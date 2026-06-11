Karthik est ingénieur principal senior chez Splashtop. Karthik est passionné par la résolution de défis complexes liés à la scalabilité et a fait ses preuves en transformant des prototypes en systèmes de production évolutifs qui génèrent une valeur commerciale significative. Pendant son temps libre, il aime jouer au pickleball, profiter de balades pittoresques sans destination particulière en tête, et adore faire de la randonnée et découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles saveurs et de nouvelles cultures.