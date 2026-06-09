Comment pouvez-vous être sûr que les utilisateurs connectés sont bien ceux qu’ils prétendent être ? Et qu’en est-il des sites web auxquels vous accédez, ou des applications que vous utilisez ?
Les organisations modernes ont besoin d’un moyen fiable de vérifier l’identité des utilisateurs, des appareils, des serveurs et des applications avant d’accorder l’accès. Les mots de passe, bien qu’ils constituent un bon point de départ, sont difficiles à gérer à grande échelle, surtout lorsque les équipes ont besoin d’un accès sécurisé aux réseaux et à d’autres infrastructures internes.
C’est là qu’une autorité de certification (CA) intervient pour aider à vérifier la légitimité d’une identité.
Alors, comment fonctionne une autorité de certification, et pourquoi est-ce important pour un contrôle d'accès sécurisé ? Explorons.
Qu’est-ce qu’une autorité de certification ?
Une autorité de certification est une entité de confiance qui émet et signe des certificats numériques permettant de prouver qu’un site web, un utilisateur, un appareil, un serveur ou une application est bien ce qu’il ou elle prétend être. L’autorité de certification ne se contente pas de créer des certificats, elle valide aussi les identités, signe les certificats et aide à déterminer si une identité est digne de confiance.
Par exemple, lorsque vous vous connectez à un site web, son identité est authentifiée au moyen d’un certificat SSL/TLS. Cela confirme que le site web est bien celui qu’il prétend être et permet des connexions sécurisées et chiffrées. Dans ces cas, cette confiance repose sur l’AC derrière le certificat SSL/TLS.
Pourquoi les autorités de certification sont importantes
Alors, pourquoi est-ce important ? Maintenir la confiance et authentifier l’identité sont essentiels pour la cybersécurité, et les autorités de certification prennent en charge l’identité numérique et l’authentification sécurisées afin d’apporter cette confiance. Cela fonctionne de plusieurs façons, notamment :
Vérification de l’identité des sites web, des utilisateurs, des appareils, des serveurs et des applications.
Activation d’une communication chiffrée via des certificats SSL/TLS.
Prise en charge de l’authentification basée sur des certificats pour l’accès au réseau.
Réduire la dépendance aux identifiants partagés.
Aider les organisations à gérer la confiance à grande échelle.
Renforcer le contrôle d’accès et la préparation aux audits.
En bref, une autorité de certification est un élément essentiel pour établir et maintenir la confiance numérique. Sans cela, le travail et la communication en ligne seraient nettement plus risqués et moins fiables.
Comment fonctionne une autorité de certification ?
Comprendre le fonctionnement des autorités de certification nous aide à comprendre ce qui en fait une source fiable d’authentification de l’identité, ainsi que ce qu’elle peut et ne peut pas faire. Les autorités de certification fonctionnent ainsi :
Une demande de certificat est créée : D’abord, un utilisateur, un appareil, un serveur ou une application demande un certificat, souvent via une demande de signature de certificat ou un processus d’inscription automatisé. Le certificat pourra ensuite être utilisé ultérieurement lors de l’authentification.
L’autorité de certification valide la demande : avant que le certificat soit émis, l’autorité de certification vérifie que la demande est fiable, puis la valide.
L’autorité de certification émet et signe le certificat : Une fois la demande validée, l’autorité de certification utilise sa clé privée pour signer numériquement le certificat.
Le certificat est présenté lors de l’authentification : Le certificat est ensuite présenté à un navigateur, un réseau, un VPN, un serveur ou un système d’authentification (selon ce qui est vérifié et la façon dont ils se connectent).
Le système récepteur vérifie si le certificat est approuvé : Ensuite, le système récepteur vérifie si le certificat remonte à une autorité de certification de confiance, possède une signature valide, n’a pas expiré, n’a pas été révoqué et respecte les conditions de politique requises. Si ces vérifications sont concluantes, le système peut faire confiance à l’identité pour cette demande d’authentification.
Le certificat est renouvelé, remplacé ou révoqué si nécessaire : Les certificats ne durent pas indéfiniment. Ils ont des cycles de vie et doivent être gérés dans la durée, donc leur renouvellement, leur remplacement et leur révocation font partie du processus.
Comment les autorités de certification s’intègrent à l’infrastructure PKI
Parlons maintenant de l’infrastructure à clé publique (PKI). Il s’agit du système plus large de technologies, de clés, de certificats et de politiques qui permet au modèle de confiance fondé sur les certificats de fonctionner. Savoir ce que c’est et comment il fonctionne constitue donc la base pour comprendre une autorité de certification.
L’infrastructure à clés publiques (PKI) comprend les éléments suivants :
Autorité de certification racine
L’autorité de certification racine est l’ancre de confiance la plus élevée dans la hiérarchie des certificats. C’est vers cela que les autres certificats font remonter leur chaîne de confiance, ce qui en fait essentiellement l’autorité ultime en matière de confiance et d’authentification. À ce titre, il est très sensible.
Autorité de certification intermédiaire
Entre l’autorité de certification racine et les certificats utilisés au quotidien se trouve l’autorité de certification intermédiaire. Ces éléments permettent de limiter l’utilisation directe de l’autorité de certification racine, tout en maintenant sa sécurité et en assurant l’authentification ainsi que la vérification de la confiance.
Autorité de certification émettrice
L’AC émettrice gère l’émission des certificats pour les utilisateurs, les appareils, les serveurs et les applications. Il vérifie les identités et délivre des certificats numériques qui prennent en charge l’authentification, la communication sécurisée ou la signature, selon le cas d’usage.
À quoi servent les certificats numériques ?
Alors, à quoi servent exactement les certificats numériques ? Comme établi, ils valident la confiance et l’identité, mais cela peut servir à de nombreux cas d’usage. Cela inclut :
Sécurité des sites web : Les sites web utilisent des certificats SSL/TLS émis par des autorités de certification afin d’aider les navigateurs à vérifier le site et à chiffrer le trafic.
Authentification des appareils : Les certificats aident à prouver qu’un appareil est autorisé, afin qu’il puisse accéder aux réseaux, aux fichiers ou à d’autres informations sensibles selon les permissions accordées.
Authentification Wi-Fi : Lorsque les utilisateurs se connectent à un réseau Wi-Fi, les certificats peuvent permettre aux utilisateurs et appareils approuvés de se connecter en toute sécurité à un réseau de confiance.
Authentification VPN : Les VPN peuvent permettre aux employés à distance d’accéder aux réseaux internes, mais cet accès doit rester sécurisé. Les certificats peuvent aider à vérifier l’accès avant d’autoriser une connexion au VPN, afin de garantir que seuls les utilisateurs autorisés s’y connectent.
Authentification du serveur : Les certificats aident les systèmes à vérifier que les serveurs sont fiables, protégeant ainsi les utilisateurs des serveurs non vérifiés ou non sécurisés.
Authentification de l’utilisateur : Les certificats peuvent aider à vérifier l’identité de l’utilisateur sans s’appuyer uniquement sur des mots de passe, ajoutant une couche supplémentaire de cybersécurité lors de la connexion des utilisateurs.
Signature de code : les certificats permettent de vérifier qu’un logiciel provient d’un éditeur de confiance, ce qui aide à éviter les programmes faux ou dangereux.
Autorités de certification publiques vs autorités de certification privées
Toutes les autorités de certification n’ont pas le même rôle. Il existe des autorités de certification (CA) privées et publiques, et si elles sont toutes deux essentielles pour authentifier les identités et les autorisations, elles remplissent des fonctions très différentes. Alors que les autorités de certification publiques sont généralement associées aux sites web et aux navigateurs, les autorités de certification privées sont souvent utilisées au sein des organisations pour l’authentification interne, afin de vérifier les utilisateurs et de maintenir les autorisations appropriées.
Autorités de certification publiques
Les autorités de certification publiques sont généralement utilisées pour les sites web publics et les services accessibles sur Internet. Ils émettent des certificats qui aident les navigateurs et les systèmes d’exploitation à vérifier qu’ils se connectent bien au domaine prévu et permettent une communication chiffrée.
Autorités de certification privées
Les AC privées, en revanche, sont utilisées au sein d’organisations individuelles. Ils émettent des certificats à des fins internes, par exemple pour des systèmes, des utilisateurs, des appareils, des applications ou des VPN, afin d’authentifier les connexions et de maintenir la sécurité.
Les autorités de certification privées sont particulièrement importantes pour le contrôle d'accès basé sur des certificats au sein d'une organisation. Grâce à elles, les entreprises peuvent définir et gérer leurs périmètres de confiance, en mettant en place des contrôles stricts sur les personnes autorisées à se connecter, les appareils qu’elles peuvent utiliser, les ressources auxquelles elles peuvent accéder et les applications autorisées.
Comment les autorités de certification prennent en charge le contrôle d’accès au réseau
Les certificats servent à authentifier bien plus que les seuls sites web. Ils peuvent aider à vérifier les utilisateurs, les appareils, les applications, les serveurs, les réseaux, et plus encore, ce qui en fait des fonctionnalités de sécurité essentielles.
En fait, la vérification des utilisateurs et des appareils est courante, car elle garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au Wi-Fi, aux VPN ou à d’autres systèmes internes. Cela utilise généralement l’authentification RADIUS et le contrôle d’accès réseau 802.1X, permettant une gestion centralisée de l’accès des utilisateurs grâce à la communication entre un serveur RADIUS et les clients.
Le contrôle basé sur des certificats pour l’accès au réseau offre de nombreux avantages, notamment :
Chaque appareil peut avoir son propre certificat unique, offrant une authentification et une sécurité renforcées.
L’accès peut être limité aux utilisateurs de confiance et aux appareils gérés, afin que les utilisateurs inconnus ou non autorisés ne puissent pas se connecter.
Les certificats réduisent la dépendance aux mots de passe Wi-Fi partagés, améliorent la sécurité et empêchent toute personne ayant volé un mot de passe de se connecter.
L’accès des appareils perdus, volés ou mis hors service peut être supprimé, afin que les voleurs ne puissent pas accéder au réseau.
L’onboarding et le déprovisionnement deviennent plus faciles à gérer.
Les équipes IT peuvent mettre en place des contrôles d’accès plus stricts sans alourdir la charge liée aux mots de passe pour les utilisateurs.
Authentification basée sur des certificats vs authentification basée sur des mots de passe
À ce stade, vous vous demandez peut-être si l’authentification basée sur des certificats est vraiment nécessaire si vous utilisez des mots de passe pour tout, ou quelle est la différence entre les deux.
Les mots de passe peuvent être difficiles à sécuriser et à gérer à grande échelle, surtout lorsque les équipes doivent vérifier à la fois les utilisateurs et les appareils avant d'accorder l'accès au réseau. L’authentification par certificat offre aux équipes IT un autre moyen de vérifier des identités de confiance sans se reposer uniquement sur les mots de passe.
Nous pouvons décomposer les différences comme suit :
Méthode d’authentification
Basé sur le mot de passe
Basé sur des certificats
Vérification d’identité
L’utilisateur saisit un mot de passe
L’utilisateur ou l’appareil présente un certificat
Risque lié au partage d’identifiants
Plus élevé, surtout si les mots de passe sont réutilisés ou partagés
Inférieur, car les certificats sont liés à des utilisateurs ou appareils individuels
Appareils de confiance
Limité (sauf si associé à d’autres contrôles)
Plus robuste, car les appareils peuvent être identifiés de manière unique
Expérience utilisateur
Nécessite la saisie d’un mot de passe
Peut prendre en charge l’ authentification sans mot de passe
Déprovisionnement
Peut nécessiter des changements de mot de passe ou la suppression du compte
L’accès par certificat peut être facilement révoqué ou supprimé selon les besoins
Le plus adapté
Besoins d’accès de base
Wi‑Fi sécurisé, VPN, authentification des appareils et des utilisateurs
Cela ne signifie pas que l’authentification basée sur des certificats rend les mots de passe obsolètes ou élimine la nécessité d’autres politiques d’accès. Une sécurité robuste, multicouche, est essentielle pour offrir la meilleure protection possible. Cependant, l’authentification basée sur des certificats offre aux équipes IT une base solide et un modèle de confiance robuste pour gérer les utilisateurs et les appareils.
Risques courants liés aux autorités de certification et défis de gestion
L’autorité de certification est un outil puissant pour la confiance et l’authentification. Les systèmes peuvent faire confiance aux certificats signés par une CA lorsque la chaîne de certificats, la période de validité, le statut de révocation et les exigences de politique sont conformes, ce qui signifie que la CA doit être protégée et gérée avec soin. Par conséquent, les équipes IT doivent être conscientes de plusieurs défis lorsqu’elles s’appuient sur la CA.
Les risques et défis courants incluent :
Des certificats expirés, qui peuvent perturber l’accès jusqu’à leur mise à jour.
Des processus de renouvellement des certificats défaillants, qui compliquent le rétablissement de la confiance.
Protection insuffisante des clés privées de l’autorité de certification (CA), car des clés compromises peuvent compromettre la sécurité.
Des politiques de certificats mal configurées qui perturbent le processus de certification.
Manque de visibilité sur les certificats émis, ce qui les rend plus difficiles à gérer.
Processus de révocation incomplets, ce qui fait que des certificats restent valides alors qu’ils auraient dû être révoqués.
D’anciens utilisateurs ou des appareils non gérés conservent un accès plus longtemps qu’ils ne le devraient.
Des workflows de certificats manuels qui créent des lacunes opérationnelles.
Bonnes pratiques pour gérer la confiance basée sur des certificats
Il est clair qu’une bonne gestion de la confiance basée sur les certificats est essentielle pour maintenir la sécurité et authentifier les utilisateurs. Cependant, cela signifie aussi qu’elle doit être gérée avec soin. Les équipes IT devront donc garder à l’esprit les bonnes pratiques lors de la configuration et de la gestion d’une autorité de certification.
Les bonnes pratiques incluent :
Utilisez une hiérarchie de CA claire pour la gestion de la confiance afin de maintenir la sécurité et de réduire la confusion.
Protégez les clés privées CA avec des contrôles robustes pour empêcher des acteurs malveillants de les compromettre.
Définissez des politiques d’émission de certificats pour vous assurer que les autorisations sont correctement appliquées.
Suivez les dates d’expiration et de renouvellement des certificats pour les maintenir à jour.
Révoquez les certificats lorsque des utilisateurs ou des appareils ne doivent plus avoir accès.
Évitez les identifiants partagés, surtout lorsqu’un accès basé sur des certificats est plus adapté.
Intégrez les workflows d’authentification aux fournisseurs d’identité (lorsque possible).
Conservez des journaux pour assurer la visibilité des accès, la responsabilisation et la préparation aux audits.
Comment Foxpass facilite l’authentification réseau basée sur des certificats
Lorsque vous recherchez une authentification réseau sécurisée basée sur des certificats, il vous faut une solution capable de permettre de manière fiable aux utilisateurs autorisés de se connecter tout en maintenant la sécurité et la vérification de l’identité. Cela nous amène à Foxpass.
Foxpass Cloud RADIUS aide les organisations à contrôler qui peut accéder à leurs réseaux Wi-Fi et VPN grâce à une authentification sécurisée des utilisateurs et des appareils. Il prend en charge l’authentification sans mot de passe, basée sur des certificats, permettant aux utilisateurs et appareils approuvés de présenter des certificats pour validation avant de se connecter. Cela permet de réduire la dépendance aux identifiants partagés et donne aux équipes IT un contrôle renforcé sur les personnes et les éléments pouvant accéder au réseau.
Foxpass s’intègre également aux principaux fournisseurs d’identité, notamment Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace et OneLogin. Lorsque des utilisateurs sont ajoutés, modifiés ou supprimés dans votre fournisseur d’identité, Foxpass aide à maintenir les accès à jour afin que les équipes puissent simplifier l’onboarding et le déprovisionnement.
Par conséquent, Foxpass offre plusieurs avantages pour répondre aux exigences de conformité IT, se préparer aux audits et renforcer la sécurité, notamment :
Accès Wi‑Fi et VPN plus sécurisé.
Moins de dépendance aux mots de passe partagés.
Authentification des utilisateurs et des appareils simplifiée.
Gestion des accès simplifiée.
Un contrôle renforcé sur les personnes et les appareils autorisés à se connecter à votre réseau.
Quand devez-vous utiliser l’authentification basée sur des certificats ?
Si, après avoir lu cet article, vous ne savez toujours pas si l’authentification basée sur des certificats est utile pour votre entreprise, il est facile d’évaluer vos besoins et de déterminer si c’est le meilleur choix. L’authentification basée sur des certificats est particulièrement utile pour les organisations qui souhaitent un contrôle renforcé sur ce à quoi les utilisateurs et les appareils peuvent accéder, mais nous pouvons aller plus loin dans l’explication.
Vous devriez utiliser l’authentification basée sur des certificats si :
Vous devez sécuriser l’accès au Wi‑Fi ou à VPN pour les employés.
Vous souhaitez réduire la dépendance aux mots de passe partagés et vous assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter.
Vous devez authentifier à la fois les utilisateurs et les appareils, au lieu de vous appuyer sur de simples connexions de compte.
Vous utilisez des appareils gérés et souhaitez un contrôle d’accès plus strict.
Vous avez besoin d’un onboarding et d’un offboarding plus rapides lorsque des employés arrivent ou quittent l’entreprise.
Vous souhaitez mieux savoir qui et quoi se connecte à votre réseau afin de préserver la visibilité et la responsabilité.
Vous vous préparez à des revues de sécurité, des audits ou des exigences de conformité et devez démontrer un niveau élevé de sécurité et d’authentification.
L’accès réseau sécurisé commence par une identité de confiance
L’autorité de certification constitue le fondement de la confiance numérique. Grâce à cela, les organisations peuvent vérifier les identités de manière plus fiable, délivrer des certificats, prendre en charge des communications sécurisées, et les équipes IT peuvent sécuriser leurs réseaux. Sans cela, des utilisateurs et appareils non autorisés peuvent plus facilement infiltrer un réseau ou compromettre des comptes.
Foxpass Cloud RADIUS aide les entreprises à renforcer le contrôle d’accès au Wi-Fi et au VPN grâce à une authentification par certificat pour les utilisateurs et les appareils. Les équipes IT peuvent réduire leur dépendance aux identifiants partagés, simplifier l’intégration et la suppression des accès, et mieux contrôler qui et quoi peut se connecter.
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