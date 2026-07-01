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A diagram showing how Foxpass Cloud PKI, MDM, and Microsoft Entra ID work together for certificate-based authentication. Foxpass Cloud PKI issues Client Authentication certificates to devices via the organization’s MDM (such as Intune, Jamf, Iru/Kandji, or Addigy). Devices present these certificates when signing into Microsoft Entra ID using CBA. Entra validates the certificate chain, user mapping, and EKU before granting access to cloud apps.

Comment configurer Microsoft Entra CBA avec Foxpass Cloud PKI

Foxpass Team
Temps de lecture : 6 min
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Introduction et contexte

L’authentification basée sur des certificats (CBA) est l’un des moyens les plus robustes de protéger l’accès à Microsoft 365, Azure portal et à d’autres applications protégées par Entra. De nombreuses organisations souhaitent bénéficier des avantages de CBA, tels qu’une authentification résistante au phishing, la suppression des mots de passe et une identité des appareils renforcée, mais ne veulent pas exploiter une autorité de certification ni payer un supplément pour Microsoft Cloud PKI.

Foxpass Cloud PKI offre une PKI privée entièrement gérée, compatible avec toutes les plateformes d’appareils et s’intègre facilement à Entra ID pour activer la CBA avec une surcharge minimale. Ce guide vous propose une présentation de :

  • L’architecture d’Entra CBA utilisant Foxpass Cloud PKI

  • Comment Foxpass Cloud PKI émet des certificats ClientAuth

  • Comment déployer des certificats à l’aide de votre MDM

  • Comment configurer Entra CBA

  • Comment utiliser le même certificat pour le Wi-Fi/VPN avec Foxpass Cloud RADIUS

Suivez ce guide et vous disposerez bientôt d’un déploiement CBA fonctionnel utilisant Foxpass comme votre PKI privé.

Architecture de référence pour Entra CBA avec Foxpass Cloud PKI

A diagram showing how Foxpass Cloud PKI, MDM, and Microsoft Entra ID work together for certificate-based authentication. Foxpass Cloud PKI issues Client Authentication certificates to devices via the organization’s MDM (such as Intune, Jamf, Iru/Kandji, or Addigy). Devices present these certificates when signing into Microsoft Entra ID using CBA. Entra validates the certificate chain, user mapping, and EKU before granting access to cloud apps.

Un schéma montrant comment Foxpass Cloud PKI, MDM et Microsoft Entra ID fonctionnent ensemble pour l’authentification basée sur des certificats.
Foxpass Cloud PKI émet des certificats d’authentification client aux appareils via le MDM de l’organisation (comme Intune, Jamf, Iru/Kandji ou Addigy). Les appareils présentent ces certificats lors de la connexion à Microsoft Entra ID à l’aide de CBA. Entra valide la chaîne de certificats, le mappage utilisateur et l’EKU avant d’accorder l’accès aux applications cloud.

Prérequis et exigences

Checklist des exigences de Foxpass

  • Foxpass Cloud PKI activé

  • CA client créé et exporté

  • Point de terminaison SCEP créé

  • Intégration MDM et/ou programme d’installation BYOD

Checklist des exigences Microsoft Entra

  • locataire Entra ID

  • Authentification basée sur des certificats activée

  • Le CA client de Foxpass a été téléchargé

  • Mappage SAN (UPN/e-mail) défini

Checklist des exigences MDM

  • Capacité du profil SCEP

Guide de configuration étape par étape

1. Vérifiez ou créez votre AC client dans Foxpass

Foxpass Cloud PKI nécessite une AC client (autorité de certification émettrice) pour signer les certificats d’appareil utilisés pour Microsoft Entra CBA et le Wi‑Fi/VPN EAP-TLS.

  1. Connectez-vous à la console Foxpass et accédez à RADIUS → EAP-TLS

  2. Si aucune autorité de certification client n’existe encore, créez-en une maintenant :

    1. Sous "Autorités de certification client", cliquez sur "Create new Client CA"

    2. Modifiez le nom de l’AC, la validité de l’AC et la période de validité du certificat si vous le souhaitez, puis cliquez sur "Create CA"

3. Sous "Autorités de certification cliente," cliquez sur "Download CA" pour l’enregistrer pour plus tard

Une fois l’autorité de certification client créée, Foxpass émet automatiquement des certificats d’authentification client (ClientAuth) EKU, des certificats avec les extensions Key Usage appropriées, ainsi que des valeurs SAN/Subject issues de votre inscription MDM.

2. Assurez-vous qu’un point de terminaison SCEP Foxpass existe

Tous les MDM pris en charge utilisent SCEP pour demander et renouveler des certificats auprès de Foxpass.

  1. Accédez à Foxpass Console → RADIUS → SCEP

  2. Si une URL du serveur SCEP (point de terminaison unique) est déjà affichée, passez à l’étape 4

  3. Cliquez sur "Create SCEP Endpoint", puis indiquez un nom, un type de vérification, un type d’authentification et sélectionnez le Client CA de l’étape 1 ci-dessus

  4. Notez le "Unique Endpoint" et le "Challenge Password" pour plus tard

3. Déployez des certificats via votre MDM ou le programme d’installation de certificats BYOD de Foxpass

Une fois l’autorité de certification cliente et le point de terminaison SCEP en place, votre MDM peut émettre des certificats d’appareil pour Entra CBA.

Foxpass prend en charge les MDM compatibles SCEP (Microsoft Intune, Jamf, Iru (Kandji), Addigy, et bien plus encore), ainsi que le Foxpass BYOD Certificate Installer (inscription basée sur OAuth).

Votre MDM détermine le Subject/SAN (UPN ou e-mail), le comportement de renouvellement et la génération de clés. Foxpass signe le certificat et gère la révocation.

Option A : Microsoft Intune

Étape A1 : créer un profil de certificat SCEP

  1. Accédez au centre d’administration Intune

  2. Accédez à Devices → Configuration profiles → Create profile

  3. Choisissez la plateforme (Windows, iOS/iPadOS, macOS, Android)

  4. Type de profil : certificat SCEP

  5. Définissez les paramètres clés suivants :

Paramètres

Valeur

URL du serveur SCEP

« Unique Endpoint » de Foxpass SCEP

Format du nom du sujet

{{UserPrincipalName}} ou {{EmailAddress}}

Taille de clé

2048 ou 4096

Utilisation des clés

Signature numérique, chiffrement de clé

EKU

Authentification du client

Algorithme de hachage

SHA-256

Seuil de renouvellement

Recommandé : 20–30 %

Étape A2 : Configurer l’authentification SCEP

  • Type d’authentification → secret partagé

  • Secret → Foxpass SCEP "mot de passe de challenge" (depuis la console Foxpass)

Étape A3 : attribuer et valider

Affectez le profil aux groupes d’utilisateurs/appareils et vérifiez :

  • Certificat délivré par Foxpass Client CA

  • Le SAN/sujet correspond à l’UPN ou à l’e-mail

  • EKU = authentification du client

Option B : Jamf / Iru (Kandji) / Addigy / Workspace ONE / Mosyle

Entra CBA ne nécessite pas Intune pour le provisionnement des certificats. Cela signifie que vous pouvez utiliser Entra CBA même dans des environnements non gérés par Intune, y compris des flottes Apple mixtes, des déploiements multiplateformes, des environnements EDU, des appareils de sous-traitants/BYOD et des organisations utilisant des MDM non-Microsoft.

Ces MDM suivent la même logique sous-jacente qu’Intune, en utilisant SCEP pour générer des clés sur l’appareil et demander des certificats à Foxpass. Vous trouverez ici les instructions complètes pour chacun :

Option C : appareils BYOD

Utilisez le Foxpass BYOD Certificate Installer et suivez les étapes suivantes :

  • L’utilisateur se connecte à l’aide d’OAuth avec Microsoft Entra ID (Remarque : la connexion Google du programme d’installation BYOD ne peut pas être utilisée pour Microsoft Entra CBA. CBA nécessite des certificats qui correspondent aux identités Entra.)

  • Foxpass émet un certificat ClientAuth

  • Le certificat s’installe localement (aucun MDM requis)

C’est idéal pour les sous-traitants, les appareils des étudiants (EDU) ou les terminaux non gérés.

4. Téléchargez le Client CA Foxpass sur Microsoft Entra

Pour utiliser cette méthode, Microsoft Entra doit approuver votre autorité de certification émettrice.

Étape 1 : téléchargez le certificat Client CA

  • Accédez à Foxpass Console → RADIUS → EAP-TLS

  • Téléchargez le certificat Client CA

Étape 2 : téléchargez l’autorité de certification client dans Entra

  • Accédez à Entra Admin Center → Protection → authentification par certificat → autorités de certification

  • Téléchargez le certificat CA client Foxpass

5. Configurer l’authentification par certificat Microsoft Entra

Dans le centre d’administration Entra :

  1. Activer l’authentification basée sur des certificats

  2. Choisissez les règles de mappage :

    1. SAN → UPN (recommandé)

    2. SAN → e-mail

  3. EKU requis → Authentification client

  4. Facultatif : restreindre par émetteur ou politique de certificat

Consultez Microsoft Learn pour les règles de mappage avancées, les exigences EKU, les contraintes d’émetteur et une présentation complète de la configuration de Entra CBA :
https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/authentication/how-to-certificate-based-authentication

6. Appliquez des politiques d’accès conditionnel

Créez une stratégie d’accès conditionnel :

  • Utilisateurs : commencez avec un groupe de test

  • Applications : Microsoft 365 ou toutes les applications cloud

  • Autoriser : exiger une authentification basée sur un certificat

Améliorations optionnelles :

  • Bloquer la connexion par mot de passe

  • Exiger des appareils conformes ou joints à un domaine

  • Ajouter une méthode de secours MFA

7. Testez l’authentification basée sur des certificats

Sur un appareil doté d’un certificat émis par Foxpass :

  1. Visitez https://portal.office.com

  2. Entrez votre nom d’utilisateur

  3. Le navigateur demande un certificat

  4. Sélectionnez le certificat émis par Foxpass

  5. L’authentification réussit sans mot de passe

Si vous rencontrez un problème lors de l’authentification avec un certificat, vérifiez que l’émetteur est Foxpass Client CA et que le SAN/sujet correspond à l’UPN/e-mail.

(Facultatif) Utilisez le même certificat Foxpass pour le Wi-Fi/VPN (EAP-TLS)

L’un des avantages de l’utilisation de Foxpass Cloud PKI est que le même certificat d’appareil émis pour Microsoft Entra CBA peut également être utilisé pour un accès sécurisé au Wi‑Fi ou au VPN via EAP-TLS avec Foxpass Cloud RADIUS.

Avec EAP-TLS, les organisations peuvent :

  • Appliquez un accès réseau Zero Trust

  • Éliminez les mots de passe pour le Wi‑Fi et le VPN

  • Assurez-vous que seuls les appareils disposant d’un certificat valide délivré par Foxpass puissent rejoindre

  • Appliquez l’attribution VLAN, les règles de confiance des appareils ou les politiques basées sur l’identité

  • Partagez le même cycle de vie des certificats entre l’authentification cloud Entra CBA et l’accès réseau

Conclusion

L’utilisation de Foxpass Cloud PKI avec Microsoft Entra CBA et votre MDM vous offre :

  • Une PKI privée entièrement gérée

  • Émission de certificats multiplateforme

  • Gestion automatisée du cycle de vie des certificats

  • Identité de certificat unifiée pour l’accès SaaS et le Wi-Fi/VPN (facultatif)

  • Intégration fluide avec Intune, Jamf, Iru (Kandji), Addigy et BYOD

Cette configuration offre une approche moderne, sans mot de passe et basée sur des certificats pour sécuriser à la fois l’identité et l’accès réseau, sans exécuter votre propre CA.

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