Mejora la seguridad Wi-Fi con Foxpass
Las redes inalámbricas son un punto de entrada común para las violaciones de seguridad, especialmente cuando todavía se utilizan contraseñas compartidas y métodos de autenticación obsoletos.
Acompáñanos en un seminario web de 30 minutos para aprender cómo Foxpass Cloud RADIUS by Splashtop te ayuda a modernizar el acceso Wi-Fi con autenticación basada en identidad y certificados. Descubre cómo fortalecer la postura de seguridad de tu organización, simplificar la gestión de dispositivos y respaldar iniciativas de Zero Trust en entornos gestionados y no gestionados.
Aprenderás a:
• Mejorar la seguridad de Wi-Fi: defiéndete contra el acceso no autorizado con autenticación basada en identidad y certificados.
• Simplificar la gestión de usuarios y dispositivos: automatiza la incorporación y baja de empleados, contratistas y dispositivos gestionados.
• Adaptar la autenticación a tu entorno: elige entre métodos flexibles que incluyen certificados sin contraseña, asignación de VLAN e integraciones de MDM.
• Amoldarse a los objetivos de Zero Trust y cumplimiento: implementa controles de acceso que admitan SOC 2, HIPAA y preparación para auditorías internas.