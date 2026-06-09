À mesure que les entreprises se développent, leurs réseaux deviennent souvent plus difficiles à contrôler. Les employés, les prestataires, les invités, les appareils personnels, les appareils IoT et les systèmes connectés au cloud peuvent tous avoir besoin d’un accès, mais ils ne devraient pas tous accéder aux mêmes ressources
Lorsque les accès sont trop larges, les équipes IT ont moins de contrôle sur les personnes qui peuvent se connecter aux systèmes sensibles, sur la façon dont les appareils circulent sur le réseau et sur le fait que les autorisations correspondent toujours au rôle de chaque utilisateur. Des identifiants Wi‑Fi partagés, des VLAN attribués manuellement et des règles d’accès statiques peuvent rendre ce problème plus difficile à gérer à mesure que les environnements deviennent plus complexes.
Dans cette optique, voyons ce que signifie la segmentation réseau, pourquoi elle est importante, comment elle fonctionne et comment des contrôles d’accès basés sur l’identité peuvent aider à faire respecter la segmentation dans toute votre organisation.
Que signifie la segmentation du réseau ?
La segmentation réseau consiste à diviser un réseau en sections plus petites afin que les utilisateurs et les appareils puissent accéder uniquement aux ressources dont ils ont besoin. C’est une pratique fondamentale de cybersécurité qui aide à limiter l’impact potentiel d’un compte, d’un appareil ou d’un système compromis en réduisant les accès étendus sur l’ensemble du réseau.
La segmentation du réseau crée des zones définies au sein d’un réseau auxquelles seuls certains utilisateurs, appareils ou applications peuvent accéder. Le trafic entre ces zones est contrôlé via des VLAN, des pare-feu, des listes de contrôle d’accès, des politiques d’authentification et des règles d’accès basées sur les rôles. Cela signifie que seuls les utilisateurs et appareils approuvés peuvent se connecter à des parties spécifiques d’un réseau, de sorte qu’un compte compromis ne donne pas automatiquement un accès étendu.
Une segmentation efficace doit tenir compte à la fois de la structure du réseau et des décisions d’accès. Cela signifie que les autorisations, les méthodes d’authentification et les affectations de VLAN doivent rester à jour à mesure que les utilisateurs, les rôles, les appareils et les environnements évoluent. La segmentation du réseau devient moins efficace lorsque les utilisateurs partagent leurs identifiants, que d’anciens comptes restent actifs, que des appareils non gérés sont autorisés à se connecter ou que les attributions de VLAN sont gérées manuellement.
Les formes courantes de segmentation du réseau incluent :
Par groupe d’utilisateurs, comme les employés, les sous-traitants, les étudiants, les enseignants, les invités ou les administrateurs.
Par service, par exemple la finance, les RH, l’IT, l’ingénierie ou les opérations.
Par type d’appareil, comme les ordinateurs portables gérés, les appareils BYOD, les appareils IoT, les serveurs ou les systèmes de point de vente.
Par environnement, comme le développement, la préproduction, la production ou les applications internes.
Par méthode d’accès, comme le Wi‑Fi, le VPN, les réseaux filaires ou l’accès au serveur.
Par niveau de confiance, comme les appareils gérés, les appareils authentifiés par certificat ou les appareils invités non gérés.
Pourquoi la segmentation du réseau est importante
La segmentation présente plusieurs avantages, en particulier pour la cybersécurité, qui peuvent améliorer le contrôle opérationnel et aider les équipes IT à mieux maîtriser les accès étendus.
Les avantages de la segmentation réseau incluent :
Réduction des accès inutiles sur l’ensemble du réseau.
Limitez les mouvements latéraux si un utilisateur, un appareil ou un compte est compromis.
Protection des systèmes sensibles, car ils sont séparés du trafic réseau général.
Des politiques d’accès plus claires pour les utilisateurs, les appareils, les services et les rôles.
Prise en charge de l'accès à privilèges minimaux sur les réseaux Wi‑Fi, VPN et filaires, ainsi que sur les systèmes internes.
Visibilité améliorée sur les utilisateurs et appareils pouvant accéder à chaque segment.
Prise en charge de la préparation aux audits, grâce à des limites d’accès claires.
Aide pour les équipes IT afin de gérer plus uniformément le BYOD, l’accès invité, l’accès des étudiants et les environnements distribués.
Segmentation statique vs segmentation réseau basée sur l’identité
Il existe plusieurs façons de segmenter les réseaux, mais cela se résume principalement à une segmentation statique ou basée sur l’identité. Chacune a ses propres avantages, il est donc utile de savoir ce qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise.
Segmentation statique du réseau
La segmentation réseau statique repose généralement sur des VLAN, des listes d’adresses MAC, des SSID ou des règles d’accès fixes attribués manuellement. Cela peut bien fonctionner pour les environnements petits ou basiques, où les besoins en segmentation sont moins complexes.
Cependant, à mesure que les organisations ajoutent davantage d’utilisateurs, d’appareils, de sous-traitants, etc., il peut devenir plus difficile de faire évoluer et de gérer les autorisations individuelles. De plus, la segmentation statique peut être vulnérable à l’usurpation et n’est pas liée à l’identité de l’utilisateur ni à la confiance accordée à l’appareil.
Segmentation réseau basée sur l’identité
La segmentation basée sur l’identité s’appuie sur l’authentification et l’autorisation des utilisateurs pour déterminer à quels segments du réseau les individus peuvent accéder. Les utilisateurs et leurs appareils peuvent être placés dans le VLAN ou le segment réseau approprié en fonction de leur identité, de leur appartenance à un groupe, de leur rôle ou de leur niveau de confiance, puis se voir accorder l’accès aux segments en conséquence.
La segmentation réseau basée sur l’identité permet de maintenir l’accès en adéquation avec l’identité de l’utilisateur, les appareils qu’il utilise et les ressources auxquelles il doit avoir accès. Comme ces autorisations sont basées sur des catégories d’utilisateurs, il est facile de les mettre à jour lorsque le rôle d’un utilisateur change.
Attribution dynamique de VLAN
L’attribution dynamique de VLAN est un moyen d’appliquer une segmentation basée sur l’identité. Il place automatiquement les utilisateurs ou les appareils dans le VLAN approprié lors de l’authentification.
Par exemple, si un établissement d’enseignement utilise une attribution VLAN dynamique, les membres du corps enseignant et les étudiants auront accès à différents segments lorsqu’ils se connecteront, même s’ils utilisent tous le même environnement réseau.
Comment fonctionne la segmentation réseau
Compte tenu des avantages de la segmentation du réseau et des différentes formes qu’elle peut prendre, il est utile de comprendre comment elle fonctionne. Voyons donc plus en détail la segmentation réseau et examinons quelques méthodes courantes pour séparer le trafic et protéger les réseaux.
1. VLAN et sous-réseaux
Parmi les moyens les plus courants de segmenter les réseaux, on trouve l’utilisation de VLANs et de sous-réseaux. Celles-ci peuvent être utilisées pour séparer le trafic en zones réseau logiques, par exemple selon les appareils des employés, les appareils des invités, les systèmes POS et les appareils Internet of Things (IoT).
L’utilisation de VLAN peut également être une méthode de segmentation évolutive, car les affectations peuvent être liées à l’identité et à l’appartenance à un groupe, plutôt que d’attribuer manuellement des autorisations par utilisateur ou appareil.
2. Pare-feu et listes de contrôle d’accès
Avec des pare-feu et des listes de contrôle d’accès, les équipes IT peuvent définir quel trafic est autorisé entre les segments du réseau. Ils peuvent autoriser ou restreindre l’accès en fonction de catégories telles que la source et la destination, les ports ou les protocoles, et définir des autorisations conformément à la politique de l’entreprise. Par conséquent, ces outils peuvent aider à limiter les mouvements entre les segments, en restreignant les accès latéraux à partir de comptes compromis.
3. Authentification RADIUS
L’authentification RADIUS est un outil puissant pour vérifier les utilisateurs et leurs appareils avant d’accorder l’accès au WiFi, au VPN ou aux réseaux filaires. Lorsque les utilisateurs essaient d’accéder à un réseau, le serveur RADIUS examine les identifiants de l’utilisateur, les vérifie par rapport à un service d’annuaire central, tel qu’Active Directory ou LDAP, et contrôle les politiques d’accès avant d’autoriser l’accès.
RADIUS peut s’intégrer aux fournisseurs d’identité et à l’infrastructure réseau pour prendre en charge des informations de politique, comme l’attribution de VLAN. Cela le rend plus robuste tout en assurant une sécurité d’accès renforcée.
4 Authentification basée sur des certificats
Grâce à l’authentification basée sur des certificats, les réseaux peuvent vérifier les appareils de confiance sans s’appuyer uniquement sur des mots de passe. Cela ajoute une couche supplémentaire de sécurité et d’authentification, de sorte que même si le mot de passe d’un utilisateur est volé, cela ne suffira pas à permettre aux attaquants d’accéder au système.
C’est particulièrement utile pour les appareils gérés, les organisations appliquant des politiques Bring-Your-Own-Device (BYOD) et les environnements où les équipes IT souhaitent un accès réseau basé sur la confiance accordée aux appareils, grâce à la sécurité et à la flexibilité combinées que cela offre.
Exemples de segmentation réseau
Les organisations peuvent vouloir segmenter leur réseau de différentes manières, chacune pouvant contribuer à garantir un accès sécurisé et à mieux contrôler qui peut se connecter à quoi.
1. Wi-Fi invité et Wi-Fi des employés
L’une des segmentations réseau les plus courantes se fait entre le Wi‑Fi invité et le Wi‑Fi des employés. Les invités qui se connectent au réseau Wi‑Fi d’une entreprise ne doivent pas bénéficier du même accès que les employés, mais doivent tout de même pouvoir se connecter à Internet.
Grâce à une segmentation réseau appropriée, les invités peuvent facilement se connecter au réseau Wi‑Fi sans avoir accès aux systèmes internes, aux imprimantes, aux fichiers partagés ou à d’autres applications métier. Cependant, cela nécessite des contrôles d’accès robustes, car l’accès des employés doit être authentifié à l’aide d’identifiants uniques ou de certificats de confiance plutôt que de mots de passe partagés.
2. Étudiants, enseignants et invités
Pour les établissements d’enseignement, la segmentation du réseau est essentielle pour permettre aux enseignants, aux administrateurs, aux étudiants et aux visiteurs de rester connectés sans leur donner à tous accès aux mêmes systèmes. Avec la segmentation basée sur l’identité, ces établissements peuvent affecter les utilisateurs aux VLAN appropriés en fonction des groupes d’annuaire, afin que les étudiants ne puissent pas accéder aux réseaux des enseignants ou de l’administration, tandis que les invités peuvent se connecter en toute sécurité sans compromettre la cybersécurité.
3. Environnements de développement, de staging et de production
Les équipes d’ingénierie et DevOps ont souvent besoin d’accéder aux environnements de développement, de préproduction et de production. Cependant, cet accès ne doit pas être trop large et, avec une segmentation réseau appropriée, il peut être limité en fonction du rôle et des besoins.
Dans des cas comme celui-ci, la segmentation du réseau permet de séparer les environnements, en isolant développement, staging et production les uns des autres. L’organisation peut ensuite utiliser des politiques d’authentification et des politiques basées sur des groupes pour contrôler qui a accès à chacune d’elles, et empêcher ainsi les utilisateurs non autorisés d’y accéder.
4. Commerce de détail et agences
Les entreprises de retail et leurs succursales ont souvent besoin de systèmes de point de vente distincts, d’un Wi-Fi invité, d’appareils de back-office, et plus encore. Dans ces cas, il est important de les garder segmentés pour l’accès et la sécurité.
La segmentation du réseau aide à empêcher les accès inutiles entre des systèmes qui remplissent des fonctions différentes. Les employés ne devraient pas pouvoir accéder aux appareils back-office des différentes succursales, et les invités ne devraient pas pouvoir se connecter au Wi‑Fi puis accéder aux systèmes de point de vente. La segmentation limite l’accès uniquement à ceux qui en ont besoin.
5. Santé et systèmes réglementés
Dans les environnements réglementés, tels que la santé et la finance, les systèmes peuvent contenir des informations sensibles qui doivent être séparées de l’accès général au réseau. La segmentation réseau aide à créer des limites d’accès plus claires autour de ces systèmes.
Grâce à la segmentation, les organisations peuvent renforcer leur préparation aux audits et leurs pratiques de contrôle d’accès en délimitant plus clairement les systèmes sensibles. Une authentification forte et des contrôles d’accès aident à limiter l’accès aux utilisateurs approuvés et aux appareils de confiance.
6. BYOD et appareils non gérés
Les appareils personnels, les terminaux non gérés, les appareils IoT et autres appareils à faible niveau de confiance doivent être traités avec précaution et ne pas bénéficier d’un accès sans restriction. L’utilisation de la segmentation réseau permet aux entreprises d’accorder à ces appareils l’accès à des segments restreints sans risquer d’ouvrir un accès plus large à des appareils potentiellement inconnus.
Les entreprises peuvent également inclure un accès basé sur des certificats et sur l’identité pour sécuriser davantage l’accès depuis ces appareils. Avec cela, les appareils gérés et approuvés peuvent se voir accorder un accès plus étendu, tandis que les appareils non gérés peuvent se voir attribuer un accès à des VLAN plus limités. Cela permet de garantir un accès simple aux employés en déplacement ou utilisant des appareils non gérés, tout en assurant la sécurité des réseaux.
Où le contrôle d’accès s’intègre dans la segmentation du réseau
Le contrôle d’accès et la segmentation du réseau fonctionnent ensemble pour définir et appliquer les limites du réseau. La segmentation du réseau divise le réseau en différentes sections, tandis que le contrôle d’accès détermine qui peut accéder à laquelle, ce qui en fait une combinaison essentielle.
Sans contrôles d’accès robustes, les organisations peuvent encore s’appuyer sur des outils peu fiables pour gérer les accès, comme des mots de passe Wi‑Fi partagés, des attributions de VLAN tenues manuellement ou des processus d’accès aux serveurs incohérents. Avec le contrôle d’accès basé sur l’identité, en revanche, les entreprises peuvent renforcer la segmentation de leur réseau en reliant l’accès à des utilisateurs et appareils de confiance grâce à des méthodes d’authentification robustes et à des politiques d’accès en temps réel.
Le contrôle d’accès peut renforcer la segmentation et aider les équipes IT de nombreuses façons, notamment :
Authentification des utilisateurs avec des identifiants uniques.
Vérification des appareils de confiance avant leur connexion.
Utilisation de certificats pour l’authentification des appareils sans mot de passe.
Attribution de l’accès réseau en fonction de l’appartenance à un groupe d’annuaire.
Placement des utilisateurs et des appareils dans les VLAN appropriés lors de l’authentification.
Synchronisation de l’accès avec les fournisseurs d’identité.
Suppression de l’accès ou ajustement des autorisations lorsque des utilisateurs quittent l’entreprise ou changent de rôle.
Application de la MFA là où une vérification supplémentaire est nécessaire.
Tenue des journaux pour assurer la visibilité et être prêt pour les audits.
Comment Foxpass aide à appliquer la segmentation réseau basée sur l’identité
La segmentation basée sur l’identité nécessite un moyen fiable d’authentifier les utilisateurs et les appareils, puis de les affecter au bon segment de réseau. Foxpass utilise une authentification RADIUS pilotée par l’identité pour prendre en charge la segmentation du réseau et l’attribution dynamique de VLAN, permettant aux organisations d’authentifier les utilisateurs en toute sécurité et de les laisser se connecter au réseau ainsi qu’aux ressources dont ils ont besoin.
Foxpass peut se synchroniser avec votre annuaire d’entreprise et attribuer aux utilisateurs le VLAN approprié en fonction de leur identité, de leur rôle et de leur appartenance à un groupe. Cela aide à appliquer la segmentation sur les réseaux filaires, Wi-Fi et VPN, afin que les politiques d’accès restent cohérentes quel que soit le mode de connexion.
Les principales fonctionnalités de Foxpass pour la segmentation basée sur l’identité incluent :
1. Attribution dynamique de VLAN avec Foxpass RADIUS
Foxpass RADIUS aide à attribuer en toute sécurité les utilisateurs et les appareils au VLAN approprié, grâce à une authentification robuste et à des attributions dynamiques.
Le fonctionnement est simple : lorsqu’un utilisateur se connecte, Foxpass l’authentifie et vérifie à quel groupe il appartient (comme invité, administrateur, IoT ou développeur). Le serveur RADIUS répond ensuite avec une attribution de VLAN, en plaçant l’utilisateur dans le segment approprié. Ainsi, les utilisateurs peuvent se connecter rapidement et être dirigés vers le segment de réseau dont ils ont besoin, sans compromettre la sécurité ni l’efficacité.
2. Accès basé sur les groupes d’annuaire
Foxpass peut lier l’accès à l’appartenance à des groupes d’annuaire, garantissant ainsi que les utilisateurs accèdent uniquement aux segments dont leur groupe a besoin. Il s’intègre aux fournisseurs d’identité et aux annuaires tels que Google Workspace, Okta, Microsoft Entra ID, OneLogin et LDAP, afin que l’accès reste aligné sur l’appartenance aux groupes de l’annuaire.
Lorsqu’un rôle ou un groupe d’utilisateur change dans l’annuaire, Foxpass peut automatiquement mettre à jour son accès en conséquence. Cela réduit le besoin pour les équipes IT de réaffecter manuellement des VLAN à des utilisateurs ou appareils individuels, et aide à réduire les accès obsolètes lorsque les utilisateurs quittent l’entreprise ou changent de rôle.
3. Authentification EAP-TTLS et EAP-TLS
Foxpass prend en charge des méthodes d’authentification qui aident les organisations à appliquer des contrôles d’accès plus stricts. Il prend en charge EAP-TTLS pour l’authentification par identité et mot de passe, ainsi que EAP-TLS pour l’authentification basée sur des certificats, afin que les entreprises disposent de plusieurs moyens de sécuriser les comptes.
Ainsi, les équipes IT peuvent utiliser les modèles d’authentification les mieux adaptés à leur entreprise, en fonction de leur environnement, de leur approche de gestion des appareils et de leurs exigences de confiance. Foxpass offre aux équipes IT plusieurs options d’authentification afin que l’accès soit adapté à l’environnement de l’organisation, à son modèle de gestion des appareils et à ses exigences de confiance.
4. Segmentation sur les réseaux Wi‑Fi, VPN et filaires
Foxpass RADIUS peut aider à appliquer la segmentation du réseau sur les réseaux Wi-Fi, VPN et filaires, afin que les utilisateurs puissent être affectés au segment approprié en fonction de l’authentification et de la politique.
Au lieu d’avoir besoin de segments distincts pour chaque type de connexion, Foxpass offre une expérience cohérente et conviviale sur tous les réseaux. Il n’est pas nécessaire de créer manuellement des processus distincts pour chaque méthode d’accès, car tout est géré depuis un emplacement centralisé.
5. Journalisation et visibilité des politiques
Si la segmentation du réseau et l’authentification des utilisateurs contribuent à sécuriser les réseaux, la journalisation est également essentielle pour aider les équipes IT à surveiller les tentatives d’authentification, l’activité d’accès au réseau et les décisions de politique déterminant qui obtient l’accès à quoi.
Foxpass propose des options de journalisation pour aider les équipes à suivre les tentatives d’accès par VLAN et par politique. Cela offre aux équipes IT une meilleure visibilité sur l’activité d’authentification, les décisions d’accès et les éventuelles lacunes des politiques.
Bonnes pratiques de segmentation du réseau
Lorsque vous segmentez votre réseau, vous devez veiller à trouver le bon équilibre entre sécurité et accessibilité. Cela peut être une tâche difficile au début, mais en suivant ces bonnes pratiques, vous pouvez maintenir une segmentation sécurisée de votre réseau tout en donnant aux employés accès aux zones dont ils ont besoin.
Cartographiez les utilisateurs, les appareils, les systèmes et les flux de données : La première étape est la préparation. Identifiez quels utilisateurs ont besoin d’accéder à quels systèmes, ainsi que les connexions qu’ils utilisent au quotidien, afin de cartographier correctement vos segments.
Identifiez les systèmes sensibles et les chemins d’accès à haut risque : hiérarchiser vos systèmes est tout aussi essentiel. Veillez à identifier les systèmes qui stockent des données sensibles, des ressources vitales ou des infrastructures critiques, afin de vous concentrer d’abord sur leur sécurisation.
Séparez les accès des invités, des employés, des serveurs, du BYOD et de l’IoT : la segmentation doit inclure des accès distincts pour les employés, les invités et les différents appareils. Veillez à ne pas donner à tout le monde le même niveau d’accès.
Utilisez des règles d’accès basées sur l’identité : Les règles d’accès basées sur l’identité permettent de garantir que les utilisateurs se connectent aux segments dont ils ont besoin en fonction de leurs rôles. Veillez à associer les décisions d’accès aux utilisateurs, groupes, appareils et certificats selon les besoins.
Utilisez l’attribution dynamique des VLAN lorsque cela est possible : L’attribution dynamique des VLAN réduit la gestion manuelle des VLAN en affectant les utilisateurs et les appareils au segment approprié lors de l’authentification, au lieu d’exiger des équipes IT qu’elles mettent à jour les autorisations pour chaque utilisateur.
Appliquez l’accès au moindre privilège : L’application des principes du moindre privilège donne aux utilisateurs et aux appareils l’accès dont ils ont besoin en fonction de leurs rôles, et pas davantage, ce qui limite au minimum les déplacements latéraux si un compte est compromis.
Automatisez l�’onboarding et le déprovisionnement : La synchronisation de l’accès au réseau avec les fournisseurs d’identité peut aider à maintenir les autorisations à jour en supprimant ou en modifiant automatiquement l’accès lorsque les utilisateurs quittent l’entreprise ou changent de rôle.
Surveillez l’authentification et l’activité d’accès : des journaux d’accès clairs sont essentiels pour les audits et la cybersécurité, car les équipes IT peuvent les utiliser pour examiner les schémas d’accès, repérer toute activité suspecte et identifier les lacunes dans les politiques.
Examinez régulièrement les politiques de segmentation: veillez à mettre à jour les segments et les règles d’accès à mesure que vos équipes, appareils, emplacements, applications et besoins métier évoluent.
Les erreurs courantes de segmentation du réseau à éviter
Compte tenu de l’importance et de la sécurité de la segmentation réseau, vous devez veiller à la mettre en œuvre correctement. Cependant, la segmentation peut aussi être une tâche complexe sans une planification et une exécution appropriées. Il y a donc plusieurs erreurs à surveiller.
Les erreurs courantes incluent :
S’appuyer sur des mots de passe Wi‑Fi partagés, ce qui complique le suivi des accès utilisateurs et le maintien de la traçabilité, tout en posant des problèmes de sécurité si un employé quitte l’entreprise et que le mot de passe n’est pas modifié.
Utiliser des affectations de VLAN statiques, difficiles à maintenir et nécessitant des mises à jour manuelles.
En se basant sur des listes d’adresses MAC comme méthode principale de contrôle d’accès, plutôt que sur des annuaires d’utilisateurs.
Donner aux invités, aux sous-traitants ou aux appareils BYOD le même accès qu’aux employés, ce qui peut leur permettre d’accéder à des segments du réseau contenant des informations sensibles ou propriétaires.
Oublier de supprimer l’accès lorsque des utilisateurs quittent l’entreprise ou changent de rôle.
Segmenter les réseaux sans définir de règles d’accès claires, ce qui complique l’accès des utilisateurs aux segments dont ils ont besoin.
Autoriser des appareils non gérés sur des réseaux sensibles, ce qui peut accroître l’exposition et affaiblir le contrôle d’accès.
Traiter la segmentation comme un projet ponctuel, plutôt que comme un processus continu.
Absence de journaux indiquant quels utilisateurs et appareils ont accédé à quels segments.
Créer des politiques excessivement complexes que les équipes IT ne peuvent pas maintenir.
Conclusion : une segmentation robuste exige un contrôle d’accès solide
La segmentation du réseau est un outil puissant qui aide les équipes IT à créer des limites claires au sein de leurs environnements réseau et à réduire les accès inutiles. Cependant, ces limites doivent être appliquées via la gestion des identités, les groupes d’annuaire et une authentification robuste.
Avec Foxpass, les équipes IT peuvent appliquer une segmentation réseau basée sur l’identité et gérer les accès de manière plus cohérente. Foxpass utilise l’attribution dynamique de VLAN via l’authentification RADIUS pour appliquer un accès basé sur l’identité et une segmentation réseau sur les réseaux Wi-Fi, VPN et filaires, afin de garantir la sécurité des réseaux et la vérification des utilisateurs.
Vous voulez voir comment Foxpass sécurise votre réseau grâce à la segmentation et à la gestion des accès basée sur l’identité ? Commencez dès aujourd’hui avec un essai gratuit.