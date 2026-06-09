Comme son nom l’indique, le protocole Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) émet des certificats pour les appareils réseau standard de la manière la plus simple possible. En général, la distribution de certificats aux appareils gérés nécessite plusieurs étapes, notamment l’intégration d’une infrastructure à clé publique (PKI), puis la mise en place de passerelles, la configuration de politiques, l’inscription de certificats, l’autorisation des appareils, etc.
Cependant, grâce au point de terminaison SCEP de Foxpass, vous pouvez réduire les contraintes et faire de l’inscription des certificats une formalité.
Qu’est-ce que le SCEP, exactement ?
Normalement, l’émission de certificats PKI nécessite l’échange d’informations avec une autorité de certification (CA) de confiance. L’autorité de certification garantit que l’identité et le nom de domaine figurant dans le certificat PKI sont légitimement associés à l’équipement réseau qui demande des informations. Mais avec SCEP, vous pouvez communiquer avec l’infrastructure PKI en toute simplicité à l’aide d’un secret partagé et d’une URL.
SCEP est un protocole éprouvé de longue date qui permet aux administrateurs IT de configurer et d’exécuter l’émission de certificats de manière simple.
Quels sont les composants impliqués dans SCEP ?
URL de l’API de la passerelle SCEP
Une URL d’API de passerelle indique à un appareil réseau comment communiquer avec l’API.
Secret partagé SCEP
Le secret partagé SCEP se compose d’un mot de passe sensible à la casse échangé entre le serveur SCEP et l’autorité de certification (CA).
Comment fonctionne le processus d’inscription SCEP ?
Les principales étapes du processus d’inscription SCEP sont les suivantes :
Ajoutez une URL SCEP.
Ajoutez le secret partagé SCEP.
Ajoutez le certificat de signature SCEP.
Créez et distribuez des fichiers de configuration à vos nœuds réseau.
Les nœuds du réseau utilisent des fichiers de configuration pour inscrire automatiquement les certificats.
Les fichiers de configuration peuvent contenir des profils qui incluent des paramètres tels que la période de validité du certificat, le nom de la configuration SCEP, la taille de la clé, le nombre de tentatives échouées autorisées, l’intervalle entre les nouvelles tentatives
autorisé, etc.
Vous pouvez également spécifier quels appareils peuvent recevoir les certificats.
L’inscription est réussie une fois l’authentification effectuée. Un certificat signé est délivré au nœud du réseau après l’authentification.
Vous pouvez consulter le processus de configuration SCEP de Foxpass pour obtenir le processus détaillé d’utilisation du protocole SCEP pour l’émission de certificats sur les serveurs RADIUS.
Quels sont les cas d’utilisation de SCEP ?
SCEP peut simplifier le processus de délivrance de certificats pour plusieurs systèmes réseau. Les cas d’usage de SCEP sont listés ci-dessous :
Les systèmes de gestion des appareils mobiles (MDM) utilisent SCEP pour émettre des certificats PKI à un grand nombre d’appareils mobiles et de smartphones sur leur réseau. D�élivrer un certificat à chaque mobile ou smartphone avec le processus de certification PKI normal peut prendre du temps. SCEP offre une alternative viable qui réduit la charge de travail des gestionnaires de réseau.
Les systèmes basés sur des routeurs utilisent SCEP pour émettre des certificats au nombre croissant d’appareils qui s’y connectent.
Les équilibreurs de charge, les hubs Wi-Fi®, les appareils VPN et les pare-feu émettent des certificats via SCEP aux nœuds réseau connectés au réseau étendu.
SCEP utilise également l’authentification RADIUS pour émettre un certificat de confiance à tous les appareils qui communiquent avec les serveurs RADIUS.
Quels sont les avantages de l’utilisation de SCEP ?
Les PKI offrent les mécanismes d’authentification les plus robustes pour l’identification numérique. Cependant, le processus peut devenir complexe à mesure que l’ampleur des appareils réseau et du réseau auquel ils sont connectés augmente. Dans cette situation, la configuration et la gestion manuelles des certificats PKI deviennent une tâche chronophage qui réduit non seulement la productivité, mais est aussi sujette à des erreurs nécessitant des corrections constantes.
L’émission, la mise en place et la configuration du certificat sur un appareil peuvent facilement prendre des heures. Mais si des erreurs manuelles sont commises, l’ensemble du réseau peut être exposé à de futures attaques. Les entreprises ont aussi tendance à oublier la date d’expiration du certificat. Cela entraîne un temps d’arrêt du système en raison du délai d’émission des certificats et de la réautorisation des périphériques réseau à se reconnecter au réseau.
Ainsi, le processus manuel de délivrance des certificats n’est pas seulement fastidieux, il peut aussi avoir des implications en matière de sécurité. SCEP offre les avantages suivants aux organisations :
Émission de certificats sans tracas.
Émission et configuration correctes des certificats sur de nombreux appareils.
Processus automatisé de délivrance des certificats nécessitant peu, voire aucune intervention manuelle.
Un protocole qui fait gagner du temps, réduit les coûts opérationnels et améliore indirectement la productivité en permettant aux administrateurs IT de se concentrer sur d'autres tâches en cours.
SCEP prend en charge la plupart des systèmes d’exploitation d’appareils et de serveurs, tels que Microsoft Windows, Apple iOS, macOS, Linux, ainsi que des systèmes d’annuaire comme Active Directory, ce qui en fait une solution polyvalente pour tous vos besoins de gestion réseau.
SCEP : comment Foxpass peut-il aider ?
Vous pouvez profiter de tous les avantages de SCEP via les endpoints SCEP de Foxpass sur vos appareils Apple ou Windows.
Le point de terminaison SCEP de Foxpass vous permet d’effectuer des opérations liées à l’ICP sans effort. Pour plus de simplicité, nous délivrons des certificats valables 5 ans, plutôt que de vous imposer la contrainte d’un renouvellement annuel. Si vous disposez de l’infrastructure de serveur RADIUS de Foxpass, vous pouvez utiliser SCEP avec celle-ci. RADIUS et SCEP, ensemble, vous protègent contre les attaques, car ils vous permettent de rejeter les tentatives d’autorisation non souhaitées sur votre réseau.
Vous pouvez également consulter les certificats délivrés selon leur numéro de série, leur date d’émission, leur statut et leur date d’expiration depuis la console Foxpass. Et si vous pensez que des activités inutiles ont lieu alors que le certificat du nœud réseau est en place, vous pouvez facilement révoquer le certificat.
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