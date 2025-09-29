Allbirds asegura Wi‑Fi® para sus oficinas globales con una solución simple y centralizada
Cómo obtener el control de una red en expansión controlando el acceso inalámbrico desde una ubicación centralizada mediante Foxpass
De un vistazo
Desafío
Allbirds estaba buscando
un sistema de gestión de seguridad
que pudiera manejar
la magnitud a la que se estaban
expandiendo. Necesitaban una forma de realizar un seguimiento de
acceso inalámbrico en todas sus ubicaciones mientras protegían sus
redes.
Solución
Foxpass RADIUS permitió
a Allbirds obtener el control de
su red en expansión
permitiéndoles controlar
el acceso inalámbrico desde una
sola ubicación.
Resultados
RADIUS permite a Allbirds
salvaguardar la privacidad y seguridad de sus redes y
usuarios. El equipo de TI de Allbirds continuará usando Foxpass para
mantener sus datos seguros.
De Allbirds
La red Wi-Fi® centralizada no podría haberse logrado sin Foxpass... Le daría a Foxpass RADIUS cinco estrellas solo por los registros, son fáciles de entender y prácticos de usar en nuestro flujo de trabajo... Foxpass funciona con nuestro directorio y herramientas, encajando en el marco más amplio de nuestras herramientas MDM como Kandji y Meraki para mejorar la seguridad.
Rey Davila, especialista de sistemas en Allbirds
La dificultad: Allbirds necesitaba encontrar una solución de acceso a la red inalámbrica que pudiera crecer en consonancia con ellos
Allbirds es una empresa neozelandesa-estadounidense que
diseña y vende calzado y ropa con la misión
de crear buenos diseños que sean sostenibles
y cómodos. Con sede en San Francisco,
son una fuerza impulsora en una nueva era de fabricación
sostenible. Fundada en 2014, esta empresa de serie E
ha crecido hasta tener más de 10 oficinas en todo el mundo
y más de 202,5 millones de dólares en financiación.
Durante el periodo de crecimiento de Allbirds, cada nueva ubicación
se había encargado de gestionar su propia red, lo que
dificultaba que la oficina central realizara un seguimiento de los usuarios. La
falta de responsabilidad de cada sucursal dejó a la empresa
vulnerable a que personas no deseadas obtuvieran acceso
a sus redes, lo que podría exponer a Allbirds en riesgo de
filtraciones de datos. Necesitaban una forma de realizar un seguimiento de
acceso inalámbrico en todas sus ubicaciones mientras protegían sus
redes.
Allbirds comenzó a buscar un sistema de gestión de seguridad
que pudiera manejar la magnitud a la que
se estaban expandiendo.
"El Wi-Fi® centralizado no podría haberse logrado sin
Foxpass". - Rey Davila, especialista en sistemas de Allbirds
La solución: RADIUS, una solución sencilla, segura y centralizada con "registros de 5 estrellas"
Con más de 10 oficinas en todo el mundo, Allbirds recurrió a
Foxpass RADIUS para obtener una vista de alto nivel de todas las redes
y empleados de todo el mundo. La incorporación y eliminación automatizada garantiza
que la información esté siempre actualizada. Rey Davila, especialista en sistemas
de Allbirds, afirmó: "La red Wi-Fi® centralizada no podría haberse
sin Foxpass". Foxpass ayudó a Allbirds
a obtener el control de su red en expansión al permitirles
controlar el acceso inalámbrico desde una ubicación.
Entre las ventajas clave de Foxpass RADIUS, se incluyen:
Sencillez: la configuras y te olvidas
La terminal y la consola web de Foxpass facilitan el registro de RADIUS
para el equipo y los ingenieros de TI sin interrumpir
su jornada laboral. Con una interfaz de usuario y una experiencia
sencilla, Foxpass facilita el trabajo del equipo de TI. Como
resultado, Foxpass le ahorra tiempo a Allbirds al gestionar
RADIUS para mantener a los usuarios en lugar de tener que controlar manualmente el acceso
ellos mismos.
"Le daría a Foxpass RADIUS cinco estrellas solo por los registros,
son fáciles de entender y prácticos de usar en nuestro
flujo de trabajo".
Seguridad mejorada
RADIUS cloud a gran escala permite a los usuarios iniciar sesión en la red con un nombre de usuario y una contraseña individuales en lugar de una contraseña compartida. Con la comodidad de cloud, Allbirds utiliza Foxpass RADIUS para facilitar la gestión de acceso Wi-Fi® desde una ubicación central; les ayuda a realizar un seguimiento de quién está en su red. Foxpass también encaja en su marco existente de herramientas de gestión de dispositivos móviles (MDM).
"Foxpass funciona con nuestro directorio y nuestras herramientas, encajando en
el marco más amplio de nuestras herramientas MDM como Kandji y
Meraki para mejorar la seguridad". Rey Davila
Resultados: Allbirds salvaguarda la privacidad y seguridad de sus redes y usuarios con RADIUS
Foxpass Cloud RADIUS permite a Allbirds preservar la privacidad y seguridad de tus redes y usuarios. Allbirds también utilizó Foxpass para mejorar sus esfuerzos de gestión de seguridad y crear políticas para la gestión de servidores. El equipo de TI de Allbirds continuará usando Foxpass para mantener los privilegios de los empleados en todas partes, mientras mantiene sus datos seguros.
Detalles
Sobre Allbirds
Allbirds es una empresa neozelandesa-estadounidense que
diseña y vende calzado y ropa. Allbirds tiene
la misión de crear buenos diseños que sean
sostenibles y cómodos. Ahora con sede
en San Francisco, son una fuerza impulsora en una
nueva era de fabricación sostenible, elaborando
productos con materiales naturales de primera calidad como
lana merina y fibra de árbol de eucalipto. Desde sus inicios
en 2014, la serie empresa de serie E ha crecido hasta tener
más de 10 oficinas en todo el mundo y más de
202,5 millones de dólares en financiación respaldada por inversores como Fidelity
Investments, TDM Growth Partners, Tiger Global
Management, Rockefeller y Franklin Templeton
Investments y muchos otros inversores de renombre.