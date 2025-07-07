Saltar al contenido principal
Volver a Splashtop
Foxpass
AccederPrueba gratuita
ContáctenosAccederPrueba gratuita
Two smartphones display the Imgur app, showing image posts, search bars, and various tags like “nature is awesome.” The screens feature photo thumbnails, comments, and navigation icons, all against a dark-themed interface.

Por qué Imgur usó Foxpass

Imgur implementa Foxpass para automatizar LDAP y las mejores prácticas de seguridad a gran escala.

A screenshot of the Imgur website shows a colorful homepage with image thumbnails, categories like Zoonies and Gaming, and sections for Most Viral and Newest posts featuring animals and people.

El Desafío

El equipo de Imgur estaba creciendo rápidamente y estaban sintiendo la dificultad de gestionar manualmente las cuentas internamente y mantener las mejores prácticas de seguridad para el acceso de usuarios a su infraestructura. El equipo estaba gastando mucho tiempo y recursos valiosos en gestionar manualmente la autenticación a servidores, haciendo aprovisionamiento de usuarios, desaprovisionamiento y restablecimiento de contraseñas.

Estaban buscando una solución que les ayudara a ahorrar tiempo automatizando el control de acceso a sus recursos y ayudándoles a implementar las mejores prácticas de seguridad a gran escala.

Two smartphones display the Imgur app. The left screen shows a search bar and ocean-themed images; the right screen shows a diver underwater interacting with a sea lion. The background is dark blue with abstract shapes.

La Solución

Michael Cummings, Ingeniero Principal de DevOps, dice: "Sabía qué características buscaba en una solución y Foxpass fue la elección correcta para automatizar nuestro LDAP y facilitar la gestión del control de acceso para nuestro equipo en crecimiento."

Foxpass entregó un conjunto completo de características que automatizaron el acceso a servidores y la gestión de RADIUS para su VPN, así como la integración en el sistema de tickets de Imgur. A medida que el equipo de TI de Imgur sigue expandiéndose, Foxpass está facilitando la gestión del acceso a su infraestructura.

BENEFICIOS

  • Ahorra Tiempo en TI

    Foxpass gestiona automáticamente LDAP y RADIUS, ahorrando a TI mucho tiempo y la carga de gestionarlos manualmente.

  • Mejora las mejores prácticas de seguridad

    Foxpass está construido alrededor de las mejores prácticas de seguridad, facilitando y acelerando el proceso de otorgar y revocar acceso a los usuarios y crear acceso específico por roles a los recursos de infraestructura.

  • Foxpass se escala con facilidad

    El equipo de Imgur estaba creciendo y consumiendo más servicios. Foxpass permitió que la gestión de acceso fuera rápida y fácil, para que puedan dedicar su tiempo a construir y escalar su negocio.

Two smartphone screens display a social media app. One shows a post of the northern lights, and the other shows a cat wearing a pink jacket. Both screens have tags, icons, and navigation bars visible.

Acerca de Imgur

Imgur es el mejor lugar para compartir y disfrutar de las imágenes más impresionantes en Internet. Cada día, millones de personas usan Imgur para entretenerse e inspirarse con imágenes e historias divertidas, conmovedoras y útiles de todo el mundo. Imgur es la comunidad de intercambio de imágenes más grande del mundo con más de 150 millones de usuarios activos mensuales.

Acerca de Foxpass

Foxpass proporciona seguridad para servidores y Wi-Fi®. Foxpass se asegura de que los ingenieros de una empresa solo puedan acceder a las máquinas que deben, por un tiempo designado, y solo puedan acceder a lo que es necesario. Esto se logra a través de la gestión de LDAP, RADIUS y claves SSH.

Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®

Empieza con Foxpass

Prueba gratuita
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos los derechos reservados. Todos los precios en dólares son USD, salvo que se especifique lo contrario.