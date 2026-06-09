Il y a peu de choses plus importantes pour une entreprise que la sécurité numérique. Les employés doivent pouvoir se connecter à leurs comptes, appareils et réseaux de manière sécurisée et efficace, et tout doit être protégé contre les intrus ou les acteurs malveillants. Les certificats PKI sont un outil courant de cybersécurité, mais tout le monde ne sait pas ce qu’ils sont, comment ils fonctionnent ou comment ils se comparent aux mots de passe traditionnels.
L’infrastructure à clé publique (PKI) est un système qui permet de chiffrer et de signer des données à des fins de sécurité. Les certificats PKI, quant à eux, authentifient numériquement l’identité d’un utilisateur afin de garantir l’utilisation sécurisée d’un compte, d’un appareil ou d’un service. La PKI offre un moyen plus sûr pour qu’un utilisateur connu se connecte en toute sécurité à la fois à des systèmes publics, comme des pages web, et à des systèmes privés comme les VPN, le Wi-Fi® et d’autres formes de systèmes d’authentification multifacteur (MFA).
Les noms d’utilisateur et les mots de passe appartiennent de plus en plus au passé pour les entreprises modernes. Dans le même temps, les certificats PKI se généralisent et deviennent plus rentables, ce qui donne aux entreprises encore plus de raisons d’abandonner le nom d’utilisateur et le mot de passe standard comme mécanisme d’authentification.
Les identifiants sont faciles à pirater
Bien que les mots de passe et autres identifiants similaires soient un bon début, une bonne sécurité exige davantage. Un compte doté d’un seul niveau de sécurité peut être très vulnérable aux personnes extérieures et aux bots capables de deviner des mots de passe en quelques minutes.
En revanche, les certificats PKI utilisent un chiffrement de niveau industriel et le protocole standard Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). Cela offre un moyen simple et sécurisé d’enrôler les appareils et d’assurer l’authentification ultérieure, qui ne peut pas être piratée ou volée aussi facilement qu’un mot de passe.
La PKI réduit les situations liées aux erreurs humaines
L’erreur humaine est l’une des vulnérabilités les plus difficiles à contrer, et les hackers le savent, d’où la hausse des attaques visant les individus, comme le phishing ou les attaques de l’homme du milieu (MITM). Ces attaques de l’homme du milieu se produisent lorsqu’un tiers intercepte la communication entre deux parties. Par exemple, lorsqu’un employé clique accidentellement sur un lien dans un e-mail de phishing, l’attaque MITM peut permettre d’accéder au compte de messagerie et même à l’appareil.
Avec PKI, en revanche, il existe plusieurs niveaux de sécurité grâce à la combinaison de clés publique/privée. Ainsi, même si un attaquant parvient à accéder à la clé publique, ses efforts seraient vains, car il lui faudrait la clé privée pour décoder les données et comprendre le message.
Réduisez les problèmes informatiques liés au Wi‑Fi®
Dans les situations sans certificats PKI ni SCEP, n’importe qui peut communiquer le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre réseau Wi‑Fi® à quelqu’un d’autre. Cela conduit à une situation où des utilisateurs inconnus peuvent continuer à utiliser votre réseau à votre insu et sans votre autorisation.
Les certificats PKI remplacent entièrement les mots de passe Wi-Fi® et n’accordent l’accès au réseau qu’à un groupe d’utilisateurs choisi. Le SCEP de Foxpass, inclus dans notre Advanced RADIUS par exemple, aide les utilisateurs que vous avez choisis à inscrire facilement leurs appareils, vous permettant ainsi de suivre quels utilisateurs ont accès à votre réseau Wi-Fi® .
En plus d’accorder facilement l’accès au réseau, vous pouvez également révoquer facilement l’accès de n’importe quel utilisateur en révoquant son certificat SCEP depuis la console Foxpass.
Les entreprises de toutes tailles peuvent rapidement sécuriser leurs réseaux Wi-Fi® à l’aide du Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) de Foxpass. Entièrement géré et facile à déployer, il permet aux entreprises de protéger leurs réseaux sans complication.
De plus, les certificats SCEP Foxpass expirent tous les 5 ans, tandis que les certificats classiques expirent chaque année, ce qui permet de réduire les contraintes pour les équipes IT chaque année.
Avec un système de gestion PKI/SCEP comme celui de Foxpass, vous pouvez protéger votre réseau Wi‑Fi® sans compliquer la vie de vos employés ou de votre équipe IT. Pour plus d’informations, planifiez une démonstration ou échangez avec un représentant à help@foxpass.com.
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