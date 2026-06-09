Les entreprises continuent de subir une technique de piratage Wi-Fi vieille de près de 20 ans, connue sous le nom d’attaque evil twin (jumeau maléfique). Cette dernière est un excellent exemple d’attaque de type Man-in-the-Middle (MitM). Bien que largement connues, les attaques du jumeau maléfique restent difficiles à prévenir en l’absence de mesures de sécurité adéquates.
Cet article se penche sur le célèbre incident de piratage du GRU, au cours duquel des pirates russes ont utilisé l’attaque du jumeau maléfique pour infiltrer des réseaux Wi-Fi et extraire des données sensibles d’organisations de premier plan. Nous examinerons ensuite comment une solution RADIUS Wi-Fi basée sur des certificats aurait pu contrer cette attaque.
Comment fonctionne l’attaque du jumeau maléfique ?
L’installation : le cybercriminel met en place un faux réseau Wi-Fi dont le nom (SSID) ressemble beaucoup à celui d’un réseau légitime. Ce SSID copié peut sembler identique, mais le faux réseau est conçu pour tromper.
Attirer la proie : des utilisateurs peu méfiants cherchant à accéder à l’internet voient le faux réseau et s’y connectent, pensant qu’il s’agit du vrai réseau.
Interception des données : une fois connecté, tout le trafic de données de l’utilisateur, notamment les informations sensibles telles que les identifiants de connexion, les détails financiers et les données personnelles, transite par le réseau malveillant de l’attaquant.
Furtivité et évasion : l’attaquant reste caché, évitant les soupçons, et capture silencieusement les données sans que les victimes ne se rendent compte du danger.
Les espions du Wi-Fi pris en flagrant délit : l’incident de piratage du GRU dévoilé
Selon SCEPlicity.org, le monde a récemment appris l’existence d’un piratage informatique très médiatisé attribué à des pirates de l’agence militaire russe GRU qui ont déployé des points d’accès jumeau maléfique (AP).
Les attaquants ont exécuté ces attaques pour intercepter des données sensibles transmises par des réseaux Wi-Fi. Leurs cibles comprenaient des organisations renommées telles que les agences antidopage du Colorado, du Brésil, du Canada, de Monaco et de la Suisse, ainsi que les opérations nucléaires de la Westinghouse Electric Company, le laboratoire d’essais chimiques de Spiez en Suisse et l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques aux Pays-Bas.
Le mode opératoire des pirates russes était à la fois sophistiqué et audacieux. Ils garaient un véhicule à proximité des bâtiments cibles et en faisaient leur centre opérationnel. La voiture abritait un arsenal d’outils nécessaires pour l’attaque, notamment des batteries, un Wi-Fi Pineapple, une antenne Wi-Fi directionnelle à haut gain, un modem 4G et un petit ordinateur avec stockage.
Le rôle de l’authentification RADIUS Wi-Fi basée sur certificat
Les entreprises doivent adopter des mesures de sécurité avancées pour atténuer les menaces posées par les attaques de type evil twin et renforcer la sécurité des réseaux Wi-Fi. Une solution d’authentification RADIUS Wi-Fi basée sur certificat constitue une défense efficace contre ces cyber-menaces sophistiquées.
Dans une telle solution, comme celle proposée par Foxpass, le processus d’authentification repose sur des certificats numériques pour la vérification de l’utilisateur. La mise en œuvre de certificats numériques renforce considérablement la confiance et la sécurité au sein du réseau Wi-Fi.
Lorsqu’il est déployé au sein d’une infrastructure Wi-Fi, Foxpass valide les certificats numériques des appareils et des utilisateurs qui se connectent. L’accès au réseau est accordé exclusivement à ceux qui possèdent des certificats légitimes, ce qui rend vaines les tentatives des pirates d’établir des réseaux Wi-Fi frauduleux.
Foxpass : mise en œuvre d’une solution RADIUS Wi-Fi sécurisée basée sur certificat
Foxpass est l’un des principaux fournisseurs de solutions RADIUS Wi-Fi basées sur SCEP, offrant une défense solide contre les attaques du jumeau maléfique et les cyber-menaces similaires. Sa mise en œuvre offre les avantages suivants :
Sécurité robuste : Foxpass assure une authentification forte grâce à des mesures basées sur certificat, ce qui atténue le risque d’accès non autorisé.
Gestion centralisée : grâce à une plateforme de gestion centralisée, les administrateurs réseau peuvent superviser efficacement l’accès des utilisateurs, les certificats et les appareils du réseau.
Évolutivité : Foxpass s’adresse aux entreprises de toutes tailles, en s’adaptant sans effort à l’évolution des exigences en matière de sécurité.
Intégration fluide : Foxpass s’intègre sans effort à l’infrastructure Wi-Fi existante, ce qui simplifie le processus de déploiement.
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L’incident de piratage du GRU et l’utilisation d’attaques de type « evil twin » nous rappellent brutalement l’évolution des cybermenaces auxquelles les organisations sont confrontées. Pour contrer ces attaques sophistiquées, l’adoption de solutions RADIUS Wi-Fi basées sur certificat, comme Foxpass, joue un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité du réseau. La vigilance et la mise en œuvre de mesures de sécurité de pointe sont essentielles pour se prémunir contre les risques du paysage numérique en constante évolution.
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