso a destra del sito.
–Team Foxpass
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