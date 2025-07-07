Por qué Imgur usó Foxpass
Imgur implementa Foxpass para automatizar LDAP y las mejores prácticas de seguridad a gran escala.
El Desafío
El equipo de Imgur estaba creciendo rápidamente y estaban sintiendo la dificultad de gestionar manualmente las cuentas internamente y mantener las mejores prácticas de seguridad para el acceso de usuarios a su infraestructura. El equipo estaba gastando mucho tiempo y recursos valiosos en gestionar manualmente la autenticación a servidores, haciendo aprovisionamiento de usuarios, desaprovisionamiento y restablecimiento de contraseñas.
Estaban buscando una solución que les ayudara a ahorrar tiempo automatizando el control de acceso a sus recursos y ayudándoles a implementar las mejores prácticas de seguridad a gran escala.
La Solución
Michael Cummings, Ingeniero Principal de DevOps, dice: "Sabía qué características buscaba en una solución y Foxpass fue la elección correcta para automatizar nuestro LDAP y facilitar la gestión del control de acceso para nuestro equipo en crecimiento."
Foxpass entregó un conjunto completo de características que automatizaron el acceso a servidores y la gestión de RADIUS para su VPN, así como la integración en el sistema de tickets de Imgur. A medida que el equipo de TI de Imgur sigue expandiéndose, Foxpass está facilitando la gestión del acceso a su infraestructura.
BENEFICIOS
Ahorra Tiempo en TI
Foxpass gestiona automáticamente LDAP y RADIUS, ahorrando a TI mucho tiempo y la carga de gestionarlos manualmente.
Mejora las mejores prácticas de seguridad
Foxpass está construido alrededor de las mejores prácticas de seguridad, facilitando y acelerando el proceso de otorgar y revocar acceso a los usuarios y crear acceso específico por roles a los recursos de infraestructura.
Foxpass se escala con facilidad
El equipo de Imgur estaba creciendo y consumiendo más servicios. Foxpass permitió que la gestión de acceso fuera rápida y fácil, para que puedan dedicar su tiempo a construir y escalar su negocio.
Acerca de Imgur
Imgur es el mejor lugar para compartir y disfrutar de las imágenes más impresionantes en Internet. Cada día, millones de personas usan Imgur para entretenerse e inspirarse con imágenes e historias divertidas, conmovedoras y útiles de todo el mundo. Imgur es la comunidad de intercambio de imágenes más grande del mundo con más de 150 millones de usuarios activos mensuales.
Acerca de Foxpass
Foxpass proporciona seguridad para servidores y Wi-Fi®. Foxpass se asegura de que los ingenieros de una empresa solo puedan acceder a las máquinas que deben, por un tiempo designado, y solo puedan acceder a lo que es necesario. Esto se logra a través de la gestión de LDAP, RADIUS y claves SSH.
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