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Foxpass
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A person in business attire types on a laptop displaying charts and graphs. A clipboard with a printed invoice and a pen are on the desk nearby.

Por qué LendUp usó Foxpass

LendUp implementa Foxpass para ofrecer control de acceso automatizado a su infraestructura

A person holding a tablet displaying a finance report with line graphs and circular charts, sitting at a white wooden table next to a cup of tea.

El Desafío

LendUp estaba creciendo rápidamente y el equipo de TI empezó a notar las dificultades de gestionar manualmente el acceso a su infraestructura. Tenían que crear cuentas de usuario, restablecer contraseñas y gestionar su propio LDAP y RADIUS mediante una combinación de soluciones heredadas y de código abierto.

Esto consumía valiosos recursos y tiempo, y generaba problemas de fiabilidad y estabilidad que TI tenía que solucionar de forma habitual. LendUp quería encontrar una única solución que le ayudara a escalar, automatizar y simplificar la gestión del acceso a su infraestructura, al tiempo que ahorraba un valioso tiempo de TI.

Four people sit around a white table using digital devices, including a smartphone and a tablet displaying charts. Papers, coffee cups, a pen, and a newspaper are also on the table. Only their hands are visible.

La Solución

Josh Goffstein, Senior IT Engineer at LendUp, dice: «Seleccionamos Foxpass porque estábamos usando recursos internos para ejecutar LDAP y Radius, lo que nos llevaba mucho tiempo de TI y nos causaba problemas de fiabilidad y estabilidad. » Ahora la autenticación de nuestro servidor es fiable y rápida, lo que le ahorra muchísimo tiempo a mi equipo.”

Foxpass les permitió automatizar el control de acceso a su infraestructura; ahora sirve como servicio de directorio y autenticación.

BENEFICIOS

  • Menor carga para TI

    Foxpass ofreció una solución de control de acceso que automatizó el acceso de los usuarios y el aprovisionamiento de servidores. Hoy, añadir usuarios y gestionar el acceso a tu infraestructura es rápido y sencillo.

  • Ahorro de dinero

    Antes de Foxpass, LendUp tenía a dos ingenieros dedicados a gestionar LDAP y RADIUS. Esto era caro, llevaba mucho tiempo y era complicado de gestionar. Ahora, esos valiosos recursos de TI pueden centrarse en actividades que generan ingresos.

  • Mayor tiempo de actividad

    Los productos tradicionales heredados y de código abierto requieren mucho tiempo de configuración, son complicados de gestionar y difíciles de integrar en una solución en la nube. Foxpass ofrece fiabilidad y estabilidad para los equipos de TI en organizaciones de cualquier tamaño.

Antes de Foxpass, LendUp tenía a dos ingenieros dedicados a gestionar LDAP y RADIUS. Hoy nuestros controles de acceso están totalmente automatizados y podemos aprovechar al personal para hacer crecer el negocio.

Josh Goffstein, Senior IT Engineer

La fiabilidad y el tiempo de actividad mejoraron significativamente.

Josh Goffstein, Senior IT Engineer

Foxpass fue rápido y fácil de integrar, su solución alojada en la nube encajó con toda nuestra infraestructura y su interfaz de usuario intuitiva hace que sea fácil de usar.

Josh Goffstein, Senior IT Engineer

A person holds a white tablet displaying a digital magazine or blog featuring articles, a coffee cup photo, a camera image, and a dessert. A cup of coffee sits on the table beside the tablet.

Acerca de LendUp

La misión de LendUp es ofrecer a cualquier persona un camino hacia una mejor salud financiera. Ofrecen productos seguros y transparentes que amplían el acceso, reducen los costes y brindan oportunidades para crear historial crediticio a los más de 80 millones de estadounidenses que actualmente tienen opciones limitadas dentro del sistema bancario tradicional debido a una baja puntuación crediticia. LendUp se encuentra en San Francisco y cuenta con el respaldo de destacados inversores de Silicon Valley, entre ellos Y-combinator, Google Ventures, Susa Ventures, Data Collective, Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz, Seed Fund, Kapor Capital, QED, Cliff Investor, Yuri Milner y Thomvest Ventures, además de otros ángeles inversores y emprendedores muy reconocidos.

Acerca de Foxpass

Foxpass ofrece seguridad para servidores y Wi-Fi®. Foxpass se asegura de que los ingenieros de una empresa solo puedan acceder a las máquinas que les corresponden, durante un tiempo determinado y únicamente a lo necesario. Esto se logra mediante la gestión de LDAP, RADIUS y claves SSH.

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