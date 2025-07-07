Por qué Evident.io eligió Foxpass
Foxpass ofrece autenticación centralizada para Evident.io
El Desafío
El equipo de Operaciones Tecnológicas de Evident.io estaba creciendo rápidamente, y comenzaron a sentir el dolor de incorporar manualmente a nuevos usuarios y gestionar las credenciales de inicio de sesión. Como una empresa nacida en la nube, las operaciones y procesos automatizados son clave para escalar los servicios centrales. Eliminar los procesos manuales que se vuelven frágiles durante el rápido crecimiento fue crucial.
Gestionar LDAP internamente puede ser tanto costoso como complicado, desviando recursos valiosos del enfoque principal de la empresa. Buscaron una solución que les ayudara a automatizar la infraestructura de cuentas de usuario a gran escala y proporcionar autenticación centralizada.
La Solución
Rick Colette, Director de DevOps dice: “Identificar e implementar una solución LDAP automatizada que proporcionara autenticación centralizada para todo nuestro equipo resultó vital. Hemos tenido varias discusiones en toda la organización, y encontrar soluciones que se ajusten a nuestro enfoque tecnológico moderno nos permite avanzar más rápido y ser más eficientes.”
Foxpass permitió la flexibilidad y el control para automatizar el acceso de usuarios y proporcionó una autenticación centralizada que es fácil de gestionar. El equipo de Evident.io podía agregar fácilmente nuevos usuarios, habilitar su acceso solo a los recursos que necesitan y desactivar cuentas antiguas de manera programática.
BENEFICIOS
Ahorra tiempo y dinero para TI
Foxpass automatizó LDAP, eliminando el proceso complicado y que consume tiempo de dedicar tiempo de ingeniería para gestionarlo manualmente internamente.
Mejores prácticas de seguridad mejoradas
Foxpass está construido alrededor de las mejores prácticas de seguridad, ayudando a Evident.io a controlar el acceso mediante políticas que restringen el acceso a áreas específicas por rol y recursos de infraestructura.
Acerca de Evident.io
Evident.io fue el pionero y líder en automatización de seguridad y cumplimiento para la nube pública. El Programa de Seguridad Evident (ESP) permite a organizaciones de todos los tamaños gestionar proactivamente el riesgo de seguridad en la nube pública, minimizando la superficie de ataque y mejorando la postura de seguridad general, todo desde un único panel de control.
ESP monitorea continuamente toda la huella de nube pública de una organización, identificando y evaluando informes. Evident.io era una empresa privada con sede en Pleasanton, CA y respaldada por Bain Capital Ventures, GV, True Ventures y Venrock. Evident.io fue posteriormente adquirida por Palo Alto Networks.
Acerca de Foxpass
Foxpass ofrece seguridad de servidor y Wi-Fi RADIUS. Foxpass se asegura de que tus ingenieros y servidores estén protegidos utilizando los métodos de autenticación existentes de tu equipo y políticas de acceso automatizadas. Esto se logra a través de la gestión de claves LDAP, RADIUS y SSH.
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