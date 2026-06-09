Lorsque j’ai fondé Foxpass il y a huit ans, mon objectif était d’apporter des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise aux entreprises de toutes tailles. Grâce à votre aide, nous avons pu atteindre cet objectif. Grâce à notre gamme de produits de gestion des identités et de produits de contrôle d’accès basé sur les rôles pour les réseaux et les serveurs, nous avons renforcé la sécurité de centaines de clients.
Je suis ravi de pouvoir annoncer que Foxpass a été acquis par Splashtop, le leader de l'accès à distance sécurisé et du support à distance. Quand j’ai rencontré Mark et les autres cofondateurs pour la première fois, il était clair que nos visions étaient alignées et que nous partagions la même passion pour ravir nos clients.
D’emblée, peu de choses changeront : toute l’équipe rejoint Splashtop. Vous continuerez à voir les mêmes visages lors des appels commerciaux et des chats de support à distance. Et avec le soutien de Splashtop, Foxpass pourra apporter à nos produits des améliorations attendues depuis longtemps et continuer à vous offrir le support de classe mondiale que vous attendez de nous.
Je suis très fier de ce que l’équipe Foxpass, passée et présente, a accompli. Je vous suis reconnaissant, à vous, nos clients, qui nous avez soutenus tout au long du parcours, par votre fidélité, vos retours et, surtout, votre confiance. Cette acquisition marque le début d’un nouveau chapitre qui offrira de meilleurs produits, un meilleur support et une meilleure sécurité à nos clients actuels et futurs.
Cordialement,
Aren Sandersen
Fondateur, Foxpass
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader des solutions qui simplifient et fluidifient le travail depuis n’importe où. Ses solutions pour le travail flexible, les médias et le divertissement, l’apprentissage et le support IT offrent une expérience aussi rapide, simple et sécurisée que si vous étiez devant une machine sur site. Splashtop offre des performances élevées avec une qualité 4k à 60fps, des fonctionnalités de sécurité avancées et la conformité, une seule application pour l’accès et le support sur tous les appareils et systèmes d’exploitation, ainsi qu’un support mondial instantané avec un accès direct à un expert. Plus de 30 millions d’utilisateurs, dont ceux de 85 % des entreprises du Fortune 500, utilisent les produits Splashtop dans le monde. Splashtop.com