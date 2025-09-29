Transición a la autenticación Wi-Fi basada en certificados con RADIUS y PKI alojados en la cloud de Foxpass
Mejora la seguridad y la escalabilidad de la Wi-Fi reemplazando contraseñas vulnerables con la solución de autenticación de certificados segura basada en la cloud de Foxpass.
De un vistazo
Desafío
Los Lunas Schools, que atiende a casi 10 000 estudiantes y personal, afrontó crecientes preocupaciones sobre la seguridad y escalabilidad de su red Wi-Fi debido a las crecientes amenazas cibernéticas y las vulnerabilidades de la autenticación basada en contraseñas.
Solución
Para solventar estas vulnerabilidades, Los Lunas Schools realizaron la transición a la autenticación basada en certificados. Se asociaron con Foxpass, cuyas soluciones RADIUS y PKI alojadas en la cloud proporcionaron una alternativa segura, escalable y eficiente a los sistemas basados en contraseñas.
Resultado
El distrito mejoró significativamente la seguridad y la capacidad de gestión de su red Wi-Fi, reduciendo el riesgo de violaciones de datos y garantizando un control de acceso más fiable para estudiantes y personal.
Desafío
La configuración existente de la institución presentaba varios obstáculos. El uso de nombres de usuario y contraseñas planteaba importantes riesgos de seguridad, dejando la red vulnerable al acceso no autorizado. Además, las repetidas solicitudes de inicio de sesión dificultaron la experiencia del usuario, alterando la productividad tanto de los estudiantes como del personal. La transición de miles de usuarios a un sistema basado en certificados parecía desalentadora, en particular cuando se consideraba la necesidad de integración con Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) y Jamf para la gestión de dispositivos.
Solución
Las soluciones RADIUS y PKI alojadas en la cloud de Foxpass solventaron estos problemas con una solución personalizada basada en la cloud. Como miembro de la Asociación de Seguridad Inteligente de Microsoft (MISA), Foxpass permitió a Los Lunas Schools integrarse perfectamente con Microsoft Intune y lograr una autenticación basada en certificados a través de la PKI alojada en la cloud de Foxpass. Su perfecta integración con Microsoft Entra ID permitió una autenticación de usuarios centralizada y segura, mientras que la compatibilidad con Jamf garantizó la emisión y configuración eficiente de certificados para dispositivos Apple. Esta combinación permitió a la institución gestionar dispositivos y usuarios sin esfuerzo mientras mantenía una red segura.
La implementación de certificados PKI para casi 10 000 usuarios fue un proceso sencillo, gracias al proceso de incorporación de Foxpass. La transición minimizó las interrupciones tanto para el personal de TI como para los usuarios finales. La adopción de la autenticación basada en certificados eliminó los riesgos asociados con las contraseñas compartidas, ofreciendo una autenticación mejorada entre los dispositivos y la red.
La solución también mejoró significativamente la experiencia del usuario. Una vez obtenidos los certificados, los estudiantes y el personal disfrutaron de acceso Wi-Fi sin interrupciones y sin contraseña, lo que mejoró la conectividad y simplificó las interacciones diarias con la red.
Resultados
Gestión simplificada: el equipo de TI notó una reducción drástica en los gastos administrativos. Los certificados se gestionaron y revocaron fácilmente a través de la capacidad automatizada de aprovisionamiento y desaprovisionamiento masivo de Foxpass, lo que proporcionó un control total sobre el acceso a la red.
Seguridad mejorada: los intentos de acceso no autorizado se redujeron significativamente gracias a la autenticación basada en certificados. La institución cumplió con los requisitos de cumplimiento para el acceso seguro a la red, lo que reforzó su reputación en materia de seguridad de datos.
Usuarios satisfechos: los estudiantes y el personal apreciaron la experiencia de Wi-Fi sin complicaciones, con conexiones instantáneas y seguras entre dispositivos.
Escalabilidad para el futuro: con Foxpass implementado, la institución está bien preparada para prestar soporte a usuarios y dispositivos adicionales a medida que su comunidad crece.
Hicimos la transición crucial a la autenticación basada en certificados PKI para nuestra seguridad Wi-Fi y Foxpass lo hizo prácticamente sin esfuerzo. Su servidor RADIUS basado en la cloud se integra perfectamente con Azure AD y Jamf, lo que simplifica la configuración. La emisión de certificados para casi 10 000 usuarios se realizó con toda la fluidez posible y ahora nuestros estudiantes y personal se benefician de un acceso seguro sin igual. Foxpass realmente superó nuestras expectativas.
Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District
Conclusión
La transición a la autenticación basada en certificados con RADIUS y PKI alojados en la cloud de Foxpass ha modernizado la seguridad Wi-Fi de la institución. Al combinar automatización, integración de garantías y funciones de seguridad líderes en la industria, Foxpass ha establecido un nuevo estándar para el control de acceso a la red.
Para las organizaciones que buscan modernizar su seguridad Wi-Fi, Foxpass ofrece una solución probada y escalable.