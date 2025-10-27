Conditions de service
Le présent accord peut être traduit en différentes langues. En cas de conflit ou d'incohérence entre la version anglaise ou toute traduction des présentes, la version anglaise prévaudra et fera foi.
Ces conditions s'appliquent aux clients de notre région de service mondiale (utilisant my.splashtop.com, my.vault.splashtop.com, [YOUR COMPANY NAME].us.ssw.splashtop.com, console.foxpass.com, console.foxpass.eu et/ou console.au.foxpass.com). Les Conditions de service de l'UE s'appliquent aux clients utilisant notre région de service UE (utilisant my.splashtop.eu, eu.vault.splashtop.com et/ou [YOUR COMPANY NAME].eu.ssw.splashtop.com).
Ces Conditions d'Utilisation (« Conditions ») entre Vous (défini ci-dessous) et Splashtop (défini ci-dessous) décrivent les termes et conditions de Votre utilisation des Services de Splashtop (définis ci-dessous). EN COMPLÉTANT LE PROCESSUS D'ACCEPTATION ÉLECTRONIQUE, VOUS AFFIRMEZ QUE VOUS (i) AVEZ AU MOINS 18 ANS OU PLUS ET (ii) AVEZ LU, COMPRIS ET ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR L'ENSEMBLE DE CES CONDITIONS. SI VOUS SIGNEZ CES CONDITIONS AU NOM D'UNE ENTREPRISE OU D'UNE AUTRE ENTITÉ JURIDIQUE, VOUS DÉCLAREZ QUE VOUS AVEZ L'AUTORITÉ DE LIER CETTE ENTREPRISE OU AUTRE ENTITÉ JURIDIQUE À CES CONDITIONS, AUQUEL CAS LES TERMES « VOUS » OU « VOTRE » DÉFINIS ICI SE RÉFÉRERONT À CETTE ENTITÉ. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUTES LES CONDITIONS, NE PROCÉDEZ PAS AU PROCESSUS D'ACCEPTATION ÉLECTRONIQUE ET VOTRE PROCESSUS D'ENREGISTREMENT SERA INTERROMPU.
Splashtop se réserve le droit, exercé à sa seule discrétion, de modifier, ajouter ou supprimer des parties de ces Conditions de temps à autre sans préavis, et vous acceptez par la présente d'être lié par ces Conditions modifiées. La version la plus récente des Conditions peut être consultée à https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service.
1. DÉFINITIONS
“Affiliate” désigne toute entité, existante actuellement ou à l'avenir, qui contrôle directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs intermédiaires, qui est contrôlée par, ou qui est sous contrôle commun avec Splashtop, y compris mais sans s'y limiter Foxpass Inc. Aux fins de cette définition, « contrôle » signifie la possession directe ou indirecte du pouvoir de diriger ou de provoquer la direction de la gestion et des politiques d'une entité, que ce soit par la propriété de titres avec droit de vote, par contrat ou autrement. Une entité sera considérée comme un « Affiliate » seulement tant que cette entité respecte la définition susmentionnée.
“Documentation” signifie tout support électronique ou imprimé mis à disposition pour accompagner le Logiciel et/ou les Services et fournir des instructions pour leur installation, fonctionnement, maintenance et utilisation, pouvant être mis à jour de temps en temps par Splashtop.
« Droits de Propriété Intellectuelle » désigne tous les droits de propriété intellectuelle ou droits de propriété similaires, y compris (a) les droits de brevet et les modèles d'utilité, (b) les droits d'auteur et les droits des bases de données, (c) les marques, noms commerciaux, noms de domaine et la présentation commerciale ainsi que la renommée associée, (d) les secrets commerciaux, (e) les œuvres-masques, et (f) les droits de design industriel ; dans chaque cas, y compris toute inscription de, demande d'enregistrement, et renouvellements et extensions de, tout ce qui précède dans toute juridiction du monde.
« Utilisateur sous licence » : tout individu disposant d’une licence valide pour Splashtop Personal, Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, la ligne de produits Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault ou Foxpass. La gamme de produits Splashtop Business comprend actuellement Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SRS Premium et Splashtop Enterprise (collectivement, les « Produits Splashtop Business »). La ligne de produits Mirroring360 comprend actuellement Mirroring360 et Mirroring360 Pro (collectivement, les « Produits Mirroring360 »).
“Code malveillant” signifie virus, vers, bombes à retardement, chevaux de Troie et autres codes, fichiers, scripts, agents ou programmes nuisibles ou malveillants.
“Open Source Software” désigne tous les logiciels disponibles sous la GNU Affero General Public License (AGPL), GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL), Apache License, les licences BSD, ou toute autre licence approuvée par l'Open Source Initiative (www.opensource.org).
«Annulation de Paiement» désigne toute annulation de fonds pour une transaction relative aux Services, y compris, mais sans s'y limiter, un rétrofacturation, un litige de paiement, une annulation, une réversion ou un remboursement qui entraîne que Splashtop ne reçoive pas ou ne conserve pas le montant du paiement applicable.
“Services” désigne les services et le logiciel associé fournis par Splashtop ou toute filiale de Splashtop à Vous en vertu de ces Termes, y compris Splashtop Personal, les Produits Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, les Produits Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault ou Foxpass. Les Services incluront également tout support et service de maintenance standard offerts par Splashtop ou ses Filiales en vertu de ces Termes.
« Logiciel » : certaines applications logicielles, sous forme de code objet uniquement, qui sont nécessaires pour que Vous puissiez utiliser les Services et dont la licence Vous est accordée conformément aux présentes Conditions.
“Splashtop” signifie Splashtop Inc., ses Affiliés tels que définis ici, et ses successeurs et ayants droit.
« Compte Splashtop » : un compte utilisateur créé avec Splashtop qui Vous identifie de manière exclusive avec un nom d’utilisateur et un mot de passe.
« Logiciel Tiers » désigne certains logiciels que Splashtop licence auprès de tiers et met à Votre disposition en lien avec les Services et incorporés dans le Logiciel.
“Période d'accès non payée” désigne toute période d'accès aux Services correspondant à une annulation de paiement.
« Vous ou Votre » : Vous, en tant qu’Utilisateur sous licence, ou un employé ou un agent d’une personne morale qui est autorisé à représenter et à garantir légalement l’application des présentes Conditions par cette personne morale.
2. INSCRIPTION EN LIGNE (les points a. et b. ci-dessous ne s’appliquent pas à Splashtop On-Prem)
Afin d’utiliser les Services, il peut Vous être demandé de compléter le processus d’inscription en ligne, y compris Votre acceptation électronique des présentes Conditions. Splashtop peut rejeter une inscription en ligne à sa seule discrétion et n’est pas tenu de justifier cette décision.
a. Données d’inscription. Dans le cadre du processus d’ouverture en ligne d’un Compte Splashtop, Splashtop recueillera certaines informations Vous concernant (« Données d’inscription"). Toutes les Données d’inscription fournies par Vous doivent être à jour, complètes et exactes, et Vous êtes seul responsable de la mise à jour des Données d’inscription si nécessaire. Splashtop peut résilier tous les droits d’accès, de réception, d’utilisation et de licence pour les Services si (i) Splashtop découvre que l’une de Vos Données d’inscription est incomplète, inexacte ou obsolète, ou (ii) Splashtop détermine, à sa seule discrétion, que Vous n’êtes pas l’utilisateur approprié des Services.
b. Mots de passe. À l’exception de Splashtop Secure Workspace et Splashtop Vault, dans le cadre du processus d’inscription en ligne, Vous devez utiliser Votre adresse e-mail comme nom d’utilisateur et choisir un mot de passe pour accéder à Votre Compte Splashtop. Vous êtes entièrement responsable du respect de la confidentialité de Votre mot de passe et Vous acceptez de protéger soigneusement tous Vos identifiants. Vous êtes entièrement responsable de toutes les activités qui se déroulent sur Votre Compte Splashtop et Vous acceptez de notifier immédiatement Splashtop de toute utilisation non autorisée de Votre Compte Splashtop ou de toute autre faille de sécurité. En outre, Vous êtes seul responsable de l’obtention du consentement de Vos utilisateurs avant la collecte, la transmission ou le transfert de tout contenu provenant de leurs appareils par le biais des Services. Splashtop ne sera pas tenu responsable en cas de perte résultant de l’utilisation par un tiers de Votre Compte Splashtop, à Votre insu ou non. Vous pouvez être tenu responsable des pertes subies par Splashtop ou une autre partie en raison de l’utilisation de Votre Compte Splashtop par un tiers, à Votre insu ou non, ou de Votre non-respect des conditions énoncées dans la présente section.
c. Sécurité. Splashtop déploiera des efforts commercialement raisonnables pour maintenir des garanties administratives, physiques et techniques appropriées pour la protection de la sécurité, de la confidentialité et de l’intégrité des données d’inscription. Nonobstant ce qui précède, vous reconnaissez que, nonobstant toutes les précautions de sécurité déployées par Splashtop, l’utilisation de, ou la connexion à, l’internet offre la possibilité à des tiers non autorisés de contourner ces précautions et d’accéder illégalement aux Services et aux Données d’Inscription. Splashtop ne peut pas garantir et ne garantit pas la confidentialité, la sécurité, l’intégrité ou l’authenticité de toute information transmise ou stockée dans tout système connecté ou accessible via Internet ou autrement, ni que de telles précautions de sécurité seront adéquates ou suffisantes.
d. Abonnement pour l’utilisation du Logiciel. Lorsque Vous vous abonnez pour utiliser les Services, Vous acceptez les Conditions de vente de Splashtop, qui peuvent être consultées à l’adresse suivante :
(1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale pour Splashtop Personal, les Produits Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault ou Foxpass ; ou
(2) https://www.mirroring360.com/terms/sale pour les Produits Mirroring360.
e. Offres d’essai et promotionnelles. De temps à autre, Splashtop peut proposer des offres d’essai et/ou des offres promotionnelles. Splashtop se réserve le droit de modifier ou d’interrompre tout essai ou offre promotionnelle à sa seule discrétion et sans préavis. Toute offre d’essai ou promotionnelle est limitée à une (1) par client et n’est pas cumulable avec d’autres offres.
3. PAIEMENTS ET OBLIGATIONS FISCALES
En acceptant ces Conditions, vous vous engagez à verser les paiements dus à Splashtop dans les délais impartis, y compris, le cas échéant, tous les droits, taxes et frais étatiques et locaux. Sauf indication contraire, tous les prix et frais indiqués par Splashtop s’entendent hors taxes et hors frais réglementaires. Le cas échéant, les taxes et les frais réglementaires seront facturés sur les factures émises électroniquement par Splashtop conformément aux lois et réglementations locales. Splashtop, à sa seule discrétion, calculera le montant des taxes dues. Les taxes et les frais réglementaires facturés peuvent être modifiés sans préavis.
Splashtop collecte la taxe de vente dans les états suivants : AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.
Exemptions fiscales. Si Vous êtes exempt de toute taxe ou frais, Vous serez responsable de fournir à Splashtop tous les certificats d'exemption fiscale appropriés et/ou d'autres documents satisfaisant les autorités fiscales applicables pour justifier ce statut d'exemption. Splashtop se réserve le droit de passer en revue et valider la documentation d'exemption fiscale.
Paiement des Taxes et Frais. Vous paierez à Splashtop toutes taxes et frais applicables. Vous êtes seul responsable du paiement de toutes les taxes et frais dus en conséquence de la fourniture des Services par Splashtop à Vous. Si Vous êtes tenu de payer des taxes et frais, Vous devez payer ces montants sans réduction ni déduction des montants payables à Splashtop aux présentes et Vous paierez et supporterez le montant supplémentaire nécessaire, pour s'assurer que Splashtop reçoit le montant total de paiement requis comme si aucune réduction ou déduction n'était exigée.
Détermination fiscale. La détermination fiscale est principalement basée sur l'endroit où Vous avez établi Votre activité, ou pour les individus, où cet individu réside de manière permanente. Splashtop se réserve le droit de croiser cet emplacement avec d'autres preuves disponibles pour valider si Votre emplacement est précis. Dans le cas où Votre emplacement est inexact, Splashtop se réserve le droit de Vous facturer les taxes et frais en souffrance.
Splashtop se réserve le droit de déterminer le prix des Services Splashtop en fonction de la situation géographique de l’utilisateur ou de l’utilisation réelle des services. Le prix peut varier en fonction de la localisation. Le lieu d’achat doit correspondre à l’endroit où l’utilisateur réside physiquement et où les Services seront principalement utilisés et déployés. Splashtop se réserve le droit de vérifier Votre emplacement. S’il est établi que la tarification a été incorrectement appliquée à Votre achat de Services Splashtop, que ce soit par erreur ou en raison de Votre conduite, Votre tarification pour les Services Splashtop sera mise à jour en conséquence et tous les montants qui auraient dû être versés en vertu de la tarification standard deviendront immédiatement dus et payables dans les trente (30) jours suivant la notification de cette dernière.
Splashtop peut suspendre ou résilier les Services sur Votre compte Splashtop en raison d’un retard de paiement et Vous acceptez de rembourser Splashtop pour tous les coûts et dépenses raisonnables encourus dans la collecte de ces montants en souffrance.
Annulations de paiement ; Remboursements ; Ajustements de terme. Si un paiement pour les Services fait l'objet d'un remboursement, alors (a) la période d'abonnement (ou une partie de celle-ci) associée à ce paiement sera considérée comme non payée et pourra être traitée par Splashtop comme une période d'accès non payée, et (b)
Splashtop peut, à sa seule discrétion, suspendre, restreindre ou mettre fin à l'accès aux services associés au compte Splashtop concerné.
Si vous achetez, renouvelez ou réactivez un abonnement (y compris via un autre mode de paiement ou canal) après une Réversion de Paiement, vous autorisez Splashtop à appliquer une partie ou la totalité de la Période d'Accès Non Payée au nouvel abonnement ou renouvelé, y compris en réduisant la durée de l'abonnement et/ou en ajustant la date de renouvellement applicable pour tenir compte de cet accès non payé antérieur. Vous reconnaissez et acceptez que tout ajustement de ce type vise à compenser un accès non payé antérieur et ne constitue ni des frais, ni une pénalité, ni un supplément.
4. CONTRAT DE LICENCE DE L’UTILISATEUR FINAL
Ces termes de licence de l'utilisateur final Vous accordent un droit et une licence d'utilisation du Logiciel sous certaines limites, restrictions, termes et conditions (« CLUF »). Vous acceptez d'être lié par ce CLUF avant d'utiliser le Logiciel.
a. Octroi de licence. Vous bénéficiez d'une licence non transférable, non sous-licenciable et non exclusive pour utiliser le logiciel et la documentation, sous réserve de votre entière conformité à cette section 4.
b. Utilisation commerciale. Les produits Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem et les produits Mirroring360 sont entièrement licenciés pour une utilisation commerciale dans un environnement professionnel. Splashtop Personal est réservé à un usage non commercial uniquement, c'est-à-dire pour accéder à vos ordinateurs personnels à des fins non professionnelles. Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault et Foxpass peuvent être licenciés pour un usage commercial ou non commercial.
c. Restrictions logicielles. Vous ne devez pas, directement ou indirectement, ni permettre ou autoriser à toute autre personne de : (i) en totalité ou en partie, copier, reproduire, transférer, créer des œuvres dérivées à partir de, traduire, désassembler, décompiler ou autrement tenter de dériver le code source ou les idées ou algorithmes sous-jacents de Splashtop ; (ii) altérer, modifier ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel, ou supprimer toute partie de celui-ci ; (iii) supprimer, altérer, couvrir ou obscurcir tout avis de droits d'auteur ou autres droits de propriété placés ou intégrés par Splashtop sur ou dans tout Logiciel ou Documentation ; (iv) vendre, revendre, louer, prêter, distribuer, céder, ou autrement transférer Vos droits d'utilisation du Logiciel ou de la Documentation ou l'utiliser pour le partage de temps commercial, la location, l'utilisation dans un bureau de service ou toute autre forme d'utilisation au profit de toute personne ou entité autre que Vous ; (v) utiliser le Logiciel ou tout composant de celui-ci à des fins illégales ; ou (vi) utiliser le Logiciel ou la Documentation, ou tout composant de celle-ci, pour activer des dispositifs de contournement de la protection des droits d'auteur ou pour violer ou contourner de quelque manière que ce soit tout droit d'auteur de contenu, tout schéma de protection de contenu, ou toute politique de copie de contenu ; (vii) publier ou divulguer à des tiers toute évaluation des Services sans le consentement écrit préalable de Splashtop ; (viii) utiliser les Services à toute autre fin que son but prévu ; (ix) interférer avec ou perturber l'intégrité ou la performance des Services ; (x) introduire tout logiciel Open Source dans les Services ; (xi) tenter d'obtenir un accès non autorisé aux Services ou aux systèmes ou réseaux connexes ; (xii) utiliser, licencier ou accéder aux Services, Logiciel ou Documentation si Vous (ou un de Vos Utilisateurs) êtes un concurrent direct de Splashtop, ou dans le but de surveiller la disponibilité, la performance ou la fonctionnalité des Services ou du Logiciel, ou pour le benchmarking, l'analyse concurrentielle, ou à toute autre fin concurrentielle ; ou (xiii) utiliser les Services, Logiciel ou Documentation pour stocker ou transmettre du matériel contrefait, illégal, diffamatoire, délictuel, ou du matériel qui viole les droits de tout tiers, y compris les droits à la vie privée ou les droits de propriété intellectuelle.
d. Restrictions de Service. En utilisant les Services, Vous acceptez de ne pas et ne permettrez à aucun de Vos utilisateurs de (i) utiliser les Services en violation de toute loi ou réglementation applicable, (ii) transmettre tout matériel qui pourrait violer ou enfreindre la propriété intellectuelle, la vie privée ou d'autres droits de tiers, (iii) collecter ou stocker de quelque manière que ce soit des informations d'un tiers sans son consentement, (iv) utiliser les Services d'une manière qui pourrait causer des dommages ou perturber le réseau Splashtop, les Comptes Splashtop ou d'autres services Splashtop ou (v) utiliser les Services pour envoyer du spam, des logiciels malveillants ou tout contenu frauduleux, obscène ou illégal.
e. Limites d’utilisation*. Vous acceptez de Vous conformer aux conditions applicables suivantes lors de l’utilisation des Services respectifs :
(i) Pour Splashtop Personal, le nombre total de Splashtop Streamers connectés avec Votre Compte Splashtop ne doit pas dépasser cinq (5). Splashtop Personal est également limité à une utilisation non commerciale uniquement, conformément à la Section 4(b) ci-dessus.
(ii) Pour les Produits Splashtop Business :
a. Splashtop Business Access - 2 ordinateurs par licence utilisateur pour Splashtop Business Access Solo, 10 ordinateurs par licence utilisateur pour Splashtop Business Access Pro, et 10 ordinateurs par licence utilisateur pour Splashtop Business Access Performance. Le nombre d’utilisateurs est limité par le nombre de licences utilisateur.
b. Splashtop Téléassistance – le nombre d'ordinateurs est limité par le forfait auquel vous avez souscrit.
La licence Splashtop Téléassistance est destinée aux techniciens et au personnel TI pour supporter à distance leurs ordinateurs et ceux des autres utilisateurs.
Remote Support Basic, Remote Support Plus et Remote Support AEM n'incluent pas l'accès utilisateur secondaire.
Remote Support Premium comprend un accès limité pour les utilisateurs secondaires.
Splashtop Remote Support AEM - Software Patch est propulsé par Chocolatey pour Windows et Homebrew pour MacOS. Les utilisateurs de Windows peuvent être soumis à des limitations d'utilisation et autres restrictions, y compris des limites de débit. Veuillez consulter les termes légaux de Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) et la déclaration de non-responsabilité des paquets (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) pour plus de détails. Splashtop n'assumera aucune responsabilité pour les modifications, y compris les dommages de toute nature, pouvant résulter de l'add-on Software Patch.
c. Splashtop SOS - le nombre d’ordinateurs est limité par le forfait auquel Vous avez souscrit. Le nombre d’utilisateurs simultanés est limité par le nombre de licences utilisateur.
d. Splashtop SOS+ – Software Patch est alimenté par Chocolatey pour Windows et Homebrew pour macOS. Les utilisateurs de Windows peuvent être soumis à des limitations d’utilisation et à d’autres restrictions, y compris des limites de débit. Veuillez consulter les conditions légales de Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) et l'avertissement concernant les packages (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) pour plus de détails. Splashtop n’assumera aucune responsabilité pour les modifications, y compris les dommages de quelque nature que ce soit, qui pourraient résulter du module complémentaire Software Patch.
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – les limites sur les techniciens, les utilisateurs, les ordinateurs et la simultanéité dépendent du plan particulier auquel vous êtes abonné. Software Patch est propulsé par Chocolatey pour Windows et Homebrew pour MacOS. Les utilisateurs de Windows peuvent être soumis à des limitations d'utilisation et autres restrictions, y compris des limites de débit. Veuillez consulter les termes légaux de Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) et la déclaration de non-responsabilité des paquets (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) pour plus de détails. Splashtop n'assumera aucune responsabilité pour les modifications, y compris les dommages de toute nature, pouvant résulter de l'add-on Software Patch.
(iii) Pour Splashtop Classroom, le nombre total de streamers Splashtop connectés à Votre Compte Splashtop ne doit pas dépasser dix (10).
(iv) Pour Splashtop On-Prem, l’utilisation des Services est limitée au forfait particulier auquel Vous avez souscrit.
(v) Pour les Produits Mirroring360, le nombre maximum de logiciels Mirroring360 déployés sur les ordinateurs est limité par le nombre de licences que Vous avez souscrites.
(vi) Pour Foxpass, les Services sont achetés sous forme d'abonnements utilisateurs et cette utilisation est limitée au nombre d'utilisateurs spécifié dans le bon de commande applicable. Les abonnements utilisateurs sont réservés aux utilisateurs désignés uniquement et ne peuvent être partagés ou utilisés par plus d'un utilisateur, mais peuvent être réassignés à de nouveaux utilisateurs remplaçant d'anciens utilisateurs qui n'ont plus besoin d'utiliser les Services.
Splashtop peut, à sa seule discrétion, suspendre tout compte en violation de cette disposition ou Vous demander d’acheter des licences supplémentaires pour couvrir tout dépassement.
f. Logiciel Tiers. Certains Logiciels Tiers fournis dans ou avec le Logiciel sont soumis à divers autres termes et conditions imposés par les concédants de ces Logiciels Tiers. Votre utilisation des Logiciels Tiers est soumise à et régie par les licences respectives des Logiciels Tiers, lesquelles licences pertinentes pour ces Logiciels Tiers Vous pouvez consulter depuis ce Logiciel. Tout acquisition par vous de tels Logiciels Tiers, y compris tout échange de données entre Vous et tout fournisseur de Logiciel Tiers, est uniquement entre Vous et le fournisseur applicable du Logiciel Tiers. Splashtop ne garantit pas, ne supporte pas et n'assume aucune responsabilité pour tout Logiciel Tiers, que ce Logiciel Tiers soit ou non désigné par Splashtop comme « certifié » ou autrement, sauf spécifié par écrit dans un bon de commande ou dans la Documentation.
Les Services peuvent contenir des fonctionnalités conçues pour fonctionner avec des logiciels tiers (par exemple, les applications Google, Facebook ou Twitter). Pour utiliser ces fonctionnalités, Vous devrez peut-être obtenir un accès à ces logiciels tiers auprès de leurs fournisseurs. Si le fournisseur d'un logiciel tiers cesse de rendre le logiciel tiers disponible pour fonctionner avec les fonctionnalités correspondantes du Service à des conditions raisonnables, Splashtop peut cesser de fournir ces fonctionnalités sans préavis, et Vous reconnaissez que Vous n'aurez droit à aucun remboursement, crédit ou autre compensation en résultant.
Splashtop peut utiliser les services d'un ou plusieurs tiers pour fournir toute partie des services. Vous acceptez de respecter toutes les politiques d'utilisation acceptable et autres conditions de tout fournisseur de logiciel tiers qui vous sont fournies ou autrement mises à disposition de temps à autre par l'intermédiaire de ce logiciel tiers.
g. Réserve de Droits. Sauf dans les cas expressément accordés dans ces Conditions, aucune autre licence ne Vous est accordée, expresse, implicite ou par estoppel. Tous les droits non accordés dans ces Conditions sont réservés par Splashtop.
5. PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Splashtop ou ses concédants de licence conservent la propriété de tous les Droits de Propriété Intellectuelle dans ou associés aux Services qui sont protégés par les lois américaines et internationales sur le droit d'auteur et autres lois sur la propriété intellectuelle et les dispositions commerciales internationales. Vous reconnaissez en outre que les Services peuvent contenir des informations non publiées et incorporer des secrets commerciaux précieux et exclusifs à Splashtop et/ou ses concédants de licence. Splashtop et/ou ses concédants de licence réservent tous les droits sur les Services non expressément accordés ici. La licence accordée en vertu des présentes et Votre droit d'utiliser les Services prennent fin automatiquement si Vous violez une partie des Conditions.
6. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
"Information confidentielle" signifie toute information commerciale ou technique non publique de Splashtop, y compris, sans limitation, toute information relative aux secrets commerciaux ou au savoir-faire de Splashtop qui est désignée comme "confidentielle", que ce soit oralement ou par écrit, ou dont vous savez ou devriez savoir qu'elle est considérée comme confidentielle ou exclusive par Splashtop. Vous acceptez de maintenir les informations confidentielles dans la plus stricte confidentialité et de ne pas utiliser les informations confidentielles, sauf dans les cas expressément autorisés par les présentes conditions. Vous devez veiller à ce qu'aucune personne non autorisée n'ait accès aux Informations Confidentielles. Nonobstant ce qui précède, les Informations Confidentielles n'incluent pas les informations qui (i) font partie du domaine public sans que vous n'ayez enfreint les Conditions ; (ii) sont développées indépendamment par vous sans référence à des Informations Confidentielles ; ou (iii) vous sont légitimement divulguées par un tiers sans restriction de divulgation.
7. MARQUES COMMERCIALES
Vous reconnaissez et acceptez que le terme Splashtop et les autres logos et dessins associés fournis ci-dessous (collectivement, les "marques commerciales de Splashtop") sont les marques exclusives de Splashtop, enregistrées aux États-Unis et ailleurs, et que vous ne devez pas utiliser ou reproduire les marques de Splashtop sans avoir obtenu au préalable une licence de marque de Splashtop. Toutes les autres marques commerciales et marques de service référencées dans les Services ou le site web de Splashtop sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits sont réservés.
8. CONFIDENTIALITÉ
L'utilisation par Splashtop de toute information fournie par Vous, y compris sans limitation, les Données d'Inscription et les informations de paiement, est décrite dans la Politique de Confidentialité actuelle de Splashtop, disponible à (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy pour Splashtop Personal, les Produits Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault et Foxpass; ou (2) https://www.mirroring360.com/privacy pour les Produits Mirroring360.
9. MISES À JOUR ET ASSISTANCE
Splashtop peut, de temps en temps, à sa seule discrétion, et sans aucune obligation de le faire, proposer des mises à jour des Services via Internet ou d'autres sources. Toutes ces mises à jour sont réputées être incluses dans la définition des Services et seront soumises à ces Conditions. Splashtop se réserve le droit de facturer des frais pour toute version future ou mise à jour des Services. De plus, Splashtop se réserve également le droit d'augmenter les frais de Services avec un préavis préalable. Vous serez informé à l'avance de tout changement de frais, y compris la date d'entrée en vigueur. Si vous ne résiliez pas votre abonnement avant que les nouveaux frais n'entrent en vigueur, les frais mis à jour s'appliqueront lors de votre prochain renouvellement des Services.
Si Splashtop est Votre fournisseur de support pour les Services, Vous pouvez visiter (1) https://www.splashtop.com/support pour Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace ou Splashtop Vault ; ou (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q pour Mirroring360 Products afin d'utiliser la base de connaissances en ligne ou contacter l'équipe de support Splashtop pour résoudre les problèmes techniques que Vous pourriez rencontrer. Pour Foxpass, Vous pouvez envoyer un email à help@foxpass.com pour le support technique standard. Vous pouvez également avoir l'option d'acheter séparément des services de support améliorés ou premium conformément à un bon de commande pour des temps de réponse accélérés.
10. DURÉE ET RÉSILIATION
Les présentes Conditions prennent effet à la date de Votre acceptation électronique et se poursuivent jusqu’à la résiliation de Votre Compte Splashtop. Vous pouvez résilier ces Conditions à tout moment en mettant fin à Votre abonnement, en retirant le Logiciel et la Documentation de Votre système, en supprimant Votre Compte Splashtop et en cessant d’utiliser les Services.
Pour les abonnements Splashtop payés via my.splashtop.com, Vous pouvez résilier Votre abonnement en Vous connectant à Votre Compte Splashtop sur my.splashtop.com, en cliquant sur l’onglet « Abonnements » sous « Informations du compte » et en désactivant le renouvellement automatique. Votre abonnement ne sera plus renouvelé automatiquement et Votre compte ne sera pas débité à la fin de la période d’abonnement en cours. Les produits que Vous avez achetés resteront utilisables jusqu’à la fin de cette dernière.
Pour les abonnements Splashtop obtenus via le personnel commercial de Splashtop (non achetés directement par vous sur my.splashtop.com), Vous pouvez annuler votre abonnement en fournissant un avis écrit de votre intention de ne pas renouveler, selon les modalités prévues à la section 16(e) des présentes, envoyé au plus tard trente (30) jours avant le renouvellement automatique. Les réductions dans les quantités de licences ou niveaux de service pour les abonnements doivent également être demandées par écrit au moins trente (30) jours avant le renouvellement. Si aucun avis n'est fourni à temps, les quantités existantes seront renouvelées sans changement.
Pour le produit Foxpass, Vous pouvez résilier Votre abonnement en informant Splashtop de votre non-renouvellement au moins trente (30) jours avant l'expiration de la période d'abonnement en cours, conformément à la Section 16(e) ci-dessous. Les réductions de quantités de licences ou de niveaux de service pour les abonnements doivent également être demandées par écrit au moins trente (30) jours avant le renouvellement. Si aucun avis en temps opportun n'est fourni, les quantités existantes seront renouvelées sans changement.
Splashtop peut résilier immédiatement ces Conditions, votre abonnement, licence et droit aux Services si (i) Vous violez ces Conditions ; (ii) Vous, en tant que personne morale, déclarez faillite, êtes impliqué dans une procédure de faillite ou êtes autrement insolvable ; ou (iii) Splashtop décide, à sa seule discrétion, de cesser d'offrir les Services, auquel cas Splashtop vous en informera à l'avance, dans la mesure du possible, et vous proposera des plans ou options alternatives pour minimiser tout inconvénient pouvant être causé par cette résiliation. Splashtop ne sera pas responsable des dommages résultant d'une résiliation de ces Conditions comme prévu ici. En cas de résiliation de ces Conditions : (a) tous les droits de licence accordés en vertu des présentes cesseront automatiquement sans autre préavis ; et (b) Vous cesserez immédiatement tout accès et utilisation des Services et détruirez le Logiciel et la Documentation, ainsi que toutes les copies de ceux-ci. Les articles 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 survivront à l'expiration ou à la résiliation de ces Conditions en vigueur et de plein effet.
11. EXCLUSION DE GARANTIES
LES SERVICES, LES LOGICIELS, LEURS ÉVENTUELLES MISES À JOUR, TOUTE DOCUMENTATION ET INFORMATION SONT FOURNIS "EN L'ÉTAT SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE. SPLASHTOP, EN SON NOM ET EN CELUI DE SES CONCÉDANTS, DÉCLINE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE, DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC CES CONDITIONS ET TOUT ÉCHANTILLON, SPÉCIFICATION OU PROPOSITION FOURNIS PAR SPLASHTOP, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. SPLASHTOP NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, L'EXHAUSTIVITÉ, LA QUALITÉ SATISFAISANTE DES SERVICES OU QUE LES SERVICES SERONT EXEMPTS DE DÉFAUTS, FONCTIONNERONT SANS ERREUR OU SANS INTERRUPTION, RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES, SERONT EXEMPTS DE VIRUS OU QUE SPLASHTOP CORRIGERA TOUTES LES ERREURS. VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE TOUT MATÉRIEL OU TOUTE DONNÉE TÉLÉCHARGÉS OU OBTENUS PAR L'UTILISATION DES SERVICES LE SONT À VOS PROPRES RISQUES ET QUE VOUS SEREZ SEUL RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ À VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE OU DE TOUTE PERTE DE DONNÉES RÉSULTANT DU TÉLÉCHARGEMENT DE CE MATÉRIEL ET/OU DE CES DONNÉES. CERTAINES LOIS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE, DANS CETTE MESURE, CETTE LIMITATION PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.
12. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
EN AUCUN CAS SPLASHTOP, OU SES CONCÉDANTS OU FOURNISSEURS, NE SERONT RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, IMPRÉVU, CONSÉCUTIF, PUNITIF OU INDIRECT QUELCONQUE (Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, INTERRUPTION D'AFFAIRES, PERTE D'INFORMATIONS, OU AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE) DÉCOULANT DE OU EN LIEN AVEC CES CONDITIONS, PEU IMPORTE LA CAUSE DE L'ACTION, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT, D'UN DÉLIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LA NÉGLIGENCE, LA NÉGLIGENCE GROSSIÈRE, LA FAUSSE DÉCLARATION NÉGLIGENTE) OU DE LA RESPONSABILITÉ DU PRODUIT, MÊME SI SPLASHTOP A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DONC À CETTE MESURE, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.
EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ CUMULÉE DE SPLASHTOP DÉCOULANT DE OU EN LIEN AVEC CES CONDITIONS NE DÉPASSERA LES FRAIS TOTAUX PAYÉS PAR VOUS AU COURS DE LA PÉRIODE DE DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDANT IMMÉDIATEMENT L'INCIDENT DONNANT LIEU À CETTE RESPONSABILITÉ.
13. INDEMNISATION
Vous acceptez par les présentes, à vos propres frais, d'indemniser, de défendre et de tenir Splashtop et ses affiliés, employés, dirigeants, administrateurs, propriétaires, fournisseurs d'informations, agents, licenciés, concédants de licence (les "Parties indemnisées") à l'écart de toute responsabilité, réclamation, coût, y compris les honoraires raisonnables d'avocat, encourus par les Parties indemnisées en relation avec toute demande, réclamation, action, poursuite ou perte résultant (a) d'une violation par vous des présentes Conditions ou de réclamations découlant de votre compte Splashtop ; (b) de toute fraude ou manipulation de votre part ; (c) d'une réclamation, action ou allégation de violation par un tiers basée sur des informations, données, fichiers ou autre contenu soumis par vous ; ou (d) de toute réclamation pour fraude à la carte de crédit basée sur des informations que vous avez communiquées. Vous acceptez de faire tous les efforts possibles pour coopérer avec Splashtop dans la défense de toute demande, réclamation, action ou poursuite. Splashtop se réserve le droit d'assumer la défense exclusive de toute question faisant l'objet d'une indemnisation par vous, à ses propres frais.
14. CONTRÔLES À L’EXPORTATION
Vous reconnaissez et acceptez que les Services concédés sous licence en vertu des présentes Conditions sont soumis aux lois et réglementations des États-Unis en matière de contrôle des exportations (y compris, sans s’y limiter, les Export Administration Regulations (« EAR ») et les régimes de sanctions du Department of the Treasury des États-Unis, Office of Foreign Asset Controls.). Vous devez, à vos propres frais, vous conformer à toutes les lois, ordonnances, réglementations, règles et autres exigences applicables. Vous ne devez pas, sans autorisation préalable du gouvernement des États-Unis, exporter, réexporter ou transférer tout Logiciel, Service ou technologie soumis aux présentes Conditions, directement ou indirectement, (i) vers tout pays faisant l’objet d’un embargo commercial des États-Unis ou vers tout résident ou ressortissant d’un tel pays, ou (ii) à toute personne ou entité figurant sur l’« Entity List » ou la « Denied Persons List » tenues par le Department of Commerce des États-Unis ou sur la liste des « Specifically Designated Nationals and Blocked Persons » tenue par le Department of Treasury des États-Unis. En téléchargeant le Logiciel ou en utilisant les Services, Vous acceptez ce qui précède et Vous déclarez et garantissez que Vous ne vous trouvez pas dans un tel pays, n’êtes pas sous le contrôle d’un tel pays, et n’êtes ni ressortissant ni résident d’un tel pays ni inscrit sur une telle liste.
15. UTILISATION À HAUT RISQUE
Vous reconnaissez par la présente que les Services ne sont pas conçus ou destinés à être accessibles et/ou utilisés dans le cadre d’activités à haut risque et qu’ils ne doivent pas être utilisés avec des systèmes dont le dysfonctionnement peut raisonnablement entraîner des dommages corporels, la mort ou des préjudices aux biens, à l’environnement ou à l’entreprise. Sans limiter ce qui précède, les Services ne doivent pas être utilisés dans le cadre d’un système de maintien des fonctions vitales. Splashtop et ses concédants de licence déclinent par la présente toute garantie expresse ou implicite d’adéquation à de telles fins. Vous acceptez de dégager Splashtop et ses dirigeants, administrateurs, employés, affiliés et concédants de toute responsabilité en cas de sinistre ou de perte résultant de l’une des utilisations susmentionnées des Services.
16. GÉNÉRALITÉS
a. Les présentes Conditions constituent l’intégralité de l’accord entre Vous et Splashtop concernant Votre utilisation des Services et, en les acceptant, Vous reconnaissez expressément que ces Conditions remplacent tous les accords, communications et/ou ententes antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant Votre utilisation des Services. Splashtop ne sera en aucun cas lié par une quelconque clause d’un bon de commande, d’un reçu, d’une acceptation, d’une confirmation, d’une correspondance ou autre, même si les présentes Conditions ne mentionnent rien à ce sujet, à moins que Splashtop n’accepte expressément la clause dans un document écrit et validé.
b. Si une disposition de ces Conditions est jugée invalide, illégale ou inapplicable, cette disposition sera appliquée dans la mesure maximale permise par la loi et les dispositions restantes ne seront pas affectées.
c. Ces Conditions sont régies par les lois de l'État de Californie sans référence aux dispositions en matière de conflits de lois. Vous et Splashtop renoncez expressément à l'applicabilité de la Convention des Nations Unies sur la Vente de Marchandises. Vous acceptez que toutes les réclamations et les litiges découleraient ou en lien avec ces Conditions seront entendus exclusivement par un tribunal fédéral ou d'État de juridiction compétente situé dans le comté de Santa Clara, Californie, États-Unis, et Vous consentez irrévocablement à la juridiction personnelle et exclusive de, et le lieu dans, ces tribunaux, et renoncez à toute objection à toute procédure engagée dans un tel tribunal.
d. Vous n’êtes pas autorisé à céder ou à transférer les présentes Conditions, ni aucun des droits ou obligations qui en découlent. Toute cession ou tout transfert des présentes Conditions effectué en violation des dispositions des présentes sera nul et non avenu. Sous réserve de ce qui précède, les présentes Conditions engagent les successeurs et ayants droit respectifs des parties et s’appliquent à leur profit. Splashtop peut céder ses droits en vertu des présentes Conditions à ses affiliés et à tout successeur par le biais d’une fusion, d’une acquisition, d’une consolidation, d’une réorganisation ou d’une vente de la totalité ou de la quasi-totalité de ses actifs liés aux présentes Conditions, sans action de Votre part, auquel cas les références à Splashtop dans les présentes seront considérées comme se rapportant au cessionnaire.
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Dernière mise à jour : 15 avril 2026
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