Del estrés al éxito: cómo Foxpass te ayuda a superar SOC 2 sin complicaciones
Tu próxima auditoría SOC 2 no debería quitarte el sueño. Descubre cómo Foxpass ayuda a las organizaciones a lograr y mantener el cumplimiento de SOC 2 mediante la gestión automatizada de accesos, principios de seguridad de confianza cero y registros de auditoría en tiempo real. Este seminario web recorre las mejores prácticas y ejemplos del mundo real para ayudar a tu equipo a prepararse para una auditoría fluida y exitosa.
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