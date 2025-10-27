Por qué LendUp usó Foxpass
LendUp implementa Foxpass para ofrecer control de acceso automatizado a su infraestructura
El Desafío
LendUp estaba creciendo rápidamente y el equipo de TI empezó a notar las dificultades de gestionar manualmente el acceso a su infraestructura. Tenían que crear cuentas de usuario, restablecer contraseñas y gestionar su propio LDAP y RADIUS mediante una combinación de soluciones heredadas y de código abierto.
Esto consumía valiosos recursos y tiempo, y generaba problemas de fiabilidad y estabilidad que TI tenía que solucionar de forma habitual. LendUp quería encontrar una única solución que le ayudara a escalar, automatizar y simplificar la gestión del acceso a su infraestructura, al tiempo que ahorraba un valioso tiempo de TI.
La Solución
Josh Goffstein, Senior IT Engineer at LendUp, dice: «Seleccionamos Foxpass porque estábamos usando recursos internos para ejecutar LDAP y Radius, lo que nos llevaba mucho tiempo de TI y nos causaba problemas de fiabilidad y estabilidad. » Ahora la autenticación de nuestro servidor es fiable y rápida, lo que le ahorra muchísimo tiempo a mi equipo.”
Foxpass les permitió automatizar el control de acceso a su infraestructura; ahora sirve como servicio de directorio y autenticación.
BENEFICIOS
Menor carga para TI
Foxpass ofreció una solución de control de acceso que automatizó el acceso de los usuarios y el aprovisionamiento de servidores. Hoy, añadir usuarios y gestionar el acceso a tu infraestructura es rápido y sencillo.
Ahorro de dinero
Antes de Foxpass, LendUp tenía a dos ingenieros dedicados a gestionar LDAP y RADIUS. Esto era caro, llevaba mucho tiempo y era complicado de gestionar. Ahora, esos valiosos recursos de TI pueden centrarse en actividades que generan ingresos.
Mayor tiempo de actividad
Los productos tradicionales heredados y de código abierto requieren mucho tiempo de configuración, son complicados de gestionar y difíciles de integrar en una solución en la nube. Foxpass ofrece fiabilidad y estabilidad para los equipos de TI en organizaciones de cualquier tamaño.
Antes de Foxpass, LendUp tenía a dos ingenieros dedicados a gestionar LDAP y RADIUS. Hoy nuestros controles de acceso están totalmente automatizados y podemos aprovechar al personal para hacer crecer el negocio.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
La fiabilidad y el tiempo de actividad mejoraron significativamente.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Foxpass fue rápido y fácil de integrar, su solución alojada en la nube encajó con toda nuestra infraestructura y su interfaz de usuario intuitiva hace que sea fácil de usar.
Josh Goffstein, Senior IT Engineer
Acerca de LendUp
La misión de LendUp es ofrecer a cualquier persona un camino hacia una mejor salud financiera. Ofrecen productos seguros y transparentes que amplían el acceso, reducen los costes y brindan oportunidades para crear historial crediticio a los más de 80 millones de estadounidenses que actualmente tienen opciones limitadas dentro del sistema bancario tradicional debido a una baja puntuación crediticia. LendUp se encuentra en San Francisco y cuenta con el respaldo de destacados inversores de Silicon Valley, entre ellos Y-combinator, Google Ventures, Susa Ventures, Data Collective, Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz, Seed Fund, Kapor Capital, QED, Cliff Investor, Yuri Milner y Thomvest Ventures, además de otros ángeles inversores y emprendedores muy reconocidos.
Acerca de Foxpass
Foxpass ofrece seguridad para servidores y Wi-Fi®. Foxpass se asegura de que los ingenieros de una empresa solo puedan acceder a las máquinas que les corresponden, durante un tiempo determinado y únicamente a lo necesario. Esto se logra mediante la gestión de LDAP, RADIUS y claves SSH.