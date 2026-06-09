Vous avez pensé à améliorer vos protocoles de sécurité ? Il est possible de contrôler l’accès des employés en fonction de l’appareil de l’utilisateur, et pas seulement de son identité.
Cela signifie qu’en plus de demander aux employés de fournir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder à un compte ou à un système, l’appareil permettra lui-même à l’utilisateur de se connecter automatiquement. Ainsi, lorsqu’un nouvel employé est intégré, on lui fournit un ordinateur portable ou un téléphone mobile qui lui permet d’accéder au réseau de l’entreprise (comme le Wi-Fi® ou les intranets).
Zero Trust et authentification par nom d’utilisateur
Si vous êtes administrateur IT ou que vous gérez la sécurité réseau au sein de votre organisation, vous connaissez peut-être un modèle de sécurité Zero Trust. L’approche Zero Trust signifie qu’aucune personne (qu’elle soit à l’intérieur ou à l’extérieur de votre entreprise) ne se voit automatiquement accorder des autorisations lorsqu’il s’agit de gérer des informations et de donner accès aux réseaux.
Aussi prudent que cela puisse paraître, cette méthode protège mieux votre entreprise contre les violations de données et les attaques en faisant preuve de prudence lors de l’attribution des privilèges.
Lorsque vous donnez accès à d’autres personnes, de nombreux facteurs et réflexions entrent en jeu. D’une part, vous pourriez ne pas connaître l’identité de l’utilisateur si le compte est utilisé ailleurs ou s’il est laissé ouvert depuis un autre compte. L’utilisateur peut également ajouter son compte sur un appareil inconnu infecté par un logiciel malveillant, ce qui pourrait mettre l’ensemble de votre réseau en danger.
Lorsque vous vous authentifiez par appareil, vous êtes sûr que l’appareil est une source fiable. L’accès à vos réseaux reste uniquement sur un seul appareil et ne part nulle part ailleurs, ce qui le rend nettement plus difficile à partager.
Trouver le bon outil pour l’authentification des appareils
Un moyen efficace de s’authentifier par appareil (plutôt que par nom d’utilisateur) consiste à utiliser des certificats PKI. L’infrastructure à clé publique (PKI) est un système qui vous permet de chiffrer et de signer les données envoyées à un appareil, ce qui réduit les problèmes de sécurité, comme l’attribution des privilèges Wi-Fi®.
L’authentification utilisateur standard pour le Wi-Fi® peut facilement devenir décentralisée et incontrôlée lorsque, généralement en raison du partage de comptes, des utilisateurs inconnus accèdent au réseau. Les certificats numériques PKI permettent de suivre facilement les utilisateurs et leurs appareils, ainsi que d’accorder l’accès sans craindre de violation de sécurité.
Bien sûr, les certificats PKI sont également utiles à bien d’autres égards. D’une part, il identifie les employés qui se trouvent sur votre réseau. De plus, il protège contre les attaques de l’homme du milieu en chiffrant et en interceptant les communications entre un employé qui ne se doute de rien et un attaquant. Cela aide également à résoudre le problème des identifiants faciles à pirater.
Pour encore plus d’efficacité et de simplicité d’accès, le protocole Simple Certificate Enrollment Protocol, inclus dans la solution Advanced RADIUS de Foxpass, facilite encore davantage les émissions de certificats PKI.
En résumé : protégez votre entreprise
Les protocoles de sécurité Zero-Trust garantissent que chaque utilisateur de votre réseau est authentifié et autorisé à y être. Protégez votre entreprise dès aujourd’hui et évitez d’éventuelles failles de sécurité grâce à une authentification par appareil (et non par utilisateur).
Prêt à renforcer votre sécurité ? Pour mettre en œuvre le certificat PKI et SCEP de Foxpass, envoyez un e-mail à help@foxpass.com et nous vous aiderons à démarrer.
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