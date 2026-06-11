Chez Splashtop et Foxpass, nous innovons en permanence. Nous sommes donc ravis d’annoncer officiellement quelques nouvelles fonctionnalités que nous avons déployées au cours des derniers mois !
fournisseurs de services managés
Si vous gérez l’IT ou l’infrastructure d’une entreprise externe, nous prenons désormais en charge la possibilité de gérer d’autres organisations depuis notre interface. Cela facilite plus que jamais la consolidation et la gestion de l’ensemble depuis un seul écran, surtout si vous prenez en charge plusieurs organisations.
Contactez-nous via notre chat en direct ou à l’adresse help@foxpass.com pour configurer votre compte en tant que revendeur ou MSP, et nous activerons votre capacité à ajouter de nouvelles organisations à gérer.
Responsables de groupe
Vous pouvez désormais nommer des utilisateurs non administrateurs comme gestionnaires de groupe pour les groupes LDAP. Ces utilisateurs peuvent ajouter des membres permanents ou temporaires à tous les groupes qu’ils gèrent, offrant ainsi plus de flexibilité et de contrôle sur les groupes et les autorisations.
Pour commencer à utiliser les gestionnaires de groupe, ajoutez simplement un utilisateur en tant que gestionnaire sur la page Groupes. L’utilisateur verra alors une option pour gérer les groupes dans sa barre latérale.
Sessions personnalisées
Vous pouvez définir des délais d’expiration de session personnalisés pour vos utilisateurs, afin qu’ils ne prolongent pas leur présence indéfiniment. Accédez simplement à la page Configuration et définissez la limite de temps dans « Expiration de session personnalisée ».
Une fois la session expirée, les utilisateurs doivent se reconnecter à Foxpass. Le délai d’expiration de session par défaut est de 2 semaines.
Informations sur l’appartenance au groupe
Vos utilisateurs peuvent désormais voir à quels groupes ils appartiennent sur le tableau de bord.
Attributs Radius Huawei
Suite à de nombreuses demandes, nous avons ajouté des attributs spécifiques à Huawei pour les attributs RADIUS. Si vous souhaitez voir d’autres attributs spécifiques à un fournisseur, faites-le-nous savoir via notre chat en direct ou à l’adresse help@foxpass.com.
à venir
Mise à jour des journaux d’événements et de la journalisation
Nous ajouterons très bientôt davantage de fonctionnalités de journalisation ! Le premier est la journalisation des événements, qui enregistre toutes les tentatives de connexion, les créations et suppressions d’utilisateurs, les modifications des appartenances à des groupes, et plus encore. Nous ajouterons également plus de détails à nos journaux LDAP et RADIUS, comme le type de binder et l’adresse IP.
Sudoers
Si vous utilisez des fichiers SUDOers pour gérer les autorisations sudo sur vos hôtes, nous ajoutons la possibilité de gérer SUDOers via notre interface LDAP. Si vous souhaitez essayer le programme bêta pour cette fonctionnalité, contactez-nous via notre chat en direct ou écrivez-nous à help@foxpass.com.
Améliorations de l’interface utilisateur
Nous travaillons activement à refondre l’interface utilisateur afin de la rendre plus rapide, plus réactive et plus facile à parcourir. Un remaniement complet de l’interface utilisateur arrive bientôt.
Merci de nous avoir lus et excellente année 2018 !
-L’équipe Foxpass