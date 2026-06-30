La sécurité réseau moderne évolue. Pour de nombreuses organisations, l’accès sécurisé au Wi‑Fi, au VPN et à l’infrastructure n’est plus lié à un modèle d’identité axé sur Microsoft ni à l’écosystème d’un seul fournisseur.
De nombreuses équipes IT s’appuient sur Okta ou Google Workspace, et elles ont besoin que l’authentification réseau reflète cette réalité.
Foxpass aide les équipes à relier des politiques d’accès basées sur l’identité au Wi-Fi, au VPN et à l’infrastructure réseau, sans imposer une stratégie d’identité à fournisseur unique.
Pourquoi la prise en charge flexible des identités est importante pour l’accès réseau
De nombreux modèles d’accès réseau et de déploiement de certificats reposent encore sur une architecture d’identité axée sur Microsoft. Mais les environnements IT réels sont souvent plus flexibles. Certaines organisations utilisent Okta comme source de référence pour l’identité. D’autres s’appuient sur Google Workspace comme centre de leur cycle de vie utilisateur et de leur modèle d’accès. Certaines gèrent également l’identité sur plus d’un fournisseur à mesure que leur environnement évolue.
Cette flexibilité change ce que l’authentification réseau doit accomplir. Les décisions d’accès doivent pouvoir s’appuyer sur le contexte d’identité auquel les équipes font déjà confiance, que ce contexte provienne des utilisateurs et groupes Okta ou des utilisateurs Google Workspace. L’objectif est d’intégrer le contrôle d’accès basé sur les groupes, les règles d’accès Wi-Fi et VPN et l’authentification basée sur des certificats dans l’architecture que les équipes utilisent déjà.
Foxpass étend l’identité à la couche réseau
Foxpass aide à étendre l’identité cloud à la couche d’accès réseau grâce à Foxpass Cloud RADIUS. Cela permet aux utilisateurs et groupes de l’annuaire de définir les règles d’accès Wi-Fi et VPN, de réduire la dépendance aux mots de passe partagés et de prendre en charge des politiques RADIUS plus granulaires.
Pour les équipes centrées sur Okta et Google Workspace, Foxpass offre un moyen d’appliquer un contrôle d’accès basé sur les groupes au niveau du réseau, sans exiger une approche reposant uniquement sur Microsoft Entra ID.
L’avantage concret, c’est la flexibilité sans compromis. Certaines équipes ont besoin d’un moyen rapide d’adopter une authentification basée sur l’identité pour l’accès au Wi‑Fi ou au VPN à l’aide d’identifiants et de stratégies de groupe. D’autres sont prêtes à évoluer vers un accès basé sur des certificats, où chaque connexion est validée au moyen de certificats d’appareil et de contrôles de confiance renforcés.
Foxpass prend en charge l’authentification basée sur l’identité via EAP-TTLS et l’authentification basée sur les certificats via EAP-TLS, offrant aux entreprises une voie pour passer de l’accès basé sur mot de passe à l’accès basé sur certificat à leur propre rythme.
Accès réseau basé sur des certificats pour les environnements d'identité cloud-first
L’authentification basée sur des certificats est particulièrement importante dans cette évolution, car elle fait passer la conversation des mots de passe à la confiance.
Pour de nombreuses organisations, l’adoption d’un accès basé sur des certificats s’est historiquement accompagnée de complexité, en particulier lorsque les identités, les appareils et l’infrastructure réseau n’appartiennent pas tous au même écosystème. Foxpass prend en charge EAP-TLS pour l’accès Wi-Fi et VPN et peut aider les équipes à gérer l’authentification basée sur des certificats dans des environnements gérés, BYOD et cloud-first.
C’est tout aussi important sur le plan opérationnel que stratégique. Les équipes de sécurité modernes subissent une pression croissante pour réduire la complexité tout en renforçant le niveau d’assurance. Ils ne veulent pas maintenir en vie des serveurs RADIUS hérités juste pour préserver un modèle d’accès réseau conçu pour une autre époque. Ils veulent un contrôle cloud-native, une meilleure auditabilité et des politiques qui reflètent l’identité réelle et le contexte des appareils.
Foxpass aide à faire évoluer l'accès réseau dans cette direction, en donnant aux équipes un moyen d'appliquer des contrôles pilotés par l'identité et basés sur des certificats dans les environnements Okta et Google Workspace, sans supporter le fardeau d'une infrastructure héritée.
Là où cela résonne le plus
Les équipes Okta et Google Workspace qui passent de mots de passe Wi‑Fi partagés ou de PSK à l’authentification 802.1X
Les équipes IT utilisant des groupes d’identités pour aider à contrôler l’accès à des réseaux, VPN et infrastructures spécifiques.
Les organisations passent d’une authentification EAP-TTLS basée sur les mots de passe à une authentification EAP-TLS basée sur des certificats.
Les équipes qui prennent en charge un mélange de terminaux gérés, de BYOD et d’utilisateurs cloud-first.
Les entreprises à la recherche d’un accès réseau qui n�’est pas limité à une architecture axée sur Microsoft Entra ID.
Une authentification réseau moderne conçue pour la flexibilité
L’authentification réseau devient un test d’ouverture architecturale. À mesure que les organisations évoluent vers une sécurité axée sur l’identité, l’accès sécurisé doit fonctionner avec les systèmes et les modèles de confiance qu’elles utilisent déjà.
Pour les équipes centrées sur Okta et Google Workspace, cela signifie apporter un accès plus robuste, piloté par des politiques et compatible avec les certificats au Wi-Fi, au VPN et à l’infrastructure réseau, sans imposer les décisions d’identité dans un modèle à fournisseur unique.
Foxpass accompagne cette évolution en étendant l’accès piloté par l’identité à la couche réseau tout en préservant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution des environnements d’identité.
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