Cómo Hibbett implementó Cloud RADIUS y Wi‑Fi basado en certificados
Hibbett, uno de los mayores minoristas de artículos deportivos del país, quería modernizar su estrategia de seguridad inalámbrica y dejar atrás las claves precompartidas (PSK) para pasar a una autenticación más sólida, basada en certificados y a gran escala. Aunque las sedes corporativas ya habían adoptado Wi‑Fi basado en certificados, ampliar EAP-TLS a todas las tiendas minoristas requería un enfoque más flexible y nativo de la nube que no interrumpiera la infraestructura existente.
Foxpass proporcionó exactamente eso: un servicio RADIUS alojado en la nube con una integración diseñada específicamente para Foxpass Cloud PKI, que permitió a Hibbett implementar Wi‑Fi segura basada en certificados en más de 1.000 tiendas, con un éxito de despliegue excepcional y una reducción drástica de la carga operativa.
La situación: escalar la seguridad Wi‑Fi en más de 1.000 tiendas minoristas
A nivel de tienda minorista, Hibbett dependía de PSK para el acceso Wi‑Fi, un método que se vuelve difícil de gestionar e inseguro a escala empresarial. Su director de Ingeniería y Operaciones de Seguridad de TI describió las PSK como algo apropiado para una “tiendecita familiar”, no para una gran organización minorista multimillonaria.
La empresa necesitaba:
Un modelo de autenticación estandarizado y seguro en todas las ubicaciones
Wi‑Fi sin contraseña y basado en certificados
Una experiencia de itinerancia fluida para managers y equipos de distrito
Una reducción de la sobrecarga operativa asociada a la rotación y renovación de las PSK
El objetivo estaba claro: modernizar la seguridad Wi‑Fi en toda la red de tiendas y oficinas corporativas.
El punto de inflexión: las limitaciones de la PKI heredada hacían inviable la expansión
La sede central ya usaba autenticación basada en certificados, pero la expansión a todas las tiendas requería capacidades que su entorno PKI existente no podía admitir fácilmente.
El desafío no estaba en adoptar EAP-TLS, sino en implementarlo en toda la empresa sin reconstruir la PKI subyacente ni la infraestructura de autenticación de red.
Como muchas organizaciones con una larga trayectoria, la infraestructura de PKI preexistente de Hibbett no estaba diseñada para dar soporte a:
Emisión de certificados para miles de dispositivos de retail compartidos
Operaciones distribuidas del ciclo de vida de los certificados
Implementación coherente en más de 1.000 tiendas distribuidas geográficamente
Reconstruir la PKI internamente habría requerido mucho tiempo, inversión y mantenimiento. En cambio, Hibbett buscó un enfoque nativo de la nube que ofreciera flexibilidad, facilidad de gestión y escalabilidad sin interrumpir los sistemas existentes.
Foxpass Cloud RADIUS y Cloud PKI ofrecían exactamente eso.
La solución: Cloud RADIUS + certificados basados en dispositivos a escala minorista
SSID corporativo unificado para cada tienda
Usando Foxpass Cloud RADIUS como la base de la autenticación, Hibbett implementó el mismo SSID corporativo seguro en todas las tiendas. Esto proporcionó:
Conectividad instantánea para empleados corporativos y directivos que viajan entre ubicaciones
Incorporación sin complicaciones cuando visitaban la sede central o el centro de distribución
Una experiencia inalámbrica coherente y segura en toda la empresa
Autenticación mediante certificados basada en dispositivos
Los dispositivos de mano de la tienda son dispositivos compartidos con una alta rotación, lo que hace que los certificados por usuario sean imposibles de gestionar.
Hibbett se convirtió en uno de los primeros en adoptar la autenticación basada en dispositivos de Foxpass, emitiendo certificados por dispositivo en lugar de por usuario, un requisito que ningún proveedor competidor podía cumplir en ese momento.
Autenticación basada en dispositivos proporcionada:
Identidad estable y persistente para cada dispositivo portátil
No es necesario volver a emitir certificados durante la rotación de personal
Gestión del ciclo de vida de certificados simple y escalable
Integración de Foxpass Cloud PKI diseñada específicamente
Foxpass Cloud PKI agilizó la emisión y renovación de certificados:
Aprovisionamiento, renovación e invalidación automatizados de certificados
Perfiles coherentes para todos los dispositivos
Cero dependencia de la infraestructura PKI heredada
La simplicidad de la nube sin reconstruir la infraestructura
Con Foxpass, Hibbett evitó depender de su compleja infraestructura PKI heredada. Foxpass ofrecía una plataforma RADIUS y de certificados, nativa en la nube, limpia y que simplemente funcionaba.
La implementación: un despliegue con casi cero incidencias en miles de dispositivos
Migrar una empresa minorista del tamaño de Hibbett no es poca cosa. En aproximadamente:
1.000 tiendas
4–5 dispositivos portátiles por tienda (~4.000–5.000 dispositivos en total)
Solo encontraron 46 errores de inscripción de certificados, una tasa de error de poco más del 1 %. Para una organización minorista de este tamaño y distribución, esta es una tasa excepcionalmente baja y demuestra la estabilidad de la integración de Cloud PKI + Cloud RADIUS de Foxpass. La simplicidad y la coherencia de la implementación de Foxpass permitieron a Hibbett llevar Wi‑Fi basado en certificados a todas las tiendas de forma rápida, fiable y con una resolución mínima de problemas
Foxpass permitió a Hibbett modernizar significativamente su arquitectura de autenticación:
- Wi‑Fi basado en certificados y estandarizado en todas las ubicaciones
- EAP-TLS sin contraseña sustituye a todas las PSK
- Roaming sin interrupciones entre tiendas, la sede central y los centros de distribución
- Menos del 1 % de problemas de aprovisionamiento en miles de dispositivos
- No hace falta reconstruir ni mantener una PKI interna
- Sólida base de confianza cero para el acceso a la red a escala minorista
Por qué Foxpass: diseñado para Zero-Trust, entornos minoristas y escalabilidad
Hibbett eligió Foxpass porque ofrecía:
Una plataforma RADIUS alojada en la nube diseñada para EAP-TLS
Una PKI en la nube estrechamente integrada con gestión automatizada del ciclo de vida
La compatibilidad con certificados basados en dispositivos es fundamental para los endpoints compartidos del comercio minorista
Una implementación rápida con una carga operativa mínima
Escalabilidad a miles de endpoints en más de 1.000 tiendas
Un enfoque de seguridad de confianza cero y sin contraseñas
Si quieres sacar fuera de las instalaciones tanto como sea posible, no intentes construirlo tú mismo ni reinventar la rueda. Foxpass tiene un precio razonable, hace un trabajo fenomenal y, una vez configuras bien el perfil SCEP, simplemente funciona.
Chris Ruggieri, Director, IT Security Engineering & Operations, Hibbett
Acerca de Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS + Cloud PKI proporciona autenticación segura, sin contraseñas, basada en certificados y en identidad para el acceso a Wi‑Fi, VPN y la red. Con integraciones fluidas, gestión automatizada de certificados y alineación con zero-trust, Foxpass ayuda a las organizaciones a simplificar la seguridad de red a escala, todo ello respaldado por la fiabilidad global de Splashtop y soporte de nivel empresarial.